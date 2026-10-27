Đồng hồ gần 1 triệu USD trên tay Harry Kane ở Quả bóng vàng 2026

Lễ trao giải Quả bóng vàng 2026 diễn ra ngày 26/10 tại nhà hát London Palladium, đánh dấu lần đầu sự kiện được tổ chức ở thủ đô nước Anh. Trong năm thứ 70 của giải thưởng, Harry Kane giành Quả bóng vàng nam. Bên cạnh những danh hiệu bóng đá, các mẫu đồng hồ trên cổ tay dàn cầu thủ và khách mời cũng thu hút sự chú ý. Ảnh: Matthew Childs/Reuters.

Harry Kane (1993) trở thành cầu thủ người Anh đầu tiên giành Quả bóng vàng sau 25 năm, kể từ Michael Owen năm 2001. Tiền đạo Bayern Munich còn nhận danh hiệu Gerd Müller dành cho chân sút xuất sắc. Tại buổi lễ, anh đeo chiếc Rolex Cosmograph Daytona Ref. 126599TSA bằng vàng trắng, có mặt số obsidian ánh bạc. Vành bezel đính 36 viên sapphire xanh cắt baguette, 11 viên sapphire xanh được dùng làm cọc số. Mẫu này được định giá khoảng 1,4 triệu USD. Ảnh: Matthew Childs/Reuters, Wrist Aficionado.

Lamine Yamal (2007) xếp thứ ba trong cuộc đua Quả bóng vàng nam và nhận giải Cầu thủ trẻ nam xuất sắc của năm lần thứ ba liên tiếp. Cầu thủ Barcelona chọn chiếc Richard Mille RM 67-01 bằng vàng hồng, kết hợp dây đeo màu hồng. Mẫu đồng hồ được định giá khoảng 200.000 GBP (khoảng 265.000 USD). Ảnh: Matthew Childs/Reuters, @gandgtimepieces.

Sau khi giành Quả bóng vàng năm 2025, Ousmane Dembélé (1997) xếp thứ 7 trong bảng bình chọn năm nay. Anh cũng đại diện Paris Saint-Germain nhận giải Câu lạc bộ nam của năm. Cầu thủ người Pháp đeo chiếc Richard Mille RM 055 “Bubba Watson”, có vỏ làm từ Quartz TPT màu xám và Carbon TPT. Thiết kế skeleton để lộ bộ máy lên dây thủ công, có khả năng chịu gia tốc trên 500 G và dự trữ năng lượng khoảng 55 giờ. Giá thị trường của mẫu này vào khoảng 1,1-1,35 triệu AUD (khoảng 770.000-950.000 USD). Ảnh: Matthew Childs/Reuters, RM.

Kylian Mbappé (1998) xếp thứ hai trong cuộc đua Quả bóng vàng nam 2026, sau Harry Kane. Tiền đạo Real Madrid chọn Hublot Classic Fusion Tributo 38 mm bằng vàng 18K. Mẫu đồng hồ gợi lại thiết kế Hublot ra đời năm 1980, với mặt số đen tối giản, không có cọc số và 12 vít trên vành bezel. Bên trong là bộ máy tự động HUB1711, có thời gian dự trữ năng lượng khoảng 50 giờ. Giá thị trường của đồng hồ vào khoảng 30.900 USD. Ảnh: Matthew Childs/Reuters, SJX Watches.

Ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Nigeria Adekunle Gold (trái) tham dự lễ trao giải Quả bóng vàng 2026 với tư cách khách mời. Anh đeo chiếc Vanguart Orb Flying Tourbillon vàng hồng, có cấu trúc skeleton và bộ tourbillon bay một phút ở vị trí 6 giờ. Đồng hồ cho phép chuyển đổi giữa hai chế độ lên dây tự động và thủ công, với thời gian dự trữ năng lượng khoảng 60 giờ. Giá thị trường của mẫu này vào khoảng 230.000-250.000 USD. Dòng Orb cũng được Mehmet Korutürk, đồng sáng lập kiêm chủ tịch Vanguart, và Michael R. Yormark, chủ tịch kiêm CEO công ty quản lý vận động viên Roc Nation Sports International, lựa chọn tại sự kiện. Ảnh: @adekunlegold.