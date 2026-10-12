Đồng hành với doanh nghiệp, tạo sức bật mới

Trong cuộc cạnh tranh thu hút đầu tư ngày càng gay gắt, lợi thế về vị trí, hạ tầng hay thị trường không còn là yếu tố duy nhất quyết định sức hấp dẫn của một địa phương. Cách chính quyền đồng hành, tháo gỡ khó khăn và tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển ngày càng trở thành yếu tố quan trọng. Với Bắc Ninh, đây đang là một trong những hướng đi được chú trọng nhằm tạo dựng môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, minh bạch và ổn định.

Theo công bố của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), năm 2025, Bắc Ninh thuộc nhóm 5 tỉnh, thành phố có chất lượng điều hành kinh tế tốt nhất cả nước. Điều đáng nói, sự đồng hành ấy không chỉ thể hiện ở chủ trương mà ngày càng được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực.

Thành phố đẩy mạnh xúc tiến đầu tư tại các thị trường nước ngoài, đồng thời thường xuyên tổ chức gặp gỡ, đối thoại, làm việc với doanh nghiệp, nhà đầu tư để nắm bắt và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Khi chính quyền chủ động lắng nghe và đồng hành, doanh nghiệp có thêm niềm tin để triển khai dự án, duy trì hoạt động và mở rộng đầu tư.

Kết quả thu hút đầu tư 9 tháng năm 2026 cho thấy hiệu quả của cách làm này. Thành phố thu hút trên 18,74 tỷ USD vốn quy đổi, tăng 22,5% so với cùng kỳ; số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới đạt gần 6.400, tăng 17%. Đặc biệt, Bắc Ninh hiện đứng thứ 3 cả nước về thu hút vốn FDI. Những con số đó đã phản ánh sức hấp dẫn của môi trường đầu tư, cho thấy niềm tin của nhà đầu tư đối với triển vọng phát triển của địa phương.

Tuy nhiên, thu hút được nhiều dự án, nhiều vốn chưa phải là đích đến cuối cùng. Điều quan trọng hơn là làm thế nào để nguồn lực đầu tư tạo ra sức lan tỏa lớn hơn đối với nền kinh tế địa phương. Thực tế, sức cạnh tranh của doanh nghiệp trong nước còn hạn chế, liên kết giữa doanh nghiệp trong nước với khu vực FDI chưa tương xứng. Đây là điểm nghẽn cần được tập trung tháo gỡ nếu muốn nâng cao chất lượng tăng trưởng.

Vì vậy, đồng hành với doanh nghiệp trong giai đoạn mới không chỉ là giải quyết thủ tục hay tháo gỡ từng khó khăn cụ thể. Quan trọng hơn, chính quyền sẽ tiếp tục tạo điều kiện để doanh nghiệp đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực quản trị, chất lượng sản phẩm và khả năng tham gia chuỗi cung ứng. Khi doanh nghiệp trong nước đủ sức trở thành nhà cung ứng, đối tác của các tập đoàn lớn, hiệu quả thu hút FDI mới thực sự được nhân lên.

Một môi trường đầu tư tốt là nơi doanh nghiệp được lắng nghe, được hỗ trợ và có cơ hội phát triển lâu dài. Với nền tảng đã tạo dựng, Bắc Ninh tiếp tục giữ vững tinh thần kiến tạo, lấy sự hài lòng và thành công của doanh nghiệp làm một trong những thước đo chất lượng điều hành.

Thu hút một dự án có thể tạo thêm nguồn lực cho địa phương, nhưng tạo dựng được niềm tin để nhà đầu tư tiếp tục mở rộng sản xuất, doanh nghiệp trong nước lớn mạnh và liên kết ngày càng sâu với khu vực FDI mới tạo ra giá trị bền vững. Đó chính là bước chuyển cần thiết từ “thu hút đầu tư” sang “kiến tạo hệ sinh thái đầu tư, kinh doanh”, góp phần tạo sức bật mới cho Bắc Ninh trong chặng đường phát triển.