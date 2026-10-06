Đồng hồ Rolex hơn 1,7 tỷ đồng bị trộm được thu hồi

Ngày 6/10, Công an phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắkcho biết, đơn vị vừa phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh xác minh, làm rõ vụ mất một chiếc đồng hồ Rolex trị giá hơn 1,7 tỷ đồng và thu hồi tài sản.

Công an phường Ea Kao tìm thấy đồng hồ Rolex hơn 1,7 tỷ đồng bị trộm

Trước đó, khoảng 7h ngày 3/10, Công an phường Ea Kao tiếp nhận tin báo của một công dân về việc bị mất một chiếc đồng hồ đeo tay hiệu Rolex, vỏ màu vàng hồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Ea Kao báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh, đồng thời phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng Kỹ thuật hình sự triển khai các biện pháp xác minh, truy xét.

Các lực lượng chức năng tiến hành rà soát các mối quan hệ, dấu vết và tài liệu liên quan, qua đó từng bước khoanh vùng người nghi vấn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an thu thập được tài liệu, chứng cứ làm rõ người liên quan đến việc lấy chiếc đồng hồ. Người này sau đó khai nhận hành vi và chỉ nơi cất giấu tài sản.

Lực lượng Công an đã xác định vị trí, thu hồi chiếc đồng hồ Rolex để quản lý, xử lý theo quy định.

Sau khi làm rõ vụ việc và thu hồi tài sản, Công an phường Ea Kao hoàn tất hồ sơ ban đầu, chuyển vụ việc đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Công an phường Ea Kao khuyến cáo người dân nâng cao ý thức tự bảo vệ tài sản, kể cả trong các mối quan hệ quen biết, thân thiết; không chủ quan để lộ thông tin về tài sản có giá trị, nơi cất giữ hoặc tạo điều kiện để người khác dễ dàng tiếp cận tài sản.

Đối với tài sản có giá trị lớn, người dân cần chủ động áp dụng các biện pháp bảo quản, bảo vệ phù hợp. Khi phát hiện mất tài sản hoặc có dấu hiệu nghi vấn, cần nhanh chóng trình báo cơ quan Công an để được xác minh, xử lý kịp thời.