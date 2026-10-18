Đồng hồ Patek Philippe, Rolex thành tài sản đầu tư của giới siêu giàu

Giới siêu giàu ngày càng quan tâm đến những tài sản hữu hình có giá trị cao. Ảnh minh họa: @watchandwoman.

BNY Wealth, bộ phận quản lý tài sản thuộc tập đoàn tài chính BNY (Mỹ), mới đây khảo sát những người ra quyết định đầu tư tại 290 văn phòng quản lý tài sản gia đình (family office). Các đơn vị này phục vụ những gia đình có ít nhất 250 triệu USD tài sản có thể đầu tư, trong đó gần một nửa quản lý khối tài sản trên 1 tỷ USD, theo Fortune.

Kết quả cho thấy gần 2/3 đơn vị nắm giữ những tài sản ít tương quan với danh mục đầu tư chính, tỷ lệ gần gấp đôi năm trước. Đáng chú ý, ngày càng nhiều gia đình giàu có rót tiền vào đồng hồ, trang sức cao cấp, nghệ thuật, rượu mạnh, đội thể thao và bản quyền âm nhạc.

Theo BNY Wealth, nhóm người sở hữu tài sản lớn ngày càng quan tâm đến sản phẩm xa xỉ nhằm phòng ngừa lạm phát. Dù quyền sở hữu trong lĩnh vực thể thao và truyền thông có thể tạo dòng tiền ổn định, đồng hồ, trang sức, nghệ thuật và rượu mới là những nhóm ghi nhận mức tăng đầu tư mạnh nhất.

Với một bộ phận giới siêu giàu, mua đồng hồ Patek Philippe ngày càng giống việc tích trữ vàng. Cả hai đều là tài sản hữu hình, được kỳ vọng duy trì giá trị trước biến động thị trường, căng thẳng địa chính trị và lạm phát.

Theo Knight Frank, công ty tư vấn bất động sản toàn cầu có trụ sở tại Anh, chỉ số Luxury Investment Index theo dõi 10 nhóm đồ sưu tầm xa xỉ chỉ giảm 0,4% trong năm 2025, sau 2 năm liên tiếp nhiều nhóm tài sản mất giá.

Riêng đồng hồ tăng giá 5,1%, chủ yếu nhờ hai thương hiệu lớn trên thị trường thứ cấp. Patek Philippe ghi nhận mức tăng 12,1%, trong khi Rolex tăng 4,6%.

Thị trường nghệ thuật cũng phục hồi khi doanh số tại các nhà đấu giá lớn tăng 11% trong năm 2025. Một trong những thương vụ nổi bật là bức Bildnis Elisabeth Lederer của Gustav Klimt được nhà đấu giá Sotheby's bán với giá 236,4 triệu USD vào tháng 11.

Giá đồng hồ Patek Philippe tăng hơn 12% trong năm 2025, vượt Rolex, khi thị trường đồng hồ xa xỉ phục hồi và thu hút sự chú ý của giới đầu tư giàu có. Ảnh minh họa: Hodinkee.

Ngược lại, rượu vang cao cấp giảm giá 2,5% trong năm ngoái do nhu cầu chịu ảnh hưởng từ thuế quan Mỹ, đưa mức giảm so với đỉnh năm 2022 lên gần 25%.

Các nghiên cứu cho thấy khả năng chống lạm phát của tài sản xa xỉ không đồng đều. Nghiên cứu năm 2021 của Đại học Duke (Mỹ) và Man Group, công ty quản lý đầu tư Anh, ghi nhận lợi suất nghệ thuật, rượu vang và tem sưu tầm cao hơn lạm phát lần lượt 7%, 5% và 9% mỗi năm trong các giai đoạn lạm phát cao.

Tuy nhiên, hiệu quả còn phụ thuộc vào loại tài sản và thị trường. Đồng hồ, túi Chanel và nghệ thuật truyền thống Trung Quốc thường giữ giá tốt hơn, trong khi rượu vang và nghệ thuật hiện đại dễ mất giá.

Dù vậy, nhu cầu đối với tài sản xa xỉ vẫn tăng. Sotheby's ghi nhận doanh số 4,4 tỷ USD trong nửa đầu năm 2026, tăng 58% so với cùng kỳ. Khác với nhiều khoản đầu tư truyền thống, giá trị của tài sản xa xỉ còn phụ thuộc vào thị hiếu, độ hiếm và khả năng thể hiện địa vị của người sở hữu.

Trong nghiên cứu đăng trên American Economic Review năm 2009, nhà kinh tế Benjamin Mandel cho rằng tác phẩm nghệ thuật khó được định giá giống cổ phiếu. Người mua nhận được cả giá trị thẩm mỹ lẫn khả năng thể hiện sự giàu có.

Nghiên cứu Art and Money (tạm dịch: Nghệ thuật và tiền), công bố trên tạp chí kinh tế Mỹ American Economic Review năm 2011, chỉ ra mối liên hệ giữa thu nhập của giới siêu giàu và giá tác phẩm nghệ thuật. Theo đó, khi thu nhập của tầng lớp thượng lưu tăng, giá nghệ thuật cũng có xu hướng đi lên, phản ánh vai trò của sức mua từ nhóm khách hàng giàu có đối với thị trường này.

Xu hướng này diễn ra khi chi tiêu tại Mỹ ngày càng phân hóa. Theo Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York (Mỹ), đến tháng 3/2026, chi tiêu thực của nhóm thu nhập trên 125.000 USD/năm tăng 7,6%, trong khi nhóm dưới 40.000 USD chỉ tăng hơn 1%.

Bên cạnh tài sản xa xỉ, giới siêu giàu vẫn ưu tiên công nghệ. Khảo sát của BNY Wealth cho thấy 68% người tham gia đánh giá trí tuệ nhân tạo (AI) là lĩnh vực đầu tư hấp dẫn nhất trong 5 năm tới.