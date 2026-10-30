Đồng Hới: Lãnh đạo UBND phường đối thoại với thanh niên

Quang cảnh hội nghị đối thoại - Ảnh: H.Tr

Tại hội nghị, các đoàn viên, thanh niên đã tập trung trao đổi nhiều vấn đề thiết thực, như: Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, hỗ trợ khởi nghiệp, phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và cải cách hành chính.

Các ý kiến cũng đề cập đến việc phát huy vai trò của tuổi trẻ trong xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp, bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng đô thị văn minh.

Thanh niên nêu quan điểm, phát biểu ý kiến tại hội nghị - Ảnh: P.V

Trao đổi với thanh niên, đồng chí Hoàng Đức Thiện, Chủ tịch UBND phường đã định hướng triển khai các chính sách phát triển thanh niên gắn với nhu cầu thực tiễn của địa phương; tăng cường tư vấn hướng nghiệp, đào tạo nghề, kết nối việc làm, hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách và các nguồn lực khởi nghiệp. Đồng thời, khuyến khích thanh niên phát triển các mô hình kinh tế trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch và kinh tế số.

Đối với chuyển đổi số, đồng chí Chủ tịch phường Đồng Hới đề nghị đoàn viên, thanh niên tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong các Tổ công nghệ số cộng đồng và Đề án 06, tích cực hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, khai thác các tiện ích trên ứng dụng VNeID. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân, xây dựng chính quyền số gần dân, sát dân.

Đồng chí Hoàng Đức Thiện, Chủ tịch UBND phường Đồng Hới trao đổi với thanh niên tại hội nghị - Ảnh: H.Tr

Đối với những kiến nghị chưa được giải quyết tại hội nghị, Văn phòng UBND phường sẽ tổng hợp, tiếp tục xem xét, giao các cơ quan liên quan phối hợp tham mưu xử lý.

Thời gian tới, chính quyền địa phương mong muốn lắng nghe nhiều hơn tiếng nói của thế hệ trẻ; tạo điều kiện để thanh niên phát huy năng lực, đóng góp vào sự phát triển của phường Đồng Hới trong giai đoạn mới.