Đồng Hới phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu tích hợp các tiện ích trên VNeID

Lực lượng đoàn viên thanh niên phường tham gia hướng dẫn người dân thực hiện tích hợp trên VneID - Ảnh: H.Tr

Theo số liệu tổng hợp, đến ngày 17/9/2026, tỉ lệ tích hợp tài khoản an sinh xã hội trên địa bàn phường đạt 35,75%, sổ sức khỏe điện tử đạt 79,85%. Trong khi đó, chỉ tiêu đặt ra đối với cả 2 nội dung này là 100%.

Phường Đồng Hới tập trung đánh giá tiến độ, xác định những nội dung cần đẩy nhanh và thống nhất cách thức hỗ trợ người dân hoàn thành việc tích hợp - Ảnh: P.V

Vì vậy, phường Đồng Hới đã tập trung đánh giá tiến độ, xác định những nội dung cần đẩy nhanh và thống nhất cách thức hỗ trợ người dân hoàn thành việc tích hợp. Trong thời gian thí điểm tại 3 TDP, phường phối hợp với các địa phương trực tiếp hướng dẫn người dân thực hiện tích hợp trên VNeID, đồng thời rà soát, hỗ trợ những trường hợp chưa hoàn thành hoặc còn gặp phải những vướng mắc, khó khăn.