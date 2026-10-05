Đồng Hới: Quyết liệt chỉnh trang đô thị, phục vụ Năm Du lịch quốc gia-Quảng Trị 2027

Quang cảnh buổi làm việc - Ảnh: H.Tr

Tại buổi làm việc, các đơn vị báo cáo hiện trạng, phương án triển khai đợt cao điểm xử lý, chỉnh trang trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị. Cụ thể, để trả lại cảnh quan các bãi biển thông thoáng, sạch đẹp, đơn vị chức năng phường đã lên phương án giải tỏa, bố trí lại các cơ sở kinh doanh ẩm thực hải sản đối với 75 hộ tại khu vực biển Nhật Lệ và Quảng trường Bảo Ninh 1; xử lý, thu hồi đất đối với 29 trường hợp thuê đất thương mại, dịch vụ tại đường Trương Pháp (bãi tắm Nhật Lệ 2). Các đại biểu cũng đã tập trung trao đổi về tiến độ giải phóng, bàn giao mặt bằng và các nhiệm vụ chỉnh trang đô thị.

Đại diện lãnh đạo UBND phường Đồng Hới đánh giá tình hình chỉnh trang đô thị, giải phóng mặt bằng các cơ sở kinh doanh - Ảnh: H.Tr

Đồng chí Phan Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy phường Đồng Hới kết luận tại buổi làm việc - Ảnh: H.Tr

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Phan Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy phường Đồng Hới nhấn mạnh, với vị thế là phường trung tâm tỉnh lỵ, công tác chỉnh trang đô thị, giải phóng mặt bằng, quản lý trật tự xây dựng, trật tự vỉa hè, vệ sinh môi trường, cảnh quan và bảo đảm an ninh, trật tự phải được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ. Việc thực hiện phải theo tinh thần “rõ việc, rõ người, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm, rõ kết quả”, lấy hiệu quả thực tế, diện mạo đô thị và mức độ hài lòng của Nhân dân, du khách làm thước đo.

Đại diện lãnh đạo Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ - Ảnh: H.Tr

Đại diện lãnh đạo Phòng Quản lý hạ tầng và đô thị báo cáo tình hình giải phóng mặt bằng các cơ sở kinh doanh - Ảnh: H.Tr

Đồng chí Bí thư Đảng ủy phường yêu cầu UBND phường bám sát định hướng của tỉnh, chủ động phối hợp tháo gỡ khó khăn, kịp thời báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền đối với những nội dung vượt thẩm quyền; nghiên cứu, kiến nghị quy hoạch khu kinh doanh thay thế, góp phần ổn định sinh kế cho người dân.

Đại diện lãnh đạo UBND phường Đồng Hới đánh giá tình hình chỉnh trang đô thị, giải phóng mặt bằng các cơ sở kinh doanh - Ảnh: H.Tr

Các đơn vị liên quan tập trung rà soát, phân loại vỉa hè, xử lý dứt điểm tình trạng lấn chiếm, kinh doanh tự phát; thực hiện phương châm “giải phóng đến đâu, bàn giao ngay đến đó; bàn giao đến đâu, chỉnh trang, quản lý đến đó”, không để mặt bằng bỏ trống kéo dài, tái lấn chiếm, phát sinh ô nhiễm, mất mỹ quan. Phấn đấu hoàn thành giải phóng mặt bằng đối với 75 hộ kinh doanh ẩm thực hải sản trong tháng 10/2026, hoàn thành trang trí trước ngày 15/12; đối với 29 trường hợp thuê đất thương mại, dịch vụ, hoàn thành trong tháng 11/2026.

Cùng với đó, các đơn vị phải xây dựng kế hoạch từng phần việc cụ thể để triển khai; rà soát, đề xuất đầu tư các điểm nhấn cảnh quan, cây xanh, chiếu sáng, điểm check-in và hạ tầng phục vụ du lịch theo hướng thiết thực, đồng bộ, phù hợp quy hoạch và nguồn lực. Các lực lượng chức năng chủ động nắm tình hình, bảo đảm an ninh, trật tự; MTTQ và các đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, góp phần xây dựng Đồng Hới sáng, xanh, sạch, đẹp, văn minh, an toàn, thân thiện, sẵn sàng phục vụ Năm Du lịch Quốc gia-Quảng Trị 2027.