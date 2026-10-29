Đồng hồ thông minh nền tảng của cách mạng công nghệ thiết bị đeo

Thiếu tướng, nhạc sĩ Đức Trịnh - Chủ tịch Hội nhạc sĩ Việt Nam cho biết khi đăng bài hát "Hoa dại" trên kênh cá nhân đã bị "đánh gậy" và bị sập trang vì bị cho vi phạm bản quyền chính ca khúc mình sáng tác.