Đông Hòa trao 3 nhà Đại đoàn kết cho hộ cận nghèo

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đông Hòa Trương Minh Diệu cùng nhà tài trợ trao tặng nhà Đại đoàn kết cho bà Nguyễn Thị Lựu, ngụ ấp 7 Xáng 1.

Các căn nhà được trao cho bà Nguyễn Thị Lựu, ngụ ấp 7 Xáng 1; bà Võ Thị Khéo, ngụ ấp 7 Xáng và anh Nguyễn Văn Hiếu, ngụ ấp 9 Chợ.

Bà Trần Thu Hồng, nguyên Bí thư Huyện ủy Kiên Lương phát biểu tại buổi lễ bàn giao nhà.

Mỗi căn nhà trị giá 80 triệu đồng, do bà Trần Thu Hồng, nguyên Bí thư Huyện ủy Kiên Lương (tỉnh Kiên Giang cũ), vận động nhóm thiện nguyện Phúc Ngọc và Công ty Bột cá Phúc Ngọc tài trợ.

Lãnh đạo xã Đông Hòa cùng nhà tài trợ bàn giao nhà Đại đoàn kết cho bà Võ Thị Khéo, ngụ ấp 7 Xáng.

Các căn nhà được xây dựng kiên cố, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của gia đình, góp phần giúp các hộ có nơi ở ổn định, an tâm lao động, từng bước cải thiện đời sống.