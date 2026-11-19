Khơi thông các dự án và thực tiễn đặt ra

Được xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm hàng đầu, công tác GPMB tại phường Đồng Hới thời gian qua nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền các cấp cùng sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị.

Hiện nay, địa phương đang đồng loạt triển khai GPMB đối với 35 công trình, dự án, với tổng diện tích dự kiến thu hồi lên đến 387,27ha; trong đó có 6 dự án trọng điểm. Với tinh thần khẩn trương và trách nhiệm cao, phường đã hoàn thành GPMB đối với 12 dự án, ghi nhận nhiều dấu ấn nổi bật.

Trong đó, địa phương đã hoàn thành 100% mặt bằng cho các dự án chiến lược của tỉnh, như: Dự án thành phần 1-Đường ven biển, Dự án thành phần 2-Cầu Nhật Lệ 3 và đường hai đầu cầu và hoàn thành GPMB nhiều công trình hạ tầng và an sinh quan trọng khác, như: Khu hạ tầng kỹ thuật tái định cư cầu Nhật Lệ 3, đường và cầu vượt đường sắt trung tâm Đồng Hới, tuyến đường du lịch Bảo Ninh-Hải Ninh, hệ thống đường nối từ trung tâm phường đi sân bay Đồng Hới, khu nhà ở xã hội trung tâm Đồng Hới...

Đồng Hới phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ giải phóng mặt bằng, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội - Ảnh: P.V

Cùng với đó, phường tiếp tục tập trung đẩy nhanh tiến độ đối với nhóm 6 dự án trọng điểm đang triển khai, gồm: Khu đô thị Bảo Ninh 3, khu đô thị Eurowindow Grand City, tổ hợp giáo dục của Công ty CP FPT, khu đô thị Bảo Ninh 4, đường và kè nối từ cầu Nhật Lệ 2 đến khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão và hậu cần nghề cá (phía Nam cầu Nhật Lệ 3) và khu đô thị Nam Cầu Dài.

Theo Phó Chủ tịch UBND phường Đồng Hới Nguyễn Thăng Long, bên cạnh những kết quả khích lệ, quá trình triển khai GPMB tại Đồng Hới vẫn đối mặt với không ít rào cản, khó khăn mang tính đặc thù, như: Áp lực lớn về khối lượng và thời gian. Nhiều dự án triển khai đồng thời trong phạm vi rộng, tính chất phức tạp cao, trong khi thời gian theo yêu cầu rất ngắn. Thêm vào đó là vướng mắc về cơ chế, chính sách và lịch sử sử dụng đất. Một số hộ dân chưa đồng thuận với phương án bồi thường, hỗ trợ; vướng mắc về nguồn gốc đất, định giá tài sản chuyên ngành, bố trí tái định cư và di dời lăng mộ vẫn chưa được giải quyết dứt điểm (đặc biệt là tại khu vực Cảng cá Nhật Lệ).

Đồng chí Phan Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy phường Đồng Hới kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng, bảo đảm tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn - Ảnh: H.Tr

Cùng với đó là bài toán sinh kế tại khu vực bãi tắm Nhật Lệ 2. Thực hiện thông báo của Văn phòng UBND tỉnh về việc thu hồi đất đã hết thời hạn cho thuê (đối với 29 nhà hàng), dù địa phương đã đẩy mạnh tuyên truyền, đối thoại nhưng kết quả bàn giao còn hạn chế. Nguyên nhân chủ yếu do các hộ đã đầu tư lớn, hoạt động lâu năm, thậm chí sinh sống trực tiếp tại nhà hàng, khiến việc thu hồi tác động trực tiếp đến sinh kế và đời sống của người dân, tiềm ẩn nguy cơ kéo dài nếu không có giải pháp thấu đáo.

Nỗ lực và giải pháp quyết liệt

Theo Bí thư Đảng ủy phường Đồng Hới Phan Mạnh Hùng, trước những thách thức đặt ra, cấp ủy, chính quyền phường tiếp tục xác định rõ tinh thần chủ động, trách nhiệm cao để tháo gỡ từng bước. Trong đó, phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện của hệ thống chính trị, cấp ủy, chính quyền, coi GPMB là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu, tập trung tối đa nguồn lực, huy động sức mạnh đoàn kết toàn dân.

Đồng thời, tăng cường đối thoại, lắng nghe và đồng hành cùng người dân. Phường đã chủ động tổ chức nhiều buổi thông tin, đối thoại trực tiếp để tiếp thu tâm tư, nguyện vọng của các hộ dân (tại khu vực bãi tắm Nhật Lệ 2). Qua đó, bước đầu ghi nhận sự chuyển biến tích cực khi đã có 3 hộ đồng ý bàn giao mặt bằng, tháo dỡ công trình.

Lãnh đạo phường Đồng Hới tổ chức nhiều buổi thông tin, đối thoại trực tiếp để tiếp thu tâm tư, nguyện vọng của các hộ dân trong giải phóng mặt bằng các dự án - Ảnh: H.Tr

Địa phương cũng đã chủ động kiến nghị, đề xuất các giải pháp tháo gỡ. Để vừa tuân thủ kỷ cương pháp luật vừa bảo đảm an sinh xã hội cho người dân, phường đã đề xuất tỉnh quan tâm hỗ trợ thêm về chính sách tài sản trên đất bị thu hồi (tại khu vực bãi tắm Nhật Lệ 2); đồng thời đề xuất đầu tư khu hạ tầng kỹ thuật thương mại-dịch vụ nhằm tạo điều kiện tổ chức đấu giá, ổn định sinh kế cho các hộ có nhu cầu.

“Đối với các công trình dự án khác, Đồng Hới đang phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành và chủ đầu tư, thường xuyên rà soát vướng mắc thực tế để xử lý dứt điểm từng trường hợp, bảo đảm tiến độ chung theo đúng chỉ đạo của tỉnh”, Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Đồng Hới Lê Đức Trọng cho hay.

Với quyết tâm chính trị vững vàng và cách làm bài bản, bám sát cơ sở, phường Đồng Hới đang từng bước vượt qua khó khăn, khẳng định vai trò đầu tàu trong công tác GPMB, góp phần quan trọng đưa các dự án trọng điểm sớm về đích, tạo diện mạo mới cho sự phát triển của tỉnh nhà trong giai đoạn phát triển mới.