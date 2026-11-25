Loạt đồng hồ mới của tuần thứ 3 trong tháng 11 bao gồm loạt sản phẩm kết hợp nghệ thuật thủ công và cơ chế phức tạp. Nhà mốt xa xỉ Pháp Hermès giới thiệu phiên bản Slim lấy cảm hứng từ họa tiết trên khăn lụa, kết hợp kỹ thuật tráng men, chạm khắc và hội họa thu nhỏ trên mặt số. Armin Strom bổ sung vật liệu thiên thạch cho hai mặt số phụ của mẫu Resonance sử dụng cơ chế cộng hưởng độc quyền. Trong khi đó, hãng Thụy Sĩ Frederique Constant đưa mẫu Perpetual Calendar Tourbillon trở lại với bộ vỏ nhỏ gọn hơn, đi kèm mặt số trang trí bằng kỹ thuật khảm sapphire. Dưới đây, On Wrist giới thiệu 5 đồng hồ ấn tượng trong tuần qua. Ảnh minh họa: Hodinkee.

Lấy cảm hứng từ chiếc khăn lụa Sous le Charme d’Orphée do nghệ sĩ Alice Shirley thiết kế, Hermès giới thiệu phiên bản Slim d’Hermès Sous le Charme d’Orphée giới hạn 12 chiếc. Mặt số tái hiện hình ảnh chú ngựa nhảy múa dưới tán cây lựu giữa bầu trời đầy sao, gợi nhắc thần thoại Orpheus của Hy Lạp. Thiết kế sử dụng vỏ vàng trắng đường kính 39,5 mm, kết hợp kỹ thuật tráng men xanh đêm, chạm khắc, hội họa thu nhỏ nhiều lớp và đá opal hồng đính trên những quả lựu. Bên trong là bộ máy tự động siêu mỏng H1950 do hãng phát triển, dày 2,6 mm và có khả năng dự trữ năng lượng 48 giờ. Đồng hồ đi kèm dây da cá sấu xanh Bleu Abysse và khóa cài vàng trắng. Giá bán chỉ được cung cấp theo yêu cầu. Ảnh: Hermès.

Chất liệu thiên thạch gây chú ý trên Dual Time GMT Resonance Manufacture Edition Meteorite, mẫu đồng hồ mới của Armin Strom. Phiên bản giới hạn 15 chiếc sở hữu vỏ thép không gỉ đường kính 39 mm, nổi bật với hai mặt số phụ bằng thiên thạch, mỗi mặt hiển thị một múi giờ độc lập và chỉ báo ngày/đêm. Các vòng chia giờ hoàn thiện vân tròn màu đen, kết hợp kim và cọc số tông vàng hồng. Bộ máy lên cót tay ARF22 hoạt động ở tần số 3,5 Hz, sử dụng hai bánh lắc độc lập được đồng bộ thông qua cơ chế cộng hưởng độc quyền của hãng. Đồng hồ có giá 105.000 CHF (khoảng 124.900 USD). Ảnh: Armin Strom.

Frederique Constant thu nhỏ mẫu Classic Tourbillon Perpetual Calendar Manufacture xuống đường kính 40 mm, sau các phiên bản Classic 42 mm và Highlife 41 mm trước đó. Bộ vỏ thép không gỉ dày 12,69 mm kết hợp mặt số xanh được khảm bằng 7 mảnh sapphire cắt thủ công. Đồng hồ tích hợp lịch vạn niên với các chỉ báo thứ, ngày, tháng và năm nhuận, cùng cơ cấu tourbillon hoàn thành một vòng quay mỗi phút. Bên trong là bộ máy tự động FC-975 do hãng phát triển, hoạt động ở tần số 4 Hz và sử dụng bộ thoát silicon. Phiên bản giới hạn 88 chiếc có giá 26.995 CHF (khoảng 32.000 USD). Ảnh: Monochrome Watches.

Chất liệu denim tiếp tục được Hublot đưa vào bộ sưu tập Big Bang thông qua hai phiên bản mới thuộc danh mục sản phẩm thường trực. Big Bang Original Titanium Denim có đường kính 43 mm, còn Big Bang Steel Denim Diamonds sở hữu bộ vỏ 33 mm đính kim cương. Cả hai sử dụng denim thật trên mặt số và dây đeo, với các sợi vải được bố trí nghiêng 45 độ và bảo vệ bằng lớp nhựa epoxy trong môi trường chân không. Bộ vỏ được hoàn thiện thủ công nhằm tái hiện kết cấu dệt của vải. Phiên bản 43 mm trang bị bộ máy chronograph flyback HUB1280 Unico do hãng phát triển, còn mẫu 33 mm sử dụng bộ máy tự động HUB1120. Giá bán lần lượt là 19.400 CHF (khoảng 23.000 USD) và 15.400 CHF (khoảng 18.300 USD). Ảnh: Time+Tide Watches.

Tuần qua, Arnold & Son bổ sung hai phiên bản sử dụng đá mã não vào dòng Time Pyramid, nổi bật với cấu trúc bộ máy skeleton hình kim tự tháp. Một phiên bản kết hợp mã não đỏ với vỏ vàng đỏ, phiên bản còn lại sử dụng mã não xanh và vỏ bạch kim. Mỗi thiết kế chỉ được sản xuất 8 chiếc. Vòng hiển thị giờ của đồng hồ sử dụng mã não dày 0,4 mm, trang trí chữ số La Mã và được bố trí phía trên bộ máy lộ cơ. Mặt sau đồng hồ cũng được trang trí bằng một lát mã não mỏng. Phiên bản vàng đỏ có giá 49.700 CHF (khoảng 59.000 USD), còn bản bạch kim có giá 60.500 CHF (khoảng 71.900 USD). Ảnh: Hodinkee.