Đồng hồ xa xỉ dịch chuyển sang các chất liệu công nghệ cao

Ảnh: Audemars Piguet

Hàng loạt mẫu đồng hồ mới ra mắt gần đây có thể khiến giới sành đồng hồ không khỏi thắc mắc: vì sao ngày càng nhiều thương hiệu cao cấp lại cố gắng thuyết phục họ bỏ ra số tiền lớn để đầu tư vào những mẫu đồng hồ trông như thể được làm từ nhựa?

Những chiếc đồng hồ này thực chất không hề được làm từ những chất liệu tầm thường như vậy. Mẫu đồng hồ Streamliner Pump mới của H Moser & Cie và Ultrafino Maserati của Bianchet lần lượt được chế tác từ sợi thạch anh rèn và sợi carbon rèn.

Trong khi đó, mẫu Black Bay mới nhất của Tudor sử dụng gốm sứ, kể cả cho phần dây đeo. Bên cạnh đó, các thương hiệu như Richard Mille, IWC Schaffhausen, Audemars Piguet và Panerai cũng đã thử nghiệm với silicon carbide và thủy tinh kim loại khối (bulk metallic glass).

Mẫu đồng hồ H. Moser & Cie Streamliner Pump với phần vỏ được chế tác từ sợi thạch anh rèn - một loại vật liệu hiếm gặp trong ngành chế tác đồng hồ. Ảnh H. Moser & Cie.

Mẫu đồng hồ IWC Big Pilot’s Watch Perpetual Calendar Ceralume sử dụng chất liệu silicon carbide độc đáo, có thể tỏa sáng trong bóng tối.

Ngoài ra còn có những chất liệu mang tên gọi nghe như bước ra từ phim khoa học viễn tưởng. Mẫu Luminor Marina mới của Panerai được làm từ Carbotech; Ulysse Nardin sử dụng Carbonium; còn Audemars Piguet đã cấp bằng sáng chế cho chất liệu Chroma Forged Composite.

Vậy, điều gì đã xảy ra với chất liệu hợp kim bạch kim, vàng, hay đơn giản là thép truyền thống đáng tin cậy trong ngành đồng hồ xa xỉ?

Ảnh: A Blog to Watch, SJX Watches, Audemars Piguet

"Tôi cho rằng chúng ta đang chứng kiến một sự thay đổi lớn trong cách định nghĩa về sự xa xỉ hiện nay, và quan niệm cho rằng một sản phẩm xa xỉ nhất thiết phải được làm từ kim loại quý và đính kim cương trên vòng bezel không còn đúng nữa. Đây chính là sự thay đổi mà ngành đồng hồ truyền thống đang dần nhận ra," ông Edward Margulies, đồng sáng lập thương hiệu mới Split - đơn vị cho ra mắt các mẫu đồng hồ làm từ Ceramod+, một loại vật liệu tổng hợp độc quyền kết hợp giữa gốm sứ và polymer, chia sẻ.

Ảnh: Hourstriker

Đây cũng là một loại chất liệu khác có thể trông giống nhựa khi nhìn thoáng qua, nhưng thực chất lại có khả năng điều hòa nhiệt độ, kháng khuẩn, ít gây dị ứng, cực kỳ bền chắc và nhẹ. Nhiều chất liệu tiên tiến khác cũng có thể mang lại khả năng chống sốc và chống ăn mòn tốt hơn, đồng thời cho phép các nhà thiết kế tạo ra những hình dáng vỏ đồng hồ độc đáo hơn.

SỬ DỤNG CHẤT LIỆU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ KHOA HỌC

Việc ứng dụng những chất liệu khoa học tiên tiến nhất ít nhất cũng cho thấy đồng hồ xa xỉ vẫn còn phù hợp với thế kỷ 21 - mà tính "phù hợp" luôn là một cuộc chiến trường kỳ đối với các nhà sản xuất đồng hồ cơ trong thời đại số.

Vì vậy, có một sự "lệch pha" nhất định giữa nhóm người tiêu dùng vốn đã quen với việc hầu hết mọi sản phẩm cao cấp khác đều sử dụng những chất liệu tiên tiến nhất, nhưng lại không mong đợi điều tương tự ở chính chiếc đồng hồ của mình.

"Thế giới đang ngày càng cởi mở hơn với việc ứng dụng các chất liệu tiên tiến, và tất cả chúng ta đều đang tiếp xúc nhiều hơn với điều đó. Khi không còn ai thực sự cần một chiếc đồng hồ theo đúng nghĩa để xem thời gian nữa, việc ngành đồng hồ phải mang đến những ý tưởng mới lại càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

Ngay cả ở phân khúc giá thấp hơn cũng đang có nhiều đổi mới hơn - chỉ cần nhìn vào chất liệu gốm sinh học (bioceramic composite) của Swatch là đủ thấy rõ," ông David Sharp, Giám đốc vận hành của thương hiệu đồng hồ kiêm công ty thiết kế đồng hồ Horage, chia sẻ.

Ảnh: Swatch

Ông Sharp chỉ ra rằng chúng ta từng chứng kiến những chất liệu mới làm thay đổi hoàn toàn hiện trạng của ngành đồng hồ trước đây. Khoảng một thập kỷ trước, ngày càng nhiều vỏ đồng hồ bắt đầu được làm từ titan, thách thức quan niệm phổ biến từ trước đến nay rằng một chiếc đồng hồ cao cấp nhất thiết phải nặng tay. Ngày nay, titan đã trở thành chất liệu phổ biến, trong khi nhiều thương hiệu khác từ lâu đã thúc đẩy sự quan tâm đối với chất liệu gốm sứ.

Khi mẫu đồng hồ Royal Oak năm 1972 huyền thoại của nhà thiết kế đồng hồ tài ba Gerald Genta dành cho Audemars Piguet ra mắt với chất liệu thép - điều mà theo ông Sharp, "vào thời điểm đó bị xem là gần như 'dị giáo' đối với nhiều người trong ngành" - mẫu đồng hồ này cũng đã tái định vị hoàn toàn quan niệm về thế nào là một chất liệu xa xỉ. Ngày nay, những chiếc đồng hồ thép hoàn toàn có thể đạt mức giá cao hơn rất nhiều so với giá trị nội tại của chính kim loại đó.

Có thể nói, Richard Mille - thương hiệu đồng hồ xa xỉ mới chỉ 25 năm tuổi nhưng hiện đã vươn lên vị trí thứ 6 thế giới về doanh thu - đã xây dựng toàn bộ vị thế của mình dựa trên những chất liệu mang tính tiên phong, đột phá. Giờ đây, nhiều thương hiệu khác cũng đang đổ xô tham gia vào "cơn sốt vàng" mới này, để tìm ra một chất liệu có khả năng "thay thế" cho những chất liệu truyền thống như vàng.

TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC KHÔNG NGỪNG ĐỔI MỚI

Tầm quan trọng ngày càng tăng của các chất liệu công nghệ cao đối với vỏ, mặt số và dây đeo đồng hồ cũng phần nào phản ánh một thực tế: việc cải tiến thiết kế bộ máy đồng hồ vốn dĩ đã trở nên khó khăn hơn nhiều và chỉ có thể tiến triển từng bước nhỏ.

Ngay cả trong lĩnh vực này, một số đổi mới lớn nhất trong những năm gần đây cũng đến từ khoa học vật liệu, đáng chú ý nhất là sự xuất hiện của dây tóc và bánh xe thoát làm từ silicon, không cần bôi trơn và có khả năng chống nhiễm từ.

Ảnh: IWC

Tầm quan trọng của chất liệu càng được nhấn mạnh hơn bởi thực tế rằng phần lớn trong số đó đều là chất liệu độc quyền, mang lại cho các thương hiệu một điểm khác biệt mang tính độc bản ngay từ trong bản chất sản phẩm. Chẳng hạn, IWC sở hữu chất liệu Ceratanium, kết hợp khả năng chống trầy xước của gốm sứ với sự nhẹ nhàng của một loại hợp kim titan đặc biệt. Chất liệu này đã cho phép nhà sản xuất đồng hồ Thụy Sĩ lần đầu tiên cho ra mắt những chiếc vỏ đồng hồ hoàn toàn màu đen mà không cần đến bất kỳ lớp phủ nào.

Gần đây hơn, hãng còn giới thiệu chất liệu Ceralume, sự kết hợp giữa bột gốm và các sắc tố Super-LumiNova, cho phép tạo ra - trong số những điều có lẽ không ai thực sự cần đến - một chiếc vỏ đồng hồ phát sáng trong bóng tối đầy thú vị. Và việc khiến toàn bộ vỏ đồng hồ phát sáng đều màu cũng khó khăn hơn nhiều so với những gì người ta có thể tưởng tượng.

Xét cho cùng, phần lớn đồng hồ được mua vì giá trị thẩm mỹ của chúng. Ông Adrian Bosshard, Tổng giám đốc điều hành Rado, có lẽ đã đưa ra lời giải thích đơn giản nhất cho sự trỗi dậy của các chất liệu công nghệ cao trong ngành chế tác đồng hồ: với những sắc màu, hiệu ứng bề mặt và cách hoàn thiện độc đáo - từ mờ đến bóng, từ vân đá cẩm thạch đến kết cấu dạng hạt - chúng đơn giản là trông cực kỳ, cực kỳ "ngầu".