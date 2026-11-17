Tuần qua, các thương hiệu đồng hồ chú trọng kỹ thuật hoàn thiện thủ công, thử nghiệm vật liệu và làm mới những thiết kế quen thuộc. Trong đó, Vacheron Constantin mở rộng bộ sưu tập Fiftysix với hai phiên bản vỏ thép, còn MING gây chú ý với mẫu 51.01 Halo sở hữu bộ vỏ titanium xử lý nhiệt ở 1.200 độ C. Dưới đây, On Wrist giới thiệu 7 mẫu đồng hồ nổi bật trong tuần 2 tháng 11. Ảnh minh họa: WornAndWound.

Vacheron Constantin làm mới bộ sưu tập Fiftysix với hai phiên bản Self-Winding và Complete Calendar, cùng sử dụng vỏ thép đường kính 40 mm và mặt số hai tông xám. Bản Self-Winding có phần trung tâm màu xám nhạt, cọc số bằng vàng trắng và chất phát quang xanh lam, trong khi Complete Calendar nổi bật với mặt số xám đậm chuyển sắc, kết hợp vòng chỉ giờ sáng màu. Hai mẫu lần lượt trang bị bộ máy tự động Calibre 1326 và Calibre 2460 QCL/1 do hãng tự phát triển, giá bán lần lượt 12.600 CHF (khoảng 15.000 USD) và 29.500 CHF (khoảng 35.200 USD). Ảnh: Hodinkee.

Hãng đồng hồ độc lập Thụy Sĩ Petermann Bédat giới thiệu Reference 2914, mẫu chronograph một nút bấm được phát triển từ thiết kế Reference 2941 split-seconds chronograph. Đồng hồ sở hữu vỏ platinum đường kính 36,5 mm, kết hợp càng nối dây hàn cố định và kính sapphire dạng vòm. Mặt số sapphire bán trong suốt do xưởng Comblémine của nghệ nhân Kari Voutilainen chế tác, để lộ một phần bộ máy lên cót tay Calibre 234 với cơ cấu bánh xe cột và bộ đếm phút nhảy. Sản phẩm được giới hạn 20 chiếc trong đợt đầu tiên, giá 180.000 CHF (khoảng 214.000 USD). Ảnh: Monochrome Watches.

Tuần qua, MING tiếp tục thử nghiệm vật liệu và kỹ thuật hoàn thiện vỏ trên mẫu 51.01 Halo, mở đầu dòng đồng hồ dress watch lên cót tay mới của thương hiệu độc lập Malaysia. Bộ vỏ titanium cấp 5 đường kính 37 mm được xử lý nhiệt ở 1.200 độ C, ăn mòn axit để tạo bề mặt kết tinh tựa đá cẩm thạch, sau đó phủ PVD vàng hồng 5N. Thiết kế kết hợp mặt số sơn mài đen và bộ kim vàng hồng, tạo sự tương phản với lớp vỏ nhiều họa tiết. Đồng hồ sử dụng bộ máy La Joux-Perret 7380.M1 tùy chỉnh, dự trữ năng lượng 90 giờ, giá bán 10.900 CHF (khoảng 13.000 USD). Ảnh: SJX Watches.

Hợp tác cùng nghệ nhân đồng hồ Mỹ J.N. Shapiro, Zenith giới thiệu mẫu G.F.J. Calibre 135 vỏ vàng hồng, mặt số bạc với ba kiểu họa tiết guilloché được thực hiện thủ công. Bộ máy lên cót tay Calibre 135 được hoàn thiện bằng họa tiết damaskeening lấy cảm hứng từ nghệ thuật chế tác đồng hồ Mỹ, đạt chứng nhận độ chính xác COSC và có khả năng dự trữ năng lượng 72 giờ. Đồng hồ giới hạn 25 chiếc, giá bán 68.900 CHF (khoảng 82.200 USD). Ảnh: Hodinkee.

MB&F đưa nghệ thuật tráng men cloisonné lên bộ sưu tập Legacy Machine 101 thông qua màn hợp tác với nghệ nhân Gabriel Colliard. Ba phiên bản lấy cảm hứng từ rừng nhiệt đới, sử dụng các tông đỏ, xanh lam và xanh lục làm chủ đạo, mỗi màu giới hạn 8 chiếc. Mặt số được điều chỉnh bố cục, kết hợp bộ kim kéo dài để tạo không gian cho những họa tiết tráng men thủ công. Nghệ thuật tráng men còn xuất hiện trên bánh cóc của bộ máy, tạo sự đồng nhất giữa thiết kế bên ngoài và cơ cấu bên trong. Cỗ máy có giá 98.000 CHF (khoảng 117.000 USD). Ảnh: MB&F.

Sắc tím thành điểm nhấn mới của dòng Freak S khi Ulysse Nardin giới thiệu phiên bản Purple Enamel, giới hạn 50 chiếc. Mẫu đồng hồ sử dụng vỏ titanium đường kính 45 mm và không có núm chỉnh giờ truyền thống. Đĩa chỉ giờ được trang trí guilloché và phủ men tím bán trong suốt bởi Donzé Cadrans, xưởng chế tác mặt số thuộc Ulysse Nardin. Bên trong là bộ máy tự động UN-251 do hãng phát triển, trang bị hai bánh xe cân bằng silicon nghiêng 20 độ, kết nối thông qua bộ vi sai thẳng đứng và có khả năng dự trữ năng lượng 72 giờ. Đồng hồ đi kèm dây da bê màu tím, giá bán 153.000 CHF (khoảng 182.000 USD). Ảnh: Monochrome Watches.

Hublot khai thác hình tượng người lính đồ chơi trong mẫu Big Bang Unico Soldier All Black, sản phẩm hợp tác cùng nghệ sĩ người Nigeria hoạt động tại London (Anh), Soldier Leonard Iheagwam. Thiết kế sử dụng những hình người lính màu đen xếp thành dải chữ X trải dài trên vành bezel và mặt số lộ cơ một phần, truyền tải góc nhìn phê bình về việc tôn vinh chiến tranh. Đặc biệt, kim giây nhỏ được tạo hình người lính cầm súng, với nòng súng đóng vai trò chỉ thời gian. Đồng hồ giới hạn 50 chiếc, giá bán 22.900 GBP (khoảng 30.300 USD). Ảnh: Oracle Time.