Quang cảnh Hội nghị triển khai Nghị quyết số 96/2026/NQ-HĐND của HĐND thành phố Hà Nội đối với dự án CT6 Bemes trên địa bàn phường Kiến Hưng. Ảnh: Tuấn Điệp

Với gần 3 tiếng đồng hồ thẳng thắn đối thoại, từ việc lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cư dân đến xác định những công việc cụ thể cần triển khai, cấp ủy, chính quyền địa phương đã thể hiện quyết tâm tháo gỡ những tồn tại kéo dài nhiều năm trên cơ sở thượng tôn pháp luật, giữ vững kỷ cương, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân.

Sau nhiều năm sinh sống tại dự án CT6 Kiến Hưng, việc phải rời khỏi nơi ở đã gắn bó đặt ra không ít vấn đề đối với các hộ dân thuộc diện di dời. Bên cạnh quyền lợi về tài sản, điều người dân mong muốn là sớm có phương án cụ thể để chủ động thu xếp chỗ ở, hạn chế những xáo trộn trong sinh hoạt, học tập và công việc.

Ông Lại Văn Tưởng phát biểu ý kiến tại hội nghị. Video: Tuấn Điệp

Ông Lại Văn Tưởng, cư dân tòa CT6A cho biết, đồng thuận với chủ trương di dời của thành phố, nhưng ông mong muốn được nhận tiền bồi thường hoặc nhận nhà ở mới trước khi bàn giao căn hộ, tránh tình trạng phải đi thuê nhà trong nhiều tháng để chờ nhận tiền hoặc nhận nhà. Đối với phương án nhận nhà, điều ông Tưởng băn khoăn là liệu số tiền được bồi thường có đủ để mua căn hộ tại nơi chuyển đến? Vì vậy, ông đề nghị sớm công khai giá nhà nơi chuyển đến, đồng thời mong muốn chính quyền làm cầu nối giữa người dân và chủ đầu tư để các gia đình có thể an cư mà không phải chịu thêm gánh nặng tài chính.

Cư dân tòa nhà CT6 Kiến Hưng phát biểu ý kiến tại hội nghị. Video: Tuấn Điệp

Cùng mối quan tâm này, ông Hoàng Quốc Kháng, cư dân tầng 2 đề nghị sớm công khai thông tin về vị trí, diện tích, tầng và giá căn hộ tại nơi chuyển đến. Theo ông Kháng, việc xác định giá trị căn hộ tại nơi ở mới cần được thực hiện bởi một đơn vị độc lập, làm cơ sở để người dân cân nhắc, lựa chọn phương án chuyển đổi. Ông cũng mong muốn nơi ở mới chỉ cách nơi ở hiện tại khoảng 6-8km để thuận tiện cho việc đi lại, sinh hoạt của các thành viên trong gia đình.

Bà Trương Thị Kim Oanh phát biểu ý kiến tại hội nghị. Video: Tuấn Điệp

Với những hộ đã dành nhiều công sức, kinh phí để hoàn thiện nhà ở, việc bảo đảm quyền lợi đối với tài sản đã đầu tư cũng là vấn đề được quan tâm. Chủ một căn liền kề cho biết, khi mua, nhà mới được xây thô, gia đình đã đầu tư nhiều công sức, kinh phí để hoàn thiện. Chủ căn hộ mong muốn những quyền lợi hợp pháp của gia đình được xem xét đầy đủ trong quá trình xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ; đồng thời đề nghị đẩy nhanh tiến độ thực hiện, bởi kể từ khi nhận được thông tin phải di dời, cuộc sống của các thành viên trong gia đình đã có nhiều xáo trộn.

Ông Vũ Văn Chính phát biểu ý kiến tại hội nghị. Video: Tuấn Điệp

Với những gia đình có con đang trong độ tuổi đi học, việc di dời còn đặt ra nỗi lo về chuyện học hành của các cháu. Ông Nguyễn Đức Thắng, cư dân tòa CT6C, mong muốn khi xây dựng phương án di dời, các cơ quan chức năng lưu tâm đến thời gian của năm học, tạo điều kiện để các gia đình thu xếp chuyển nhà mà không làm ảnh hưởng đến việc học tập của con em; đồng thời công khai bản vẽ hiện trạng, ranh giới quy hoạch chi tiết tại tòa CT6C cũng như toàn bộ dự án CT6. Cùng với đó, ông đề xuất hỗ trợ kinh phí vận chuyển tài sản, lắp đặt thiết bị phục vụ sinh hoạt tại nơi ở mới; hỗ trợ các thủ tục chuyển trường, quan tâm đến người cao tuổi, người yếu thế…

Chia sẻ về những xáo trộn trong tâm lý của các thành viên trong gia đình, ông Nguyễn Quang Hoàng, cư dân tòa CT6A mong muốn sớm biết thời điểm cụ thể được nhận tiền bồi thường để chủ động thu xếp chỗ ở. Ông cũng băn khoăn về những khó khăn có thể phát sinh nếu hết thời hạn di dời mà gia đình vẫn chưa tìm được nơi ở mới.

Từ những ý kiến của cư dân có thể thấy, việc di dời không đơn thuần là chuyển từ một căn nhà này sang một căn nhà khác, mà còn là quá trình tạo lập lại các điều kiện sống của mỗi gia đình. Bởi vậy, điều người dân mong muốn là các phương án bồi thường, hỗ trợ, di dời được xây dựng công khai, cụ thể, sát với hoàn cảnh thực tế của từng hộ.

Sát từng hoàn cảnh, minh bạch trong các bước triển khai

Phó Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng Phan Cao Đăng phát biểu ý kiến tại hội nghị. Video: Tuấn Điệp

Trao đổi về lộ trình thực hiện, Phó Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng Phan Cao Đăng cho biết, hội nghị đối thoại là một trong những bước triển khai thực hiện Nghị quyết số 96/2026/NQ-HĐND và các quyết định của UBND thành phố. Cùng với việc lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của người dân tại hội nghị, phường phát phiếu khảo sát đến các hộ, đồng thời sẽ thành lập các tổ công tác phối hợp với chủ đầu tư rà soát hiện trạng. Trên cơ sở đó, phương án bồi thường, hỗ trợ, di dời sẽ được xây dựng cụ thể đến từng gia đình, công khai và lấy ý kiến người dân trước khi phê duyệt.

Với những đề xuất của cư dân về chi phí hoàn thiện nhà ở, hỗ trợ thuê nhà tạm cư, vận chuyển tài sản, lắp đặt thiết bị phục vụ sinh hoạt tại nơi ở mới…, UBND phường sẽ tiếp thu, trao đổi với chủ đầu tư trong quá trình xây dựng phương án.

Giải đáp băn khoăn của người dân về phương án chuyển đổi nhà ở, Phó Chủ tịch UBND phường Phan Cao Đăng cho biết, vị trí, giá nhà ở tại nơi chuyển đến sẽ được xác định cụ thể trong phương án và công khai để người dân nghiên cứu, cân nhắc, lựa chọn. Đối với những hộ nhận tiền bồi thường, thời hạn bàn giao nhà là 90 ngày kể từ ngày nhận đủ tiền. Những hộ có nguyện vọng mua căn hộ tại các dự án phát triển nhà ở của chủ đầu tư được ưu tiên mua nhà, được tạm cư tại chỗ cho đến khi cơ quan có thẩm quyền thông báo thực hiện phương án di dời.

Chia sẻ với mong muốn sớm ổn định cuộc sống của các hộ dân, lãnh đạo UBND phường cho biết, địa phương cũng rất mong đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Với sự phối hợp chặt chẽ của các hộ dân trong quá trình khảo sát, hoàn thiện hồ sơ, phường sẽ làm việc với chủ đầu tư để phấn đấu thực hiện sớm hơn các mốc thời gian đề ra trong kế hoạch.

Phó Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng Trần Mạnh Hải phát biểu ý kiến tại hội nghị. Video: Tuấn Điệp

Điều đáng chú ý là bên cạnh việc rà soát hiện trạng nhà ở, phường Kiến Hưng đã chủ động tìm hiểu hoàn cảnh, điều kiện sống của các thành viên trong từng gia đình. Qua khảo sát sơ bộ đối với 135 hộ dân thuộc diện phải di dời, phường nắm được có 117 trẻ em trong độ tuổi đi học, 31 người cao tuổi, hai trường hợp người khuyết tật đang hưởng chế độ và một trường hợp thuộc diện gia đình liệt sĩ.

Những con số đó là dữ liệu trực tiếp để phường lên phương án hỗ trợ mỗi hộ gia đình, phù hợp với từng đối tượng. Trao đổi vấn đề này, Phó Chủ tịch UBND phường Trần Mạnh Hải khẳng định, địa phương sẽ bảo đảm các chế độ, chính sách đối với người dân. Với những trường hợp có nguyện vọng chuyển chế độ, chính sách đến nơi ở mới, phường sẽ chỉ đạo các bộ phận chuyên môn liên hệ với chính quyền nơi cư trú mới để hỗ trợ thực hiện các thủ tục cần thiết.

Phó Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng Trần Mạnh Hải phát biểu ý kiến tại hội nghị. Video: Tuấn Điệp

Riêng đối với việc học hành của con em các hộ dân, nếu gia đình có nhu cầu chuyển trường cho các cháu, phường sẽ phối hợp với trường học, chính quyền địa phương nơi chuyển đến để hỗ trợ. Còn nếu các gia đình có nguyện vọng cho con em tiếp tục học tập tại các trường trên địa bàn phường Kiến Hưng, chính quyền sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất trong phạm vi thẩm quyền.

Quá trình thực hiện cũng đặt ra những vấn đề cần giải quyết đối với từng trường hợp cụ thể, như xác định chủ sở hữu nhà ở đã qua chuyển nhượng, xác định người thừa kế khi chủ sở hữu đã qua đời… Bởi vậy, việc người dân phối hợp cung cấp đầy đủ thông tin, hồ sơ, tài liệu có ý nghĩa quan trọng, giúp các cơ quan chức năng có cơ sở giải quyết đúng, đầy đủ quyền lợi của các hộ dân.

“Chúng tôi cũng rất muốn thực hiện nhanh, nhưng phải chính xác, minh bạch, công khai và áp dụng đúng các quy định của Nhà nước”, Phó Chủ tịch UBND phường Trần Mạnh Hải chia sẻ. Theo đó, phương án cụ thể sẽ được gửi đến tận tay từng gia đình để người dân có thời gian nghiên cứu, phản ánh, kiến nghị. Những vướng mắc phát sinh sẽ tiếp tục được xem xét, tháo gỡ trong quá trình thực hiện.

Từ việc nắm bắt thực tiễn hoàn cảnh của từng gia đình, tiếp thu những đề xuất về hỗ trợ di dời đến chăm lo việc học hành của trẻ em, chế độ, chính sách của người cao tuổi, người yếu thế, có thể thấy, công việc đặt ra đối với chính quyền cơ sở không chỉ là tổ chức di dời các hộ dân theo kế hoạch, mà còn phải quan tâm đến những điều kiện để người dân sớm ổn định cuộc sống sau di dời.

Cả hệ thống chính trị đồng hành cùng người dân

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Kiến Hưng Nguyễn Tiến Quyết phát biểu kết luận hội nghị. Video: Tuấn Điệp

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Kiến Hưng Nguyễn Tiến Quyết nhấn mạnh, Nghị quyết số 96/2026/NQ-HĐND là chủ trương lớn của thành phố nhằm tháo gỡ những tồn tại, vướng mắc kéo dài hơn chục năm qua, gây khó khăn cho cả cơ quan quản lý nhà nước và các hộ dân. Những vướng mắc về thủ tục pháp lý khiến người dân không thực hiện được các quyền của mình trong nhiều năm là điều cấp ủy, chính quyền địa phương rất thấu hiểu. Theo đồng chí Nguyễn Tiến Quyết, Nghị quyết số 96/2026/NQ-HĐND là chủ trương mang tính nhân văn sâu sắc, hướng đến bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Kiến Hưng Nguyễn Tiến Quyết phát biểu kết luận hội nghị. Video: Tuấn Điệp

Người đứng đầu Đảng bộ phường khẳng định, việc thực hiện Nghị quyết số 96/2026/NQ-HĐND phải trên nguyên tắc thượng tôn pháp luật, không hợp thức hóa sai phạm của chủ đầu tư; bảo đảm quy hoạch, an toàn kết cấu công trình, phòng cháy, chữa cháy, khả năng đáp ứng của hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; đồng thời bảo vệ tối đa quyền và lợi ích chính đáng của người dân. Quá trình triển khai phải công khai, minh bạch, đúng trình tự, thẩm quyền, tăng cường trao đổi, đối thoại với nhân dân.

Để người dân hiểu rõ sự đồng hành của cấp ủy, chính quyền, đồng chí Nguyễn Tiến Quyết đã giao nhiệm vụ cụ thể đến từng cơ quan trong hệ thống chính trị phường, đồng thời nhận trách nhiệm của người đứng đầu.

“Đảng ủy đã thành lập Ban Chỉ đạo và tôi là Trưởng ban Chỉ đạo. Tôi sẽ chỉ đạo sát sao từng công việc và cũng sẵn sàng lắng nghe ý kiến của các bác”, đồng chí Nguyễn Tiến Quyết khẳng định.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Kiến Hưng Nguyễn Tiến Quyết phát biểu kết luận hội nghị. Video: Tuấn Điệp

Cùng với sự chỉ đạo trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, HĐND phường sẽ tham gia theo dõi, giám sát quá trình thực hiện ngay từ đầu; UBND phường triển khai từng nhiệm vụ cụ thể theo kế hoạch của thành phố và của phường. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường thực hiện vai trò giám sát, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của nhân dân, thường xuyên lắng nghe, kịp thời phản ánh những kiến nghị của người dân tới cấp có thẩm quyền. Ngay cả việc bảo đảm an ninh, an toàn cho các hộ dân trong quá trình di chuyển tài sản cũng được Bí thư Đảng ủy phường lưu ý, giao Công an phường hỗ trợ.

Thẳng thắn nhìn nhận những nội dung trao đổi tại hội nghị chưa thể giải đáp hết những vấn đề người dân quan tâm, Bí thư Đảng ủy phường khẳng định, sẽ còn nhiều cuộc gặp gỡ, trao đổi với người dân trong quá trình thực hiện. Người dân cũng có thể phản ánh ý kiến với Bí thư Đảng ủy phường thông qua Văn phòng Đảng ủy. Những vấn đề thuộc thẩm quyền của phường sẽ được giải quyết, những nội dung vượt thẩm quyền sẽ được kiến nghị cấp trên. “Thẩm quyền được giao đến đâu thì phải làm hết trách nhiệm, hết thẩm quyền đến đó”, đồng chí Nguyễn Tiến Quyết nhấn mạnh.

Ghi nhận, đánh giá cao sự tin tưởng của người dân vào chủ trương của thành phố, người đứng đầu Đảng bộ phường Kiến Hưng mong muốn các hộ dân tiếp tục phối hợp với chính quyền trong việc kê khai, cung cấp hồ sơ, tài liệu, khảo sát, đo đạc hiện trạng để có đầy đủ cơ sở xây dựng phương án bồi thường, di dời và bảo đảm an sinh đến từng gia đình. Đồng chí khẳng định, cấp ủy, chính quyền phường sẽ cùng người dân quyết tâm đẩy nhanh tiến độ thực hiện, không để những tồn tại kéo dài, tiếp tục ảnh hưởng đến đời sống của các hộ dân.

Từ chủ trương của thành phố đến quá trình tổ chức thực hiện ở cơ sở, còn nhiều công việc phải làm để tháo gỡ những tồn tại tại dự án CT6 Kiến Hưng. Tinh thần nhân văn của Nghị quyết số 96/2026/NQ-HĐND cần được cụ thể hóa bằng trách nhiệm của từng cơ quan, từng cán bộ trong giải quyết những vấn đề thiết thực của người dân. Mỗi kiến nghị được xem xét thấu đáo, mỗi vướng mắc được tháo gỡ đúng pháp luật sẽ góp phần củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, để cùng với việc khắc phục sai phạm, giữ vững kỷ cương trong quản lý đô thị, người dân sớm tìm được sự bình yên, ổn định trong cuộc sống.