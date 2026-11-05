Đồng hành với thanh niên Hà Tĩnh khởi nghiệp, lập nghiệp

Hội nghị do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt và Bí thư Tỉnh Đoàn Nguyễn Ny Hương đồng chủ trì. Tham dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cùng đông đảo cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt nhấn mạnh, khởi nghiệp, lập nghiệp, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang trở thành những động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Đối với Hà Tĩnh, việc tạo môi trường thuận lợi để thanh niên ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển các mô hình kinh tế mới không chỉ góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập mà còn tạo thêm động lực phát triển cho quê hương. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác hỗ trợ thanh niên vẫn còn những khó khăn, vướng mắc, đòi hỏi các cấp, ngành tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế, chính sách để phát huy tốt hơn vai trò của lực lượng trẻ.

Các đại biểu tham gia hội nghị.

Gỡ khó cho thanh niên khởi nghiệp, chuyển đổi số

Tại hội nghị, khoảng 20 câu hỏi, kiến nghị của thanh niên tập trung vào 4 nhóm vấn đề chính như: Ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số; khởi nghiệp, phát triển kinh tế; du lịch, đào tạo nghề, giải quyết việc làm và phát triển nguồn nhân lực trẻ.

Đề cập đến ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất, kinh doanh, anh Đặng Văn Cường - Giám đốc HTX Thành Sen cho rằng, chuyển đổi số mở ra nhiều cơ hội nâng cao hiệu quả sản xuất, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường. Tuy nhiên, các hợp tác xã, doanh nghiệp trẻ vẫn gặp khó do hạn chế về nguồn lực đầu tư, kinh nghiệm và định hướng lựa chọn công nghệ phù hợp.

Từ thực tế đó, anh Cường đề xuất tỉnh có cơ chế hỗ trợ các mô hình kinh tế do thanh niên làm chủ ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số; chú trọng đào tạo kỹ năng, hỗ trợ truy xuất nguồn gốc, quản trị sản xuất, thương mại điện tử và kết nối thị trường. Đồng thời, lựa chọn một số mô hình tiêu biểu để triển khai thí điểm, đánh giá hiệu quả và nhân rộng.

Ở góc độ chuyển đổi số tại cơ sở, anh Trần Song Hào - Bí thư Đoàn xã Phúc Trạch phản ánh, việc hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến còn gặp khó khăn do hạ tầng chưa đồng bộ, nhiều khu dân cư cách xa trung tâm hành chính công. Điển hình, bản Rào Tre cách Trung tâm Phục vụ hành chính công xã gần 20km.

Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên năm 2026.

Anh Hào đề xuất tỉnh quan tâm rà soát, nâng cấp hạ tầng số tại các nhà văn hóa thôn, tổ dân phố, từng bước xây dựng thành điểm hỗ trợ chuyển đổi số cộng đồng; phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên trong hướng dẫn người dân tiếp cận, sử dụng các dịch vụ số.

Bên cạnh đó, phát triển du lịch cộng đồng cũng được nhiều thanh niên quan tâm, xem là hướng khởi nghiệp tiềm năng. Các ý kiến đề xuất tỉnh lựa chọn những địa bàn có lợi thế để xây dựng mô hình du lịch cộng đồng với sự tham gia của thanh niên, gắn phát triển sản phẩm trải nghiệm, quảng bá văn hóa bản địa, ứng dụng công nghệ và kinh doanh dịch vụ du lịch.

Đoàn thanh niên xã Thạch Khê đặt câu hỏi tại hội nghị.

Đối với vấn đề đào tạo nghề, giải quyết việc làm, chị Nguyễn Thị Huyền Trang - Bí thư Đoàn xã Cẩm Bình cho rằng, cùng với sự phát triển của Khu kinh tế Vũng Áng và các khu, cụm công nghiệp, nhu cầu tuyển dụng lao động có tay nghề, kỹ năng phù hợp ngày càng tăng. Tuy nhiên, việc kết nối giữa thanh niên, cơ sở đào tạo và doanh nghiệp vẫn chưa thực sự chặt chẽ. Một bộ phận lao động sau đào tạo chưa đáp ứng yêu cầu tuyển dụng, trong khi doanh nghiệp gặp khó khăn trong tìm kiếm nhân lực phù hợp.

Từ thực tế này, chị Trang đề nghị tỉnh có giải pháp xây dựng cơ chế kết nối thường xuyên, thực chất giữa doanh nghiệp với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Trong đó, doanh nghiệp cần tham gia ngay từ khâu xác định nhu cầu nhân lực, góp ý chương trình đào tạo, tổ chức thực hành đến tuyển dụng lao động sau đào tạo.

Phát huy sức trẻ, tiên phong đổi mới sáng tạo

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, đóng góp tích cực của tổ chức Đoàn và tuổi trẻ Hà Tĩnh trong thời gian qua, nhất là trong lao động, sản xuất, khởi nghiệp, hỗ trợ vận hành chính quyền địa phương hai cấp, phổ cập kỹ năng số và các hoạt động vì cộng đồng. Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những ý kiến, kiến nghị, đề xuất tâm huyết, trách nhiệm của thanh niên tại hội nghị, thể hiện khát vọng vươn lên và mong muốn đóng góp trí tuệ, sức trẻ vào sự phát triển của quê hương.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục quan tâm, đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để thanh niên học tập, khởi nghiệp, lập nghiệp và phát triển toàn diện; gắn thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2021 - 2030 với các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, tập trung nghiên cứu, tham mưu hoàn thiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ thanh niên, nhất là chính sách tín dụng ưu đãi khởi nghiệp, lập nghiệp; hỗ trợ ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, kết nối thị trường, phát triển các mô hình kinh tế; tăng cường liên kết đào tạo nghề, giải quyết việc làm, phát triển nguồn nhân lực trẻ đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định trao đổi tại hội nghị.

Đặc biệt, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh việc phát huy vai trò của thanh niên, trí thức trẻ, doanh nghiệp trẻ trong giải quyết những vấn đề thực tiễn của địa phương; khuyến khích tinh thần đổi mới sáng tạo, nghiên cứu, ứng dụng công nghệ vào sản xuất và đời sống. Đối với các kiến nghị chưa được giải đáp hoặc cần tiếp tục nghiên cứu, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan chức năng tiếp thu đầy đủ, xem xét, xử lý theo thẩm quyền và thông tin kết quả đến thanh niên.

Đối với tổ chức Đoàn, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp bộ Đoàn tiếp tục nắm chắc tình hình thanh niên, chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền các chính sách hỗ trợ thanh niên; bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ trong phát triển kinh tế - xã hội, tiên phong chuyển đổi số.

Phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo, Bí thư Tỉnh Đoàn Nguyễn Ny Hương khẳng định, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, phát triển kinh tế; phát huy vai trò tiên phong trong chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, quảng bá văn hóa, con người Hà Tĩnh; tăng cường kết nối đào tạo nghề, tư vấn hướng nghiệp, giải quyết việc làm. Đồng thời, chủ động phối hợp với các sở, ngành theo dõi, đôn đốc giải quyết các kiến nghị của thanh niên sau đối thoại, góp phần đưa các đề xuất vào thực tiễn, tạo môi trường thuận lợi để tuổi trẻ đóng góp xây dựng quê hương.