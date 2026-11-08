Đồng hành tháo gỡ vướng mắc tại Dự án TISCO 2

Đồng chí Nguyễn Thế Mạnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì Hội nghị.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Theo báo cáo tại Hội nghị, trong 10 tháng năm 2026, Đảng ủy Công ty CP Gang thép Thái Nguyên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý, kỹ thuật, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Đáng chú ý, tổng doanh thu đạt 16.752 tỷ đồng, bằng 106% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế bằng 583% kế hoạch; thu nhập bình quân đạt trên 15,5 triệu đồng/người/tháng.

Lãnh đạo Công ty CP Gang thép Thái Nguyên báo cáo tại Hội nghị.

Đối với Dự án TISCO 2, sau khi có chủ trương của Bộ Chính trị và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Công ty đã phối hợp với các nhà thầu, đơn vị tư vấn rà soát, hoàn thiện hồ sơ liên quan; tiến hành đàm phán, ký kết thỏa thuận chấm dứt, thanh lý hợp đồng.

Đồng thời, Công ty nghiên cứu các phương án xử lý tiếp theo nhằm bảo đảm hiệu quả, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản của Nhà nước và doanh nghiệp, bảo vệ quyền lợi của người lao động.

Đồng chí Nguyễn Linh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, phát biểu tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận những khó khăn, vướng mắc đặc thù trong quá trình xử lý Dự án TISCO 2; các phương án kỹ thuật để khôi phục toàn bộ hoặc lựa chọn một số hạng mục đầu tư dở dang, phát huy năng lực thiết bị, công trình hiện có, đồng thời đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường.

Vấn đề hợp tác với Tập đoàn TMK (Liên bang Nga) triển khai dự án sản xuất ống thép không mối hàn phục vụ ngành dầu khí cũng được đề cập.

Đồng hành cùng TISCO tháo gỡ khó khăn, ổn định sản xuất

Đồng hành cùng TISCO tháo gỡ khó khăn, ổn định sản xuất

Đồng hành cùng TISCO tháo gỡ khó khăn, ổn định sản xuất

Lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Mạnh ghi nhận những nỗ lực của lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên và người lao động Công ty trong duy trì, phát triển sản xuất, kinh doanh. Đồng chí nhấn mạnh yêu cầu khẩn trương phối hợp giải quyết các khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện để doanh nghiệp ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh và sớm có phương án xử lý Dự án TISCO 2.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Mạnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Đồng chí đề nghị các sở, ngành, đơn vị liên quan chủ động nghiên cứu, hướng dẫn Công ty hoàn thiện hồ sơ, thủ tục; tổng hợp, tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết những vấn đề đặc thù của Dự án. Các phương án xử lý cần bảo đảm tính khả thi, phát huy hiệu quả tài sản đã đầu tư, hạn chế thấp nhất thiệt hại cho Nhà nước và doanh nghiệp.

Về phía tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định sẽ tạo điều kiện để Công ty duy trì ổn định sản xuất, kinh doanh; hỗ trợ giải quyết các thủ tục liên quan đến đầu tư, xây dựng, đất đai, khoáng sản, môi trường và những lĩnh vực khác khi phương án khôi phục Dự án được cấp có thẩm quyền chấp thuận.

Tỉnh cũng tạo điều kiện để các nhà đầu tư tiềm năng, trong đó có Tập đoàn TMK (Liên bang Nga), nghiên cứu cơ hội hợp tác với TISCO trên cơ sở bảo đảm tính khả thi và tuân thủ quy định pháp luật.

Đoàn công tác của Đảng ủy UBND tỉnh khảo sát thực địa và nghe báo cáo về tiến độ, tổng mặt bằng Dự án TISCO 2.

Đối với Công ty, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Mạnh đề nghị tiếp tục điều hành sản xuất linh hoạt, phấn đấu hoàn thành và vượt kế hoạch năm 2026, chủ động xây dựng kế hoạch năm 2027; khẩn trương đề xuất phương án xử lý dứt điểm Dự án TISCO 2, tránh lãng phí tài sản đã đầu tư.

Cùng với đó, Công ty tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy, bảo đảm nguồn nguyên liệu, đổi mới công nghệ, tiết giảm chi phí sản xuất, thực hiện tốt các quy định về an toàn lao động và bảo vệ môi trường. Đảng bộ Công ty tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác Đảng.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Mạnh và Đoàn công tác thăm khu vực sản xuất của Công ty CP Gang thép Thái Nguyên.

Dây chuyền sản xuất thép tại Công ty CP Gang thép Thái Nguyên.

Trong chương trình làm việc, Đoàn công tác của Đảng ủy UBND tỉnh đã dâng hương tại Di tích địa điểm lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm Khu công nghiệp Gang thép Thái Nguyên. Đây là địa điểm ghi dấu những lần Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm, làm việc và nói chuyện với cán bộ, kỹ sư, công nhân trong những năm đầu xây dựng, vận hành Khu Gang thép.

Đoàn công tác dâng hương tại Nhà truyền thống Công ty CP Gang thép Thái Nguyên.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh thăm Di tích địa điểm lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm Khu công nghiệp Gang thép Thái Nguyên.

Đoàn cũng khảo sát thực địa Dự án TISCO 2 và các khu vực sản xuất của Công ty.