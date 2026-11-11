Đồng hồ quả địa cầu trên tay VĐV tennis số 1 thế giới

Alexander Zverev (sinh năm 1997) chính thức vươn lên vị trí số một thế giới trên bảng xếp hạng của Hiệp hội Quần vợt Chuyên nghiệp (ATP) công bố ngày 2/11, theo Reuters. Anh trở thành tay vợt nam thứ hai của Đức đạt thành tích này sau Boris Becker năm 1991. Trong khoảnh khắc nâng cúp, Zverev gây chú ý với mẫu The World Is Yours Dual Time Zone Tourbillon của Jacob & Co., thương hiệu đồng hồ và trang sức cao cấp có trụ sở tại New York (Mỹ). Ảnh: @alexzverev123.

Thuộc bộ sưu tập The World Is Yours, cỗ máy lấy cảm hứng từ chiếc đồng hồ bỏ túi có chức năng hiển thị giờ thế giới mà nhà sáng lập Jacob Arabo được cha tặng khi còn nhỏ. Theo Monochrome Watches, World Is Yours Dual Time Zone Tourbillon được phát triển từ mẫu Dual Time Zone ra mắt năm 2023. Điểm khác biệt lớn nhất là sự xuất hiện của cơ cấu flying tourbillon ở trung tâm mặt số, được nâng đỡ bằng cầu nối sapphire trong suốt, tạo cảm giác bộ phận này lơ lửng phía trên bản đồ thế giới. Ảnh: Monochrome Watches.

Mặt số hình vòm mô phỏng bản đồ thế giới, với các lục địa được thể hiện nổi trên nền đại dương màu xanh, tạo hiệu ứng ba chiều. Hai mặt số phụ bố trí đối xứng cho phép theo dõi giờ và phút tại hai múi giờ độc lập, kể cả những khu vực có độ chênh lệch 30 hoặc 45 phút so với giờ chuẩn, như Ấn Độ và Nepal. Ảnh: Monochrome Watches.

Ở trung tâm là cơ cấu flying tourbillon hoàn thành một vòng quay sau mỗi 30 giây, nhanh gấp đôi tốc độ thường thấy ở tourbillon truyền thống. Phần kính sapphire phía trên được chế tác dạng vòm để phù hợp với cấu trúc mặt số, đồng thời cho phép quan sát các chi tiết cơ học từ nhiều góc độ. Ảnh: Monochrome Watches.

Đồng hồ sử dụng vỏ vàng hồng 18K đường kính 43 mm, dày 18,1 mm ở trung tâm và có khả năng chống nước 30 m. Bên trong là bộ máy tự động JCAA45 gồm 300 linh kiện, hoạt động ở tần số 3 Hz và dự trữ năng lượng 65 giờ. Cỗ máy đi kèm dây da cá sấu màu xanh, khóa gập vàng hồng 18K và được sản xuất giới hạn 199 chiếc. Đồng hồ có giá 230.000 USD ở thời điểm ra mắt năm 2025. Ảnh: Monochrome Watches.

Đây cũng là cỗ máy Zverev lựa chọn khi nhận cúp vô địch US Open vào tháng 9, thời điểm anh còn giữ vị trí số 2 thế giới. Zverev chính thức trở thành đại sứ Jacob & Co. từ tháng 1/2025. Theo WatchPro, Benjamin Arabov, CEO Jacob & Co., cho biết tinh thần theo đuổi thành tích và nỗ lực vượt qua giới hạn của Zverev phù hợp với những giá trị thương hiệu hướng đến. Kể từ khi hợp tác, tay vợt người Đức thường xuyên xuất hiện cùng các thiết kế của hãng tại những giải đấu và sự kiện thể thao lớn. Ảnh: @alexzverev123.