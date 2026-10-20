Đồng hồ chứa bộ máy cơ nhỏ nhất thế giới

Trong tuần diễn ra WatchTime New York (16-18/10), sự kiện thường niên dành cho giới sưu tầm đồng hồ tại Mỹ, quy tụ 46 thương hiệu, thị trường đồng hồ cao cấp ghi nhận hàng loạt sản phẩm mới. Đáng chú ý, Biver, thương hiệu đồng hồ độc lập Thụy Sĩ, lần đầu ra mắt mẫu vỏ thép với kích thước nhỏ nhất của hãng. Hublot, thương hiệu thuộc tập đoàn LVMH, giới thiệu thiết kế lấy cảm hứng từ đồng hồ thập niên 1980. Dưới đây, On Wrist giới thiệu các cỗ máy ấn tượng trong tuần 3 tháng 10. Ảnh minh họa: A Blog to Watch.

Biver giới thiệu AB, mẫu đồng hồ đầu tiên của hãng sử dụng vỏ thép và bộ máy lên cót tay. Sản phẩm có đường kính 38 mm, dày 9,8 mm, cũng là thiết kế nhỏ nhất trong danh mục của Biver. Mặt số làm từ vàng 2N, kết hợp vòng ngoài bằng đá onyx đen và thang phút bằng vàng được phủ trực tiếp lên bề mặt đá. Bộ máy JCB-004 trang bị hai hộp cót, cung cấp khả năng dự trữ năng lượng hơn 5 ngày. Cỗ máy có giá 68.000 CHF (khoảng 82.300 USD). Ảnh: Biver.

Nhà sản xuất đồng hồ Thụy Sĩ Jaeger-LeCoultre bổ sung mẫu Calibre 101 Chain vào bộ sưu tập trang sức cao cấp. Thiết kế dạng vòng tay bằng vàng hồng 18K, trang trí các dải kim cương cắt tròn xen kẽ chất liệu HyCeram màu đen, được đưa thủ công vào 36 khoang trên thân vòng. Đồng hồ sử dụng Calibre 101, bộ máy cơ lên cót tay hình chữ nhật nhỏ nhất thế giới, ra mắt lần đầu năm 1929. Bộ máy gồm 98 linh kiện, hiển thị giờ và phút, có thời lượng trữ cót 33 giờ. Mỗi bộ máy cần khoảng 40 giờ lắp ráp, do đó sản lượng chỉ đạt vài chục chiếc mỗi năm. Giá bán được công bố theo yêu cầu. Ảnh: Jaeger-LeCoultre.

LM1 EVO là cỗ máy mới của MB&F, phiên bản phát triển từ mẫu Legacy Machine 1 ra mắt cách đây 15 năm. Thiết kế mới có kích thước nhỏ hơn, mang phong cách thể thao và được điều chỉnh nhằm tăng độ bền trong quá trình sử dụng. Hãng cung cấp hai phiên bản, gồm vỏ titanium sản xuất không giới hạn và vỏ vàng hồng 18K giới hạn 33 chiếc. Giá bán lần lượt là 109.000 USD và 137.000 USD. Ảnh: MB&F.

Lấy cảm hứng từ những mẫu đồng hồ đầu tiên do nhà sáng lập Carlo Crocco thiết kế, Hublot Classic Fusion Tributo đánh dấu sự trở lại của phong cách MDM từ thập niên 1980. Hãng Thụy Sĩ trang bị cho sản phẩm bộ vỏ đường kính 38 mm, dày 9,5 mm, với khả năng chống nước 100 m, gấp đôi mức 50 m của thiết kế tiền nhiệm. Đồng hồ sử dụng bộ máy dựa trên nền tảng Zenith Elite, thay thế bộ máy nền tảng Sellita được sử dụng trước đó. Giá bán 30.900 USD. Ảnh: A Blog to Watch.

Thương hiệu thời trang Mỹ Ralph Lauren bổ sung phiên bản 38 mm vào bộ sưu tập đồng hồ American Western. Mẫu Western Cushion có vỏ hình đệm bằng bạc sterling chạm khắc họa tiết lấy cảm hứng từ kỹ thuật chế tác bạc truyền thống miền Tây nước Mỹ, với độ dày 9,3 mm. Sản phẩm có ba lựa chọn mặt số gồm sơn mài đen, đá turquoise tự nhiên và sơn mài trắng ngà. Bộ máy tự động RL514 do Piaget sản xuất riêng cho Ralph Lauren, cung cấp 40 giờ dự trữ năng lượng. Giá khởi điểm 22.500 CHF (khoảng 27.200 USD) cho mặt số sơn mài và 25.000 CHF (khoảng 29.000 USD) cho phiên bản đá turquoise. Ảnh: Ralph Lauren.

Tuần qua, Breitling triển khai chương trình cá nhân hóa Super Chronomat dành riêng cho chủ sở hữu Aston Martin Valhalla, mẫu siêu xe được sản xuất giới hạn 999 chiếc. Khách hàng có thể lựa chọn màu sắc vòng trong mặt số và kim đồng hồ tương ứng với cấu hình xe. Hai phiên bản gồm đồng hồ bấm giờ lịch vạn niên vỏ titanium sử dụng bộ máy Manufacture Caliber B19 và mẫu tự động vỏ thép trang bị Caliber 17. Cả hai đều có mặt số sợi carbon, sử dụng dây kim loại Rouleaux hoặc dây cao su. Giá bán chưa được công bố. Ảnh: Breitling.