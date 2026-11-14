Đồng hồ kiểm tra được 14 chỉ số sức khỏe trong một phút

Các hãng đồng hồ, thiết bị đeo thông minh hiện nay đều tập trung vào đo lường các chỉ số sức khỏe, tập luyện. Tuy nhiên ít hãng sử dụng thiết kế đồng hồ có 2 cụm cảm biến riêng biệt như Huawei.

Trên Watch 5, hãng này đã tích hợp cảm biến X-Tap ở phần hông, cho phép đo thủ công nhiều chỉ số sức khỏe bên cạnh cảm biến áp sát cổ tay. Ở thế hệ Watch 6 vừa ra mắt, cảm biến X-Tap 2.0 được nâng cấp nhằm cải thiện khả năng thu thập tín hiệu sinh học.

Quy trình đo sức khỏe trong một phút

Theo Huawei, X-Tap thế hệ mới kết hợp cảm biến quang học PPG 12 kênh, cảm biến lực và chức năng đo điện tâm đồ (ECG). Khi chạm và giữ ngón tay trên cảm biến khoảng 3 giây, người dùng có thể kích hoạt Health Glance để kiểm tra sức khỏe.

Cận cảnh thao tác đặt ngón tay lên cảm biến X-Tap. Ảnh: Quang Nam.

Trong quá trình trải nghiệm, Health Glance thực hiện 3 bước đo liên tiếp. Bước đầu kéo dài khoảng 30 giây, tập trung ghi nhận dữ liệu tim mạch, gồm điện tâm đồ và những thông tin liên quan đến nhịp tim, động mạch.

Tiếp đó, đồng hồ yêu cầu người dùng ngồi yên, thở đều trong 15 giây để kiểm tra các chỉ số như nhịp tim, biến thiên nhịp tim, nồng độ oxy trong máu (SpO2), nhiệt độ da và mức độ căng thẳng. Bước cuối kéo dài khoảng 15 giây, với thao tác kiểm tra sức khỏe hô hấp thông qua tiếng ho.

Sau khi hoàn tất, kết quả được tổng hợp trong một báo cáo. Huawei công bố Health Glance trên Watch 6 hỗ trợ tối đa 14 chỉ số và kết quả đánh giá, tăng từ 11 trên Watch 5. Tuy nhiên, thiết bị trải nghiệm chỉ hiển thị 12 mục.

Các thông tin được trình bày rõ ràng, dễ theo dõi và đồng bộ sang ứng dụng Huawei Health trên điện thoại ngay sau khi đo.

Thiết bị trải nghiệm hiển thị 12 mục trong báo cáo Health Glance. Dữ liệu cũng được đồng bộ sang Huawei Health. Ảnh: Quang Nam.

Bên cạnh khả năng kiểm tra nhanh, Huawei còn giới thiệu 3 nghiên cứu đánh giá nguy cơ tăng huyết áp, tiểu đường và bệnh động mạch vành. Khác với Health Glance, những nghiên cứu này cần thu thập dữ liệu trong thời gian dài hơn.

Theo nhà sản xuất, nghiên cứu nguy cơ tăng huyết áp cần khoảng 24 giờ theo dõi, bệnh động mạch vành cần 3-4 ngày, còn nghiên cứu nguy cơ tiểu đường kéo dài từ 3-14 ngày.

Vì vậy, người dùng không thể nhận đầy đủ kết quả ngay trong lần đầu sử dụng. Hãng cũng lưu ý các đánh giá chỉ mang tính tham khảo, không thay thế việc thăm khám hoặc chẩn đoán y khoa. Khả năng sử dụng từng nghiên cứu có thể khác nhau tùy thị trường và phiên bản phần mềm.

Bổ sung công cụ phân tích tập luyện bằng AI

Ngoài theo dõi sức khỏe, Watch 6 được Huawei trang bị hơn 110 chế độ tập luyện, hỗ trợ nhiều hoạt động như chạy bộ, đạp xe, bơi lội và các môn thể thao ngoài trời.

Trong quá trình vận động, thiết bị có thể ghi nhận nhịp tim, thời gian và những dữ liệu liên quan đến bài tập. Kết quả được lưu lại để người dùng theo dõi trên đồng hồ hoặc ứng dụng Huawei Health.

Đáng chú ý, Huawei giới thiệu tính năng phân tích tập luyện bằng AI, sử dụng lịch sử vận động để nhận diện những thay đổi trong quá trình tập. Từ dữ liệu thu thập được, hệ thống có thể đưa ra gợi ý về việc tăng cường độ hoặc dành thời gian nghỉ ngơi để hồi phục.

Các tính năng nghiên cứu sức khỏe chuyên sâu này cần theo dõi liên tục từ khoảng 24 giờ đến 14 ngày. Ảnh: Quang Nam.

Một tính năng đáng chú ý khác là điều khiển bằng cử chỉ. Watch 6 hỗ trợ những thao tác như chụm ngón tay hai lần, trượt ngón tay và xoay cổ tay để thực hiện một số tác vụ mà không cần chạm trực tiếp vào màn hình.

Huawei giới thiệu thao tác xoay cổ tay để tắt tiếng cuộc gọi đến. Tuy nhiên, khả năng sử dụng còn phụ thuộc vào phiên bản phần mềm, trong đó một số cử chỉ cần được bổ sung thông qua bản cập nhật OTA.

Huawei Watch 6 hỗ trợ theo dõi nhiều môn thể thao. Tính năng phân tích tập luyện bằng AI được cung cấp tùy điều kiện hỗ trợ. Ảnh: Quang Nam.

Thiết bị vẫn hỗ trợ eSIM, cho phép thực hiện một số tác vụ liên lạc khi không có điện thoại ở gần, tùy khả năng hỗ trợ của nhà mạng. Đồng hồ cũng tương thích với Android và iPhone thông qua Huawei Health.

Bên cạnh những thay đổi về phần mềm, Huawei Watch 6 có 2 kích thước 42 mm và 46 mm. Bản nhỏ sử dụng khung hợp kim nhôm, nặng khoảng 38 g và dày 10,2 mm. Phiên bản lớn có khung thép không gỉ, nặng khoảng 60 g và dày 10,9 mm, chưa tính dây đeo. Trong khi đó, dòn Watch 6 Pro sử dụng các vật liệu cao cấp hơn như gốm, titanium và mặt kính sapphire.

Về thời lượng pin, Huawei công bố Watch 6 bản 46 mm hoạt động khoảng 4,5 ngày ở chế độ tiêu chuẩn và tối đa 11 ngày khi tiết kiệm năng lượng. Tuy nhiên, chế độ tiết kiệm không hỗ trợ Health Glance, các nghiên cứu sức khỏe và tương tác X-Tap. Điều này đồng nghĩa người dùng muốn khai thác đầy đủ những tính năng sức khỏe nổi bật cần duy trì chế độ tiêu chuẩn, thay vì ưu tiên thời lượng pin dài nhất.