Đông Hòa tư vấn, giới thiệu việc làm cho hơn 250 lao động

Đại biểu và người lao động tham dự ngày hội tư vấn, giới thiệu việc làm tại xã Đông Hòa.

Tại ngày hội, các doanh nghiệp tư vấn, tuyển dụng lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại Nhật Bản, Nga; tuyển thực tập sinh làm việc tại Hàn Quốc, Nhật Bản và tư vấn chương trình du học tại hai quốc gia này.

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh thông tin đến người lao động về nhu cầu tuyển dụng trong tỉnh ở các lĩnh vực như may mặc, chế biến thủy sản, dịch vụ du lịch và một số ngành nghề khác như điện tử, xây dựng, chăm sóc người cao tuổi...

Người lao động được tìm hiểu cụ thể về nhu cầu tuyển dụng, điều kiện làm việc, mức thu nhập, chế độ đãi ngộ cũng như các chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm, từ đó lựa chọn việc làm phù hợp với trình độ, khả năng và điều kiện gia đình, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.

Đây là hoạt động nằm trong Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn xã Đông Hòa năm 2026, nhằm hỗ trợ người lao động tiếp cận thông tin thị trường lao động, tìm kiếm việc làm phù hợp, góp phần nâng cao thu nhập và ổn định cuộc sống.