Đóng học phí cho con, phụ huynh được giảm thuế thế nào?

Cụ thể, phụ huynh được giảm trừ tối đa 24 triệu đồng/năm trước khi tính thuế TNCN đối với các khoản chi phí giáo dục - đào tạo trong nước (bao gồm học phí mầm non, phổ thông, giáo dục nghề nghiệp và đại học).

Để đảm bảo quyền lợi khi quyết toán thuế, cơ quan thuế lưu ý phụ huynh cần chủ động yêu cầu các cơ sở giáo dục cấp hóa đơn điện tử hợp lệ mang tên người nộp thuế hoặc người phụ thuộc. Việc lưu giữ đầy đủ chứng từ này giúp người lao động tiết kiệm đáng kể nghĩa vụ tài chính, đồng thời giảm bớt gánh nặng chi phí học tập mỗi mùa tựu trường.