Dòng họ Lê Thanh Hóa tri ân nhà giáo, trao học bổng tiếp sức học sinh, sinh viên

Ông Lê Xuân Tưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng Họ Lê tỉnh, Chủ tịch CLB Doanh nhân họ Lê tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại chương trình

Ngày 15.11, tại Thái Miếu Hậu Lê, Hội đồng Họ Lê Thanh Hóa phối hợp với CLB Doanh nhân họ Lê tỉnh Thanh Hóa tổ chức chương trình “Tháng Tri ân – Tôn vinh người thầy – Tiếp bước truyền thống hiếu học”, hướng tới kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11.

Chương trình là dịp tri ân những người thầy, người cô đã và đang đóng góp cho sự nghiệp giáo dục; đồng thời tôn vinh những gia đình có người thân gắn bó với nghề giáo, góp phần gìn giữ và phát huy truyền thống hiếu học, trọng tri thức của dòng họ Lê.

Đại diện Hội đồng Họ Lê tỉnh Thanh Hóa và CLB Doanh nhân họ Lê trao học bổng trị giá 15 triệu đồng động viên học sinh, sinh viên

Phát biểu tại chương trình, ông Lê Xuân Tưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng Họ Lê tỉnh, Chủ tịch CLB Doanh nhân họ Lê tỉnh Thanh Hóa, nhấn mạnh ý nghĩa của việc tri ân các thế hệ nhà giáo và tiếp nối truyền thống hiếu học của cha ông.

Theo ông Lê Xuân Tưởng, sự phát triển của mỗi gia đình, dòng họ và quê hương đều gắn liền với vai trò của giáo dục, với những người thầy tận tâm dìu dắt các thế hệ trưởng thành.

Việc tôn vinh nhà giáo không chỉ thể hiện tình cảm, sự biết ơn mà còn là cách nhắc nhở thế hệ trẻ trân trọng tri thức, nỗ lực học tập, rèn luyện để đóng góp cho xã hội.

Đại diện lãnh đạo CLB Bóng đá Thanh Hóa trao tặng áo đấu có chữ ký ban huấn luyện và các cầu thủ tại chương trình

Ông cũng cho rằng, khuyến học, khuyến tài cần được duy trì bằng những việc làm thiết thực, từ sự quan tâm, động viên của gia đình, dòng họ đến việc tạo điều kiện để các em học sinh, sinh viên có thêm động lực vươn lên.

Một điểm nhấn tại chương trình là hoạt động trao học bổng trị giá 15 triệu đồng do Hội đồng Họ Lê tỉnh Thanh Hóa và CLB Doanh nhân họ Lê tỉnh Thanh Hóa trao tặng, nhằm khích lệ học sinh, sinh viên tiếp tục phấn đấu trong học tập.

Bên cạnh đó, đại diện lãnh đạo CLB Bóng đá Thanh Hóa đã trao tặng những chiếc áo đấu có chữ ký của ban huấn luyện và các cầu thủ như món quà tri ân, góp thêm không khí ý nghĩa cho chương trình.

Các thế hệ dòng họ Lê cùng hướng về truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo

Từ hoạt động tri ân nhà giáo đến trao học bổng cho thế hệ trẻ, chương trình thể hiện sự gắn kết giữa các thế hệ trong dòng họ Lê, cùng hướng tới mục tiêu đề cao tri thức, phát huy truyền thống hiếu học và xây dựng cộng đồng ngày càng phát triển.