Đông Hòa trao 3 nhà Đại đoàn kết cho hộ cận nghèo
Ngày 22/9, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đông Hòa (An Giang) tổ chức bàn giao 3 căn nhà Đại đoàn kết cho các hộ cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn.
Các căn nhà được trao cho bà Nguyễn Thị Lựu, ngụ ấp 7 Xáng 1; bà Võ Thị Khéo, ngụ ấp 7 Xáng và anh Nguyễn Văn Hiếu, ngụ ấp 9 Chợ.
Mỗi căn nhà trị giá 80 triệu đồng, do bà Trần Thu Hồng, nguyên Bí thư Huyện ủy Kiên Lương (tỉnh Kiên Giang cũ), vận động nhóm thiện nguyện Phúc Ngọc và Công ty Bột cá Phúc Ngọc tài trợ.
Các căn nhà được xây dựng kiên cố, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của gia đình, góp phần giúp các hộ có nơi ở ổn định, an tâm lao động, từng bước cải thiện đời sống.
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/dong-hoa-trao-3-nha-dai-doan-ket-cho-ho-can-ngheo-a497650.html