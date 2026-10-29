Đồng hành với học sinh, thanh niên khuyết tật

Trường Tiểu học Trưng Nữ Vương (phường Hải Vân) tổ chức sinh hoạt chuyên môn với chủ đề “Xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục cá nhân cho học sinh khuyết tật học hòa nhập”. Ảnh: ĐVCC

Giáo dục hòa nhập là nền tảng quan trọng giúp học sinh khuyết tật tiếp cận tri thức, phát triển kỹ năng và từng bước hình thành sự tự tin trong cuộc sống. Để đạt được mục tiêu này, bên cạnh việc tạo điều kiện cho các em đến trường, nhà trường cần có phương pháp giảng dạy phù hợp, sự phối hợp chặt chẽ với gia đình và sự thấu hiểu từ thầy cô, bạn bè.

Cô Nguyễn Thị Bích Ngọc, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trưng Nữ Vương (phường Hải Vân) cho biết, nhà trường luôn chú trọng xây dựng môi trường giáo dục hòa nhập, tạo điều kiện để các em học tập, vui chơi và phát triển phù hợp với khả năng của mình. Tùy từng dạng khuyết tật và mức độ khó khăn, giáo viên xây dựng kế hoạch giáo dục cá nhân, xác định mục tiêu và lựa chọn phương pháp giảng dạy phù hợp.

Đối với học sinh khuyết tật không ảnh hưởng đến trí tuệ, chẳng hạn các em bị khuyết tật tay, chân, nhà trường vẫn đánh giá theo yêu cầu cần đạt của chương trình như những học sinh khác, đồng thời điều chỉnh tiêu chí ở môn Giáo dục thể chất và các môn học đòi hỏi vận động khi cần thiết. Với học sinh khuyết tật nói chung, giáo viên khuyến khích đánh giá dựa trên mức độ tiến bộ của từng em. Cách tiếp cận này giúp giáo viên vừa bảo đảm yêu cầu giáo dục, vừa quan tâm đến đặc điểm riêng của mỗi học sinh.

Bên cạnh hoạt động chuyên môn, Trường Tiểu học Trưng Nữ Vương phối hợp với gia đình để nắm bắt nhu cầu, khả năng và những khó khăn của học sinh, đồng thời hỗ trợ tâm lý, rèn luyện kỹ năng giao tiếp, tạo điều kiện để các em tham gia hoạt động tập thể.

Mới đây, nhà trường tổ chức sinh hoạt chuyên môn với chủ đề “Xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục cá nhân cho học sinh khuyết tật học hòa nhập”. Tại chương trình, giáo viên trao đổi kinh nghiệm tìm hiểu đặc điểm, nhu cầu của học sinh, xác định mục tiêu giáo dục, xây dựng kế hoạch cá nhân và lựa chọn biện pháp hỗ trợ trong quá trình dạy học.

Không chỉ chăm lo học sinh khuyết tật trong trường học, tổ chức đoàn - hội trên địa bàn thành phố còn triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ thanh niên khuyết tật, hướng đến những nhu cầu thiết thực, tạo động lực để vươn lên trong cuộc sống.

Tại phường Hòa Cường, Đoàn phường vừa phối hợp Trung tâm Chăm sóc người cao tuổi và người khuyết tật, Hội Chữ thập đỏ thành phố tổ chức chương trình “Người bạn đồng hành” dành cho thanh niên khuyết tật năm 2026. Chương trình tổ chức giao lưu, kết nối và trao tặng quà, nhu yếu phẩm với tổng trị giá 15 triệu đồng.

Trong khuôn khổ chương trình, các thành viên giao lưu văn nghệ, tham gia trò chơi phù hợp với điều kiện sức khỏe và khả năng của từng người. Không khí gần gũi tạo cơ hội để các bạn gặp gỡ, chia sẻ và tăng cường gắn kết.

Nguồn kinh phí thực hiện chương trình được trích từ hoạt động vận động thông qua đấu giá trong chương trình “Lồng đèn thắp sáng ước mơ” năm 2026. Anh Lê Viên Thành, Bí thư Đoàn phường Hòa Cường cho biết, thông qua kết nối các nguồn lực xã hội, Đoàn phường mong muốn tổ chức thêm những hoạt động thiết thực, giúp thanh niên khuyết tật được quan tâm, sẻ chia và tham gia đời sống cộng đồng.

Tại xã Tân Hiệp, công tác thăm hỏi, động viên thanh niên khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn cũng được chú trọng. Anh Đặng Tấn Cường, Phó Bí thư Đoàn xã cho biết, thông qua các hoạt động thăm hỏi, trao quà, tổ chức đoàn mong muốn chia sẻ phần nào khó khăn với các bạn và gia đình.

Đối với những trường hợp khuyết tật đặc biệt nặng, sự quan tâm trực tiếp từ cán bộ đoàn địa phương càng có ý nghĩa thiết thực. Những lời thăm hỏi, động viên giúp các gia đình cảm nhận rõ hơn sự sẻ chia của cộng đồng, đồng thời tạo thêm động lực để người khuyết tật vượt qua khó khăn trong cuộc sống.

Chương trình “Người bạn đồng hành” tại phường Hòa Cường kết nối, sẻ chia và trao tặng quà cho thanh niên khuyết tật. Ảnh: Đoàn phường Hòa Cườngc

Tại phường Hải Châu, mô hình “Người bạn đồng hành” được triển khai nhằm hỗ trợ thanh niên khuyết tật trên địa bàn. Theo anh Nguyễn Thanh Phong, Bí thư Đoàn phường Hải Châu, để mô hình phát huy hiệu quả, tổ chức Đoàn tìm hiểu hoàn cảnh, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và những khó khăn của từng người. Từ đó, các hình thức hỗ trợ được lựa chọn phù hợp, bảo đảm sự giúp đỡ đến đúng đối tượng, đáp ứng nhu cầu thực tế.

Điểm đáng chú ý của mô hình là hướng đến sự đồng hành lâu dài, không chỉ dừng lại ở những phần quà trong các dịp thăm hỏi...

Anh Nguyễn Bá Duân, Phó Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng cho hay, thời gian đến, mô hình “Người bạn đồng hành” sẽ được Thành đoàn và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố mở rộng đến tất cả địa phương. Các hình thức hỗ trợ hướng đến nhu cầu thực tế, trong đó có hỗ trợ phương tiện sinh kế và trao học bổng cho sinh viên khuyết tật.

Để những mô hình này phát huy hiệu quả bền vững, tổ chức đoàn - hội tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương, gia đình, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội nhằm huy động thêm nguồn lực. Bên cạnh hỗ trợ vật chất, còn chú trọng tư vấn học nghề, kết nối việc làm, tạo không gian giao lưu và khuyến khích thanh niên khuyết tật tham gia các hoạt động cộng đồng phù hợp.