Đồng hành với doanh nghiệp phải được đo lường bằng kết quả cụ thể

Tại Lễ kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10 và tôn vinh, trao danh hiệu “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu – Cúp Thánh Gióng” năm 2026 tổ chức tối 11/10, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh, Chính phủ đồng hành với doanh nghiệp trước hết phải thực sự lắng nghe; đã lắng nghe thì có trách nhiệm giải quyết sớm, đã cam kết thì phải theo đến cùng và đo lường bằng kết quả cụ thể.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chúc mừng 100 doanh nhân tiêu biểu được vinh danh, đồng thời ghi nhận những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp trong phát triển kinh tế - xã hội, tạo việc làm, đóng góp ngân sách và nâng cao vị thế Việt Nam.

"Doanh nghiệp mạnh thì nền kinh tế mạnh, doanh nghiệp phát triển thì đất nước phồn vinh", Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh.

Theo Phó Thủ tướng Thường trực, qua hơn 40 năm đổi mới, cả nước hiện có gần 1,1 triệu doanh nghiệp đang hoạt động, đóng góp hơn 60% GDP, khoảng 55% tổng thu ngân sách nhà nước và tạo việc làm cho khoảng 17,6 triệu lao động. Những kết quả này có đóng góp quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân.

Tuy nhiên, khu vực doanh nghiệp vẫn chưa phát triển tương xứng với tiềm năng. Số doanh nghiệp lớn còn hạn chế, năng lực cạnh tranh chưa đồng đều, liên kết giữa doanh nghiệp trong nước với nhau và với khu vực FDI còn lỏng lẻo. Nhiều doanh nghiệp chưa tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu; khó khăn về vốn, đất đai, hạ tầng, công nghệ và nhân lực chất lượng cao vẫn là những điểm nghẽn cần tháo gỡ.

Trong bối cảnh hướng tới tăng trưởng hai con số, Phó Thủ tướng Thường trực cho rằng doanh nghiệp cần đổi mới mô hình phát triển, nâng cao năng suất, chất lượng, năng lực quản trị, xây dựng thương hiệu và từng bước làm chủ công nghệ.

Năm 2026 là năm đầu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2030, Phó Thủ tướng Thường trực nêu 3 nhiệm vụ trọng tâm, gồm hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và tháo gỡ thực chất các điểm nghẽn; tạo điều kiện để doanh nghiệp lớn mạnh, nâng cao năng lực và tăng cường liên kết; tạo động lực để doanh nghiệp Việt Nam vươn ra khu vực và thế giới.

Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu các cơ quan quản lý phối hợp tháo gỡ rào cản trong tiếp cận vốn, đất đai, hạ tầng, công nghệ, dữ liệu và nhân lực chất lượng cao; phát triển đồng bộ các thị trường vốn, lao động, khoa học, công nghệ, tạo thêm cơ hội tham gia chuỗi cung ứng cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Đồng thời, cần hình thành hệ sinh thái để doanh nghiệp nhỏ có điều kiện trưởng thành, doanh nghiệp vừa có cơ hội mở rộng quy mô, doanh nghiệp lớn phát huy vai trò dẫn dắt; tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp FDI nhằm tạo thêm giá trị tại Việt Nam.

Đặc biệt, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh cần trở thành động lực nâng cao năng suất, sức cạnh tranh. Doanh nghiệp không chỉ sử dụng mà phải từng bước làm chủ công nghệ, tham gia sâu hơn vào những khâu có giá trị gia tăng cao trong chuỗi giá trị.

“Nhà nước không làm thay doanh nghiệp nhưng phải kiến tạo môi trường thuận lợi, minh bạch, bình đẳng và an toàn để doanh nghiệp yên tâm đầu tư, kinh doanh, đổi mới và phát triển. Đây là điều kiện quan trọng để phát huy nội lực doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh và hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững” - Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh.