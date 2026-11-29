Dự Đại hội có ông Vũ Đức Trung, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh (cũ), Chủ tịch danh dự Hội đồng dòng họ Vũ - Võ thành phố Bắc Ninh; Trung tướng Vũ Thuật, Phó Chủ tịch Hội đồng dòng họ Vũ - Võ Việt Nam cùng 250 đại biểu đại diện cho hơn 30 nghìn hội viên con cháu dòng họ thuộc các khu vực Gia Bình, Quế Võ, Tân Yên, Việt Yên, Lục Nam, Lạng Giang, Từ Sơn, Thuận Thành, Lương Tài...

Đại biểu dòng họ Vũ - Võ Việt Nam tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Dòng họ Vũ - Võ là dòng họ lớn thứ 7 ở Việt Nam với khoảng 4% dân số cả nước, có cội nguồn chung rõ ràng từ mảnh đất Mộ Trạch ngàn năm văn hiến - nơi Thần Tổ Vũ Hồn khai cơ lập nghiệp với lịch sử hơn 1.200 năm. Nối tiếp truyền thống vẻ vang của dòng họ, Hội đồng dòng họ Vũ - Võ thành phố Bắc Ninh được hình thành và phát triển qua hơn 30 năm đã kết nối hàng trăm chi họ, thực hiện tốt công tác khuyến học khuyến tài, mừng thọ, tri ân cội nguồn và đóng góp tích cực vào sự phát triển của quê hương Bắc Ninh.

Ông Vũ Hồng Dương, Chủ tịch Hội đồng dòng họ Vũ - Võ thành phố Bắc Ninh phát biểu khai mạc Đại hội.

Giai đoạn 2024-2026, Hội đồng Dòng họ Vũ - Võ thành phố Bắc Ninh triển khai nhiều hoạt động thiết thực, tập trung củng cố tổ chức, kết nối đồng tộc và phát huy truyền thống dòng họ. Công tác tri ân tổ tiên, tu bổ nhà thờ, từ đường được quan tâm, tiêu biểu là Nhà thờ Tiến sĩ Vũ Miên tại Ngọc Quan được trùng tu với kinh phí hơn 10 tỷ đồng.

Phong trào khuyến học, khuyến tài lan tỏa sâu rộng với nhiều quỹ khuyến học quy mô lớn và hàng nghìn lượt học sinh được tuyên dương. Nổi bật là em Vũ Nguyễn Hoàng Dương hai năm liên tiếp giành Huy chương Vàng Olympic Vật lý quốc tế, được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì. Các hoạt động tương thân tương ái, chăm sóc sức khỏe, giao lưu văn hóa, thể thao tiếp tục góp phần gắn kết cộng đồng, xây dựng dòng họ đoàn kết, phát triển bền vững.

Nhiệm kỳ 2026 - 2031, Hội đồng dòng họ Vũ - Võ thành phố Bắc Ninh xác định đẩy mạnh củng cố tổ chức, trẻ hóa đội ngũ, mở rộng kết nối đồng tộc; phát triển Quỹ Khuyến học Vũ Miên; chăm lo an sinh xã hội và xây dựng gia đình văn hóa, dòng họ học tập. Đặc biệt, chuyển đổi số, xây dựng gia phả điện tử, chuẩn hóa dữ liệu hội viên và nghiên cứu thành lập Câu lạc bộ Doanh nhân dòng họ Vũ - Võ.

Tại Đại hội, các đại biểu tập trung thảo luận, thống nhất phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp hoạt động nhiệm kỳ 2026-2031; xem xét sửa đổi, bổ sung quy chế hoạt động, kiện toàn tổ chức và bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới; tiếp tục phát huy vai trò của Hội đồng dòng họ trong kết nối cộng đồng, khuyến học, khuyến tài, xây dựng nếp sống văn hóa, động viên con cháu thi đua học tập, lao động, đóng góp tích cực vào sự phát triển của địa phương và xã hội.

Biểu diễn văn nghệ chào mừng Đại hội.

Với nền tảng truyền thống được gìn giữ qua nhiều thế hệ, cùng quyết tâm đổi mới phương thức hoạt động, dòng họ Vũ - Võ thành phố Bắc Ninh hướng tới xây dựng cộng đồng ngày càng đoàn kết, văn minh, phát triển; tiếp tục lan tỏa những giá trị truyền thống tốt đẹp "Nhân hậu - Trí tuệ", đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng quê hương Bắc Ninh giàu đẹp, văn minh.

Đại hội bầu Ban Chấp hành dòng họ Vũ - Võ thành phố Bắc Ninh nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 76 thành viên. Ông Vũ Hồng Dương được bầu làm Chủ tịch Hội đồng dòng họ.