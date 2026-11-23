Chủ nhiệm câu lạc bộ là Võ Quốc Đạt, sinh năm 2005. Đồng hành với anh có các tình nguyện viên là sinh viên đến từ Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Đông Đô, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam cùng một số cơ sở đào tạo khác đang nhiệt tình giúp thanh niên khuyết tật tiếp cận thông tin và tham gia hoạt động cộng đồng qua các công việc: Làm phụ đề cho video, phổ biến chính sách, bố trí lối đi xe lăn hay đón thí sinh tại ga tàu, sân bay...

Thành viên Câu lạc bộ Truyền thông và Sự kiện Thanh niên khuyết tật trao quà tặng trẻ em khuyết tật trong chương trình thiện nguyện. Ảnh: YDCEC

YDCEC ra đời vào tháng 1-2026, theo Quyết định số 05-QĐ/HTNKT của Trung ương Hội Thanh niên Khuyết tật Việt Nam. Câu lạc bộ chia thành các bộ phận phụ trách văn phòng, truyền thông và phong trào, sự kiện. Người biên tập bài viết, người thiết kế đồ họa, dựng video, người chuẩn bị chương trình và liên hệ tình nguyện viên. Công việc được phân chia theo chuyên môn để các thành viên phối hợp từ khâu giới thiệu hoạt động đến hỗ trợ người tham gia. Trên Facebook, TikTok, câu lạc bộ duy trì nội dung về quyền bình đẳng, chính sách hỗ trợ người khuyết tật và hoạt động của mạng lưới câu lạc bộ địa phương. Trong đó, những thông tin liên quan trực tiếp đến đời sống của người khuyết tật như trợ cấp hằng tháng, đối tượng được hưởng và thủ tục nộp hồ sơ được chú trọng. Những bài hướng dẫn giới thiệu các hình thức nộp hồ sơ trực tiếp, qua bưu chính hoặc trực tuyến giúp người có nhu cầu tìm hiểu cách tiếp cận chính sách.

Để thông tin đến được với người có những dạng khuyết tật khác nhau, câu lạc bộ chú ý cách thể hiện nội dung. Video được bổ sung phụ đề, hỗ trợ phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu cho người khiếm thính. Với người khiếm thị, các thành viên hướng dẫn cài đặt, sử dụng phần mềm đọc màn hình để tiếp cận nội dung trên thiết bị số. Đây là những phần việc đòi hỏi người làm truyền thông quan tâm đến khả năng tiếp nhận của người xem. Một video có âm thanh cần thêm phụ đề để người khiếm thính theo dõi. Một nội dung hướng dẫn sử dụng phần mềm cần trình bày rõ từng thao tác. Việc lựa chọn cách thể hiện phù hợp giúp giảm bớt trở ngại trong quá trình tìm kiếm và sử dụng thông tin.

Hoạt động của câu lạc bộ còn được triển khai trực tiếp tại cộng đồng. Trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026, các thành viên ban tổ chức đã trao hơn 30 phần quà với tổng trị giá gần 120 triệu đồng tại xã Bình Phước, tỉnh Vĩnh Long. Chương trình “Nghĩa tình da cam” được phối hợp thực hiện tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh đã trao 50 suất hỗ trợ các nạn nhân chất độc da cam. Theo anh Võ Quốc Đạt, khó khăn lớn là làm thế nào để cộng đồng quan tâm hơn đến thanh niên khuyết tật. Một số hoạt động chưa được giới thiệu rộng rãi khiến việc kết nối nguồn lực và mở rộng cơ hội hỗ trợ còn hạn chế. Thời gian tới, câu lạc bộ tiếp tục tìm cách đưa thông tin đến gần hơn với nhiều người, đồng thời duy trì các công việc đang thực hiện.