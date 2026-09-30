Đồng hành với quân và dân nơi tuyến đầu

Đại diện Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Nhôn Mai và lãnh đạo phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An ký chương trình kết nghĩa. Ảnh: Biên Cương

Hướng về địa bàn biên giới

Nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và chính quyền các cấp, diện mạo khu vực biên giới tỉnh Nghệ An đang từng bước đổi thay. Tuy nhiên, do địa hình phức tạp, điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, đời sống của một bộ phận nhân dân và cán bộ, chiến sĩ các đơn vị Biên phòng vẫn còn nhiều vất vả. Trong điều kiện đó, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng vừa thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, vừa phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương hỗ trợ nhân dân phát triển kinh tế, giảm nghèo, ổn định cuộc sống. Các đồn Biên phòng cũng trở thành cầu nối để huy động sự quan tâm, hỗ trợ của các địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ở tuyến sau đối với quân và dân nơi biên giới.

Nhiều năm qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An đã triển khai hoạt động kết nghĩa giữa các đồn Biên phòng với các địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Hai bên duy trì giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ nhân dịp lễ, Tết và khi đơn vị thực hiện nhiệm vụ đột xuất. Hoạt động kết nghĩa còn tập trung tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống Bộ đội Biên phòng; nâng cao nhận thức về chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong xây dựng nền biên phòng toàn dân. Trong đó, phối hợp thực hiện công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân khu vực biên giới là một nội dung trọng tâm. Từ nguồn lực của các đơn vị kết nghĩa, nhiều hộ nghèo, gia đình chính sách được hỗ trợ xây dựng nhà ở; học sinh có hoàn cảnh khó khăn được trao học bổng, xe đạp, đồ dùng học tập. Cùng với đó là các chương trình hỗ trợ sinh kế, cây giống, con giống, nhu yếu phẩm; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho nhân dân.

Các đơn vị kết nghĩa cũng phối hợp tổ chức nhiều hoạt động dân vận, tình nguyện vì cộng đồng; tham gia xây dựng nông thôn mới, chỉnh trang đường làng, nhà văn hóa, trường học, vệ sinh môi trường và hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ. Qua những việc làm cụ thể, thiết thực, mối quan hệ giữa cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương ngày càng gắn bó. Tính đến tháng 9/2026, các đơn vị thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An đều đã ký kết nghĩa với các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp.

Đồng chí Ngô Đức Kiên, Bí thư Đảng ủy phường Cửa Lò chia sẻ: “Thấu hiểu những khó khăn, vất vả của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân khu vực biên giới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Cửa Lò luôn duy trì, phát huy hiệu quả phong trào kết nghĩa với Đồn Biên phòng Na Ngoi thông qua nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Những việc làm đó không chỉ góp phần hỗ trợ quân và dân nơi tuyến đầu Tổ quốc, mà còn chung sức xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia”.

Đại tá Trần Quang Trung, Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An khẳng định: “Hoạt động kết nghĩa giữa đồn Biên phòng với các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp là chủ trương có ý nghĩa thiết thực nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội hướng về biên giới. Qua đó, tạo sự gắn bó giữa tuyến sau với tuyến đầu, góp phần chăm lo đời sống cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn, củng cố “thế trận lòng dân” và xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh. Để hoạt động kết nghĩa đi vào chiều sâu, tránh hình thức, chúng tôi tập trung giải quyết những nhu cầu thiết thực của địa phương biên giới như xóa nhà tạm, hỗ trợ sinh kế, xây dựng công trình dân sinh, chăm lo học sinh nghèo, gia đình chính sách và đồng bào có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy vai trò của nhân dân trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia”.

Chung sức xây dựng nền biên phòng toàn dân

Giữa vùng biên Na Ngoi, ngôi nhà mới của gia đình liệt sĩ Và Tổng Khư ở bản Nậm Càn là một trong những công trình thể hiện nghĩa tình của hậu phương đối với gia đình chính sách. Ngôi nhà được xây dựng từ nguồn kinh phí hỗ trợ của Nhà nước và sự chung tay của nhiều tổ chức. Trong đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Cửa Lò, đơn vị kết nghĩa với Đồn Biên phòng Na Ngoi, hỗ trợ 50 triệu đồng.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Na Ngoi tham gia giúp gia đình liệt sĩ Và Tổng Khư xây dựng nhà mới. Ảnh: Viết Lam

Cùng với nguồn kinh phí hỗ trợ, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Na Ngoi trực tiếp tham gia nhiều ngày công, vận chuyển vật liệu, đào móng, xây dựng nhà trong điều kiện địa hình đồi núi khó khăn. Với gia đình người có công, ngôi nhà mới không chỉ giúp ổn định cuộc sống mà còn thể hiện sự tri ân đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc. Thiếu tá Nguyễn Đình Trung, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Na Ngoi cho biết: “Sự đồng hành của đơn vị kết nghĩa là niềm động viên rất lớn để cán bộ, chiến sĩ vượt qua những khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Sự hỗ trợ về kinh phí của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Cửa Lò tạo thêm nguồn lực để chúng tôi chăm lo tốt hơn cho nhân dân vùng biên, đặc biệt là các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn”.

Tại xã biên giới Nhôn Mai, nơi địa hình chia cắt và thường chịu ảnh hưởng của mưa lũ, sạt lở đất, hoạt động kết nghĩa cũng được triển khai với nhiều việc làm cụ thể. Những năm qua, Đồn Biên phòng Nhôn Mai phối hợp với các đơn vị kết nghĩa xây dựng nhiều công trình phục vụ dân sinh; tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho đồng bào; trao học bổng cho học sinh thuộc Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng”; hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết, nhà Tình nghĩa cho các hộ nghèo. Sau những đợt mưa lũ gây thiệt hại tại các bản vùng cao, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Nhôn Mai cùng chính quyền địa phương và các đơn vị kết nghĩa kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, sửa chữa nhà cửa, công trình dân sinh và khôi phục sản xuất. Sự hỗ trợ đúng lúc giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, từng bước khôi phục sinh kế sau thiên tai.

Hoạt động kết nghĩa giữa các đồn Biên phòng thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An với các địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đang tạo thêm sự gắn kết giữa tuyến sau với tuyến đầu. Thông qua các chương trình phối hợp, nguồn lực xã hội được đưa đến đúng những địa bàn, đối tượng còn khó khăn, góp phần cải thiện đời sống nhân dân và hỗ trợ các đơn vị thực hiện nhiệm vụ.