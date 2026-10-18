Đồng Hới: Hơn 200 người tham gia dọn dẹp vệ sinh tại bãi tắm biển Nhật Lệ
Để trả lại cảnh quan sạch đẹp tại bãi tắm biển Nhật Lệ sau đợt mua lớn kéo dài, sáng 18/10, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Đồng Hới và Đoàn phường phối hợp ra quân thu gom rác quanh khu vực, với sự tham gia của hơn 200 đoàn viên, thanh niên và nhân viên môi trường.
Các lực lượng sử dụng các phương tiện chuyên dụng thu gom rác dọc khoảng 1.000m bờ biển, ưu tiên tập trung những khu vực có lượng rác thải lớn từ thượng nguồn các sông, suối dạt vào; sau đó vận chuyển đến nơi tập kết, xử lý theo quy định.
Việc ra quân và duy trì các hoạt động thu gom rác, vệ sinh bãi biển có ý nghĩa thiết thực trong bảo vệ môi trường và giữ gìn cảnh quan phục vụ du lịch.
Sự phối hợp giữa các đơn vị thể hiện tinh thần trách nhiệm chung, đồng thời phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên trong các hoạt động vì cộng đồng, qua đó góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong Nhân dân.
Nguồn Quảng Trị: https://baoquangtri.vn/xa-hoi/202610/dong-hoi-hon-200-nguoi-tham-gia-don-dep-ve-sinh-tai-bai-tam-bien-nhat-le-ee82226/