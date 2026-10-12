Đồng hành, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển (Bài 1)

Bài 1: Ðể doanh nghiệp lớn lên trên thành phố mới

Ðồng Nai bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu cao hơn đối với cộng đồng DN. Không chỉ duy trì sản xuất, kinh doanh, cộng đồng DN cần phải tính chuyện đầu tư dài hạn, đổi mới công nghệ và tìm chỗ đứng ở những thị trường có giá trị cao hơn.

Đại diện Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Diệp Nam Phương (Khu công nghiệp Lộc An - Bình Sơn) giới thiệu sản phẩm tại Hội nghị kết nối giao thương Việt Nam - Nhật Bản năm 2025 ở Đồng Nai.

Bên cạnh nỗ lực tự thân, cộng đồng DN cần được “tiếp sức” thông qua các chính sách hỗ trợ thiết thực, cụ thể để từ đó DN nâng cao năng lực quản trị, phát triển sản phẩm và mở rộng thị trường.

Chất lượng song hành cùng số lượng

Thành phố Đồng Nai chính thức được thành lập ngày 30-4-2026. Không gian phát triển mới đem lại nhiều cơ hội cho DN, từ thị trường công nghiệp, nông nghiệp đến logistics và dịch vụ.

Số liệu của Thống kê thành phố cho thấy, trên địa bàn có số lượng lớn DN. Riêng 9 tháng của năm 2026, thành phố có hơn 6,1 ngàn DN thành lập mới, nâng tổng số DN đang hoạt động của thành phố là hơn 50 ngàn. Đây cũng là lực lượng quan trọng để thành phố mở rộng sản xuất, tạo việc làm và tăng sức cạnh tranh của nền kinh tế. Đặc biệt, Đồng Nai hiện có nhiều lợi thế về hạ tầng kỹ thuật như: Cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành, Cảng Phước An, các tuyến đường cao tốc, đường vành đai, khu công nghiệp và hệ thống logistics được kết nối tạo thêm dư địa cho phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ.

Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Hoàng tham quan sản phẩm của Công ty TNHH Tabi Feeder (phường Trấn Biên).

Sự sôi động của địa phương tạo điều kiện cho DN hình thành nhưng câu chuyện phía sau mới là điều quan trọng. Tại Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam vòng địa phương Đồng Nai được tổ chức ngày 7-8-2026, ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng thư ký kiêm Trưởng ban Pháp chế Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho hay: Nhóm khảo sát của VCCI đã tiến hành khảo sát một nhóm DN. Theo đó, chỉ 27,5% DN được khảo sát tại Đồng Nai có kế hoạch mở rộng hoạt động; tỷ lệ DN có bộ phận nghiên cứu và phát triển là 2,1%. Những con số này cho thấy, việc chuẩn bị cho giai đoạn tăng trưởng tiếp theo vẫn là vấn đề đáng quan tâm.

Với DN nhỏ và vừa, đầu tư cho đổi mới không đơn giản. Một dây chuyền mới cần vốn, người vận hành và đầu ra ổn định. Việc áp dụng phần mềm quản lý hay chuẩn hóa quy trình cũng đòi hỏi thời gian và nhân lực. Tuy nhiên, nếu chỉ duy trì cách làm cũ, DN khó tăng năng suất, giảm lỗi sản phẩm và đáp ứng những yêu cầu ngày càng cao của khách hàng.

Hiện nay, các DN vẫn đang phụ thuộc vào một số khách hàng quen thuộc và chưa có điều kiện đầu tư bài bản cho công nghệ, quản trị. Ðây là bài toán mà các DN cần giải quyết. Mạnh dạn huy động nguồn lực để tổ chức sản xuất, đầu tư công nghệ và nguồn nhân lực thì DN sẽ có thêm cơ hội để tiến vào chuỗi cung ứng sản xuất tại địa phương cũng như vươn ra quốc tế.

Bài toán đặt ra không phải DN nào cũng phải đầu tư lớn hoặc mở rộng nhanh, mà mỗi DN cần xác định đúng khâu cần cải thiện. Có DN phải bắt đầu từ quản lý dòng tiền, có DN cần nâng chất lượng sản phẩm, số khác phải đầu tư máy móc hoặc tìm thị trường mới. Vì vậy, việc hỗ trợ DN cần đi vào từng nhu cầu cụ thể chứ không phải là tổ chức những chương trình chung nhưng khó áp dụng vào thực tế.

Ông Đặng Quốc Nghi, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ thành phố cho rằng: Doanh nhân trẻ cần tham gia giải quyết các bài toán phát triển của thành phố. Vai trò của doanh nhân không chỉ là thành lập DN và tìm kiếm lợi nhuận, mà còn phải biết đưa công nghệ vào sản xuất, tổ chức lại nguồn lực và tạo ra sản phẩm có giá trị cao hơn.

Theo ông Nghi, các doanh nhân cần mạnh dạn xây dựng mô hình kinh doanh mới, kết nối DN trong nước với các khu vực kinh tế khác và hướng đến những thị trường rộng hơn. Đây cũng là yêu cầu đối với DN tư nhân trong giai đoạn Đồng Nai mở rộng không gian phát triển.

Hỗ trợ phải đúng với nhu cầu

Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân đặt ra yêu cầu khơi thông nguồn lực, khuyến khích đổi mới sáng tạo và tạo điều kiện cho DN phát triển. Ở Đồng Nai, việc triển khai nghị quyết cần gắn với đặc điểm của từng nhóm DN, nhất là những DN đang muốn nâng cao năng lực sản xuất nhưng thiếu vốn, công nghệ và thông tin thị trường.

Sản phẩm của một doanh nghiệp thuộc Hiệp hội Gỗ và thủ công mỹ nghệ Đồng Nai.

Với DN công nghiệp hỗ trợ, điều cần thiết có thể là tư vấn tiêu chuẩn kỹ thuật, quản lý chất lượng và kết nối với khách hàng. DN chế biến cần hỗ trợ về truy xuất nguồn gốc, bảo quản và phân phối. DN dịch vụ cần nâng cao khả năng ứng dụng công nghệ số và quản lý dữ liệu. Nếu xác định đúng nhu cầu, các chương trình hỗ trợ sẽ giúp DN giải quyết công việc cụ thể thay vì chỉ dừng ở tập huấn. “Chúng tôi có khả năng phát triển công nghệ, đáp ứng tiêu chuẩn của đối tác, nhất là DN có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) ở trong nước. Tuy nhiên, nguồn lực tài chính có hạn, tiếp cận đất đai hạn chế; đồng thời chưa có nhiều diễn đàn để có thể gặp gỡ số lượng lớn DN nước ngoài đang đầu tư tại Việt Nam nhằm tìm kiếm cơ hội hợp tác” - ông Ngô Thanh Bình, Giám đốc Công ty TNHH Tabi Feeder (phường Trấn Biên), chuyên sản xuất máy móc tự động hóa chia sẻ.

Phó Tổng thư ký kiêm Trưởng ban Pháp chế VCCI Đậu Anh Tuấn cũng nhấn mạnh yêu cầu cải thiện môi trường kinh doanh và tạo điều kiện để DN tư nhân phát triển thực chất. Bên cạnh việc tháo gỡ khó khăn trước mắt, Đồng Nai cần quan tâm đến khả năng tiếp cận thị trường, vốn và các nguồn lực phục vụ đổi mới cho DN. Tuy nhiên, chính sách của Nhà nước không thể thay DN quyết định hướng đi. DN phải chủ động đổi mới, minh bạch trong quản trị, đầu tư cho người lao động và nâng chất lượng sản phẩm để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường.

Vương Thế