Sau thời gian dài chờ đợi, Grand Theft Auto VI (GTA VI), trò chơi điện tử do Rockstar Games, hãng phát triển game của Mỹ, sản xuất, chính thức ra mắt và nhanh chóng thu hút lượng lớn người chơi. Bên cạnh những chiếc siêu xe, hộp đêm và giới tội phạm đặc trưng của dòng game, các mẫu đồng hồ xuất hiện trong trò chơi cũng nhận được sự chú ý. Theo Esquire, trò chơi có khoảng 34 mẫu đồng hồ xa xỉ dạng vật phẩm sưu tầm, xuất hiện tại nhiều địa điểm trong bang Leonida, vùng đất hư cấu được xây dựng dựa trên bang Florida (Mỹ).

Hãng game Mỹ còn xây dựng một loạt thương hiệu đồng hồ riêng cho thế giới GTA VI. Tuy nhiên, nhiều thiết kế có ngoại hình khá giống những sản phẩm nổi tiếng ngoài đời. Trong đó, Crowex gợi liên tưởng đến Rolex, nhà sản xuất đồng hồ xa xỉ Thụy Sĩ; Takio mang nhiều đặc điểm của Casio, hãng điện tử và đồng hồ Nhật Bản. Covgari cũng có tên gọi gần giống Bvlgari, thương hiệu trang sức và đồng hồ xa xỉ Italy, song thiết kế đồng hồ trong game lại mang nhiều nét của Audemars Piguet, nhà sản xuất đồng hồ cao cấp Thụy Sĩ.

Một mẫu Crowex bằng vàng trong tựa game này được Esquire nhận xét có ngoại hình gần giống Rolex Day-Date 40 Ref. 228238. Đồng hồ trong game sở hữu vành bezel khía rãnh, mặt số đen cùng cửa sổ hiển thị thứ ở vị trí 12 giờ, những chi tiết đặc trưng của Day-Date. Điểm khác biệt đáng chú ý nằm ở dây đeo, không hoàn toàn giống bộ dây President nổi tiếng của Rolex. Ra mắt năm 1956, Rolex Day-Date bước sang tuổi 70 trong năm 2026. Dòng đồng hồ lâu nay gắn với hình ảnh thành đạt và địa vị xã hội, phù hợp với thế giới xa hoa của GTA VI.

Một chiếc chronograph màu bạc xuất hiện trên cổ tay nhân vật đứng nhìn xuống Vice City cũng được cho là lấy cảm hứng từ Rolex Daytona. Thiết kế có vỏ tròn, các mặt số phụ tương phản và dây kim loại, gợi nhớ đến mẫu chronograph đua xe nổi tiếng của Rolex. Daytona hiện nằm trong nhóm đồng hồ thể thao xa xỉ được săn đón nhiều trên thị trường. Sự xuất hiện của một thiết kế tương tự trong GTA VI phù hợp với bối cảnh xoay quanh xe sang, tiền bạc và lối sống phô trương của các nhân vật.

Brian Heder, nhân vật được giới thiệu là một tay buôn lậu ma túy kỳ cựu trong GTA VI, đeo một chiếc đồng hồ thể thao kim loại có nhiều nét tương đồng với Rolex Submariner. Mẫu đồng hồ trong game sở hữu phần vỏ lớn, mặt số tối màu và dây kim loại. Đây đều là những đặc điểm dễ nhận thấy trên dòng Submariner.

Nhân vật Raul Bautista xuất hiện với chiếc đồng hồ mang thiết kế gợi nhớ Audemars Piguet Royal Oak Chronograph, mẫu đồng hồ thể thao xa xỉ của nhà chế tác Thụy Sĩ. Thiết kế nổi bật với vành bezel bát giác, các mặt số phụ chronograph và dây đeo kim loại tích hợp, những đặc điểm đặc trưng của dòng Royal Oak.

Jason Duval, một trong hai nhân vật chính của GTA VI, lựa chọn phong cách thực dụng hơn khi đeo một chiếc đồng hồ điện tử cỡ lớn. Thiết kế này gợi nhớ đến dòng Pro Trek của Casio, công ty điện tử Nhật Bản nổi tiếng với đồng hồ điện tử và các thiết bị tiêu dùng. Đồng hồ có màn hình tròn lớn, nhiều nút bấm nổi và bộ vỏ chắc chắn, những đặc điểm thường thấy trên các mẫu Pro Trek dành cho hoạt động ngoài trời.

Không phải mọi nhân vật tại Vice City đều đeo những mẫu đồng hồ xa xỉ. Takio F-BLAST trong GTA VI được xem là phiên bản hư cấu lấy cảm hứng từ Casio F-91W, một trong những mẫu đồng hồ điện tử phổ biến nhất của thương hiệu Nhật Bản. F-BLAST có màn hình chữ nhật, phần viền mặt số màu đen và thiết kế đơn giản, tương tự Casio F-91W. Một biến thể nổi bật hơn với vỏ màu đỏ và dây kim loại hai tông màu cũng xuất hiện tại cửa hàng đồ cũ Hamlet Thrift trong game.

Như Phương