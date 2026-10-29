Đồng hồ thông minh nền tảng của cách mạng công nghệ thiết bị đeo
Thị trường đang được thúc đẩy bởi những tiến bộ công nghệ và nhận thức ngày càng cao của người tiêu dùng về sức khỏe và thể chất. Khi ngành công nghiệp này tiếp tục đổi mới, đồng hồ thông minh được kỳ vọng sẽ đóng vai trò then chốt trong việc định hình tương lai của công nghệ thiết bị đeo...
Link: https://premium.vneconomy.vn/dat-mua/an-pham/tap-chi-kinh-te-viet-nam-so-43-2026.html
Nguồn VnEconomy: https://vneconomy.vn/dong-ho-thong-minh-nen-tang-cua-cach-mang-cong-nghe-thiet-bi-deo.htm