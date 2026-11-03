Đồng hồ Thụy Sĩ bằng vàng đón năm Đinh Mùi 2027

Bên cạnh Vacheron Constantin, thị trường đồng hồ cao cấp tuần qua còn đón nhận nhiều thiết kế đáng chú ý, từ những mẫu skeleton để lộ cấu trúc bộ máy đến các cỗ máy tích hợp chức năng phức tạp ẩn sau mặt số. Dưới đây, On Wrist giới thiệu loạt mẫu đồng hồ nổi bật trong tuần cuối cùng của tháng 10. Ảnh minh họa: Monochrome Watches.

Đón Tết Nguyên đán 2027, Vacheron Constantin tiếp tục ra mắt dòng Métiers d’Art The Legend of the Chinese Zodiac với phiên bản dành cho năm Mùi. Trên mặt số, hình dê và đá bằng vàng được chạm khắc thủ công nổi bật giữa phong cảnh phủ sương thực hiện bằng men Grand Feu nhiều màu, kết hợp kỹ thuật tiểu họa trên phần cây cỏ. Đồng hồ không sử dụng kim, mà hiển thị giờ, phút, thứ và ngày qua 4 ô cửa nhỏ, dành phần lớn mặt số cho họa tiết trang trí. Đồng hồ có vỏ 40 mm, được hãng Thụy Sĩ sản xuất với hai lựa chọn platinum 950 và vàng hồng 18K 5N, mỗi phiên bản giới hạn 25 chiếc. Giá bán chưa được công bố. Ảnh: Vacheron Constantin.

Sau 1 năm ra mắt phiên bản giới hạn, Girard-Perregaux giới thiệu Laureato Fifty Three Gold Bridges với thiết kế mới, lần này không giới hạn số lượng sản xuất. Mẫu đồng hồ giữ vỏ thép 41 mm, dày 10,85 mm cùng dây đeo tích hợp, nhưng ba cầu Neo Bridges được chuyển sang vàng hồng, đồng điệu với cọc số và kim. Cấu trúc lộ cơ để lộ hộp cót và micro-rotor platinum ở vị trí 12 giờ, tourbillon một phút nằm tại 6 giờ. Bên trong là bộ máy tự động GP9620-2856 được phát triển riêng cho kích thước này, gồm 303 linh kiện, dự trữ năng lượng 55 giờ. Điểm đáng chú ý nằm ở mức độ hoàn thiện thủ công với 418 cạnh vát đánh bóng và 362 góc trong. Đồng hồ có giá 162.000 CHF (khoảng 182.000 USD). Ảnh: Monochrome Watches.

Sắc trắng pha ánh xanh như băng tuyết là điểm nhận diện của Grand Sport Tourbillon Iceberg, mẫu mới từ Laurent Ferrier. Cỗ máy sở hữu vỏ titanium grade 5 có đường kính 44 mm, dày 13,4 mm nhưng toàn bộ đồng hồ cùng dây titanium chỉ nặng 118 g. Mặt số opaline trắng ánh xanh kết hợp kim Assegai và cọc số bằng vàng trắng phủ ruthenium. Tourbillon không xuất hiện trên mặt số mà chỉ có thể quan sát từ mặt lưng. Bộ máy lên cót tay LF619.01 gồm 188 linh kiện, sử dụng tourbillon một phút với hai dây tóc đặt đối xứng và có hơn 80 giờ dự trữ năng lượng. Đồng hồ có giá 175.000 CHF (khoảng 212.000 USD). Ảnh Hodinkee.

Chrono-Felix Perpetual “Star”, nổi bật với 8 ngôi sao vàng trên mặt số đen, là mẫu cuối cùng trong loạt 3 đồng hồ hợp tác giữa thương hiệu đồng hồ Áo Habring² và chuyên trang đồng hồ SJX Watches. Thiết kế lấy cảm hứng từ những mẫu “Galaxy” cổ điển, đặc biệt là Rolex Ref. 6088, với mặt số lacquer đen bóng, các mặt số phụ đen mờ và toàn bộ kim, vạch chia cùng đĩa lịch tuần trăng mang tông vàng. Vỏ thép 38,5 mm, dày 13 mm sử dụng bezel ba tầng, đồng thời che bớt độ dày của module lịch và chứa các nút chỉnh lịch. Chỉ 30 chiếc được sản xuất, giá bán 28.500 USD. Ảnh: Monochrome Watches.

Kỷ niệm 20 năm dòng Datograph Perpetual, A. Lange & Söhne giới thiệu phiên bản giới hạn 50 chiếc bằng platinum. Đây là lần đầu mẫu đồng hồ này sử dụng dây đeo platinum 950 với thiết kế 5 hàng mắt nối. Vỏ 41 mm, dày 13,5 mm đi cùng mặt số bạc nguyên khối phủ đen bóng và 11 cọc giờ bằng kim cương baguette, tổng trọng lượng khoảng 0,13 carat. Bộ máy lên cót tay L952.1 gồm tới 556 linh kiện, kết hợp chronograph flyback điều khiển bằng bánh xe cột với lịch vạn niên, lịch ngày cỡ lớn và lịch tuần trăng. Giá chính thức được công bố theo yêu cầu, Hodinkee cho biết mức giá vào khoảng 280.000 EUR (khoảng 313.000 USD). Ảnh: Hodinkee.

Glashütte Original giới thiệu hai mẫu Senator mới với thiết kế tối giản, nổi bật nhờ mặt số aventurine lấp lánh. Senator Aventurine Art Déco Blue kết hợp vỏ platinum với mặt số xanh lam, còn Art Nouveau Green sử dụng vỏ vàng đỏ và mặt số xanh lá; hai bảng màu lần lượt gợi nhắc phong cách Art Deco và những đường nét lấy cảm hứng thiên nhiên của Art Nouveau. Cả hai đều có đường kính 40 mm và mặt số không cọc giờ, không lịch hay kim giây, chỉ giữ lại hai kim hình quả lê bằng kim loại quý. Bộ máy tự động Calibre 36-16 được phát triển cho cấu hình hai kim, trang bị dây tóc silicon và cung cấp 100 giờ dự trữ năng lượng. Cỗ máy có giá từ 52.000 AUD (khoảng 36.500 USD). Ảnh: Glashütte Original.