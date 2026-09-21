Đồng hồ Rolex chỉ cần chỉnh lịch một lần mỗi năm

Tuần qua, thị trường đồng hồ ghi nhận hàng loạt sản phẩm mới từ các thương hiệu lớn. Bên cạnh Rolex và Hublot, MB&F phủ 255 viên kim cương lên SP One Pavée, trong khi Audemars Piguet kết hợp ceramic trắng và xà cừ hồng trên mẫu Royal Oak do Serena Williams đồng thiết kế. Dưới đây, On Wrist giới thiệu 6 cỗ máy đáng chú ý trong tuần 3 tháng 9. Ảnh minh họa: Hodinkee.

Rolex hồi sinh tên gọi “Padellone” trên mẫu lịch mới lấy cảm hứng từ Ref. 8171, chiếc đồng hồ lịch ba chức năng được sản xuất vào khoảng đầu thập niên 1950. Phiên bản mới có vỏ 39 mm bằng vàng Everose hoặc platinum, kết hợp hiển thị thứ, ngày, tháng và tuần trăng. Khác mẫu cổ điển, Perpetual Padellone sử dụng cơ chế lịch thường niên, chỉ cần điều chỉnh thủ công một lần vào cuối tháng 2; ba chỉ báo lịch cũng chuyển đồng thời vào lúc nửa đêm. Bên trong là Calibre 7190 hoạt động ở tần số 5 Hz, phát triển trên nền tảng bộ máy của Land-Dweller và sử dụng bộ thoát Dynapulse. Cỗ máy có giá khởi điểm 49.150 GBP (khoảng 65.800 USD). Ảnh: Monochrome Watches.

Czapek đưa tiểu thuyết L’Écume des Jours (Bọt tháng ngày) (1947) của nhà văn Pháp Boris Vian lên mẫu Promenade mới, giới hạn 18 chiếc. Hai chi tiết trong tác phẩm được đưa lên mặt số gồm cây đàn “pianocktail” và hoa súng gắn với căn bệnh của nhân vật Chloé. Vòng ngoài bằng xà cừ được tạo hình như phím đàn, trong khi bộ đếm giây nhỏ ở vị trí 4h30 sử dụng nền ngọc bích jade mô phỏng lá súng và một bông hoa bằng titanium cắt laser, sơn thủ công. Phần nền là men Grand Feu màu xanh với họa tiết gợn nước lan từ mặt số phụ. Đồng hồ có giá 28.600 CHF (khoảng 34.700 USD). Ảnh: Monochrome Watches.

Một năm sau khi giới thiệu SP One, mẫu đồng hồ nhỏ và mỏng nhất trong danh mục của hãng, MB&F bổ sung phiên bản Pavée với vỏ vàng trắng 18K và tổng cộng 255 viên kim cương. Trong đó, 165 viên nằm trên thành vỏ, 55 viên chạy quanh vòng flange phía trong, 14 viên trên núm chỉnh và 21 viên trên khóa dây. Cấu trúc cơ bản của SP One không thay đổi, bên dưới kính sapphire dạng vòm là ba thành phần có cùng đường kính gồm bánh xe cân bằng tại góc 2h, hộp cót skeleton ở 10h và mặt số giờ-phút nghiêng tại 6h. Đồng hồ đi kèm dây da bê xanh nhạt, giá bán 78.000 CHF (khoảng 94.800 USD). Ảnh: Monochrome Watches.

Ressence hợp tác với nghệ sĩ Bỉ Jules Wittock, người được biết đến với những tác phẩm mê cung vẽ tay, để thực hiện phiên bản Art Watch trên nền Type 9. Cỗ máy mới sở hữu đường mê cung được khắc trực tiếp trên những đĩa titanium chuyển động của hệ thống ROCS 9. Khi các đĩa quay để hiển thị giờ và phút, cấu trúc mê cung cũng liên tục thay đổi; thông điệp được Wittock giấu trong tác phẩm chỉ xuất hiện khi kim giờ và phút thẳng hàng vào nửa đêm. Đồng hồ có hai phiên bản mặt số xanh lục và đen, mỗi màu giới hạn 30 chiếc, giá 20.000 CHF (khoảng 24.300 USD). Ảnh: Ressence.

Hublot hợp tác với nghệ sĩ Mỹ Jeff Koons để chuyển hình ảnh Balloon Dog, tác phẩm mô phỏng chú chó được tạo hình từ bóng bay dài, sang dòng Classic Fusion. Vỏ 42 mm được gia công với các bề mặt bo tròn, tạo cảm giác phồng như bóng bay; núm chỉnh bọc cao su mô phỏng nút thắt của bóng, còn chi tiết cao su tại vị trí khoảng 10h30 đóng vai trò “đuôi”. Hình Balloon Dog xuất hiện thêm ở đối trọng kim giây. Bộ sưu tập gồm ba màu bạc, đỏ và xanh, trong đó bản bạc dùng thép đánh bóng còn hai bản màu sử dụng nhôm anodized. Mỗi màu được sản xuất 200 chiếc, giá bán 25.100 USD. Ảnh: Monochrome Watches.

Sau hơn một thập kỷ làm đại sứ Audemars Piguet, tay vợt tennis Serena Williams tham gia thiết kế phiên bản Royal Oak Selfwinding Chronograph mang tên mình. Đồng hồ sử dụng vỏ 38 mm và dây tích hợp bằng ceramic trắng, kết hợp mặt số xà cừ ánh hồng. Bên trong là Calibre 6401, bộ máy chronograph tự động tích hợp mới của AP, sử dụng bánh xe cột và hệ thống ly hợp dọc được cấp bằng sáng chế, với mức trữ cót 55 giờ. Rotor bằng vàng hồng 22K có thể quan sát qua nắp lưng sapphire, cửa sổ ngày nằm giữa vị trí 4h và 5h. Đây là phiên bản giới hạn 500 chiếc, có đi kèm dây cao su hồng, giá bán 92.850 USD. Ảnh: Hodinkee.

Girard-Perregaux đánh dấu quan hệ hợp tác với đội đua Atlassian Williams F1 bằng hai phiên bản Laureato gồm mẫu ba kim và chronograph. Cả hai sử dụng vỏ thép 42 mm cùng mặt số xanh Clous de Paris lấy màu sắc từ chiếc FW48 mà Williams sử dụng trong mùa giải Formula 1 năm 2026. Các chi tiết đỏ được bổ sung trên mặt số, cùng chữ “W” của Williams tại vị trí 12h và logo đội đua trên nắp lưng sapphire. Đây cũng là những mẫu đồng hồ đầu tiên xuất hiện sau khi Girard-Perregaux chuyển quan hệ đối tác Formula 1 từ Aston Martin sang Williams trong mùa giải 2026. Cỗ máy có giá lần lượt 16.200 USD và 20.900 USD. Ảnh: Girard-Perregaux.