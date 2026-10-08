Đồng hành, tháo gỡ khó khăn cho cộng đồng doanh nghiệp

Lãnh đạo YBA Đà Nẵng báo cáo với Đoàn công tác của HĐND TP tại buổi làm việc. .

Báo cáo với Đoàn công tác của HĐND TP, đại diện lãnh đạo YBA Đà Nẵng cho biết các hoạt động của Hội đang bám sát 4 định hướng: kết nối cơ hội kinh doanh, chia sẻ kinh nghiệm, góp ý xây dựng chính sách và thực hiện trách nhiệm cộng đồng. Đồng thời khẳng định quyết tâm đồng hành TP thực hiện mục tiêu tăng trưởng những tháng cuối năm. Tại buổi làm việc, hai bên đã thống nhất tăng cường kết nối giữa HĐND TP và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn TP. Trong đó, YBA Đà Nẵng đóng vai trò tiếp nhận, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong sản xuất kinh doanh để đề xuất cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Đức Dũng phát biểu tại buổi làm việc với YBA Đà Nẵng.

Đáng chú ý, hai bên định hướng tổ chức các chương trình tiếp xúc, đối thoại định kỳ hoặc theo chuyên đề (dự kiến khoảng 2 lần/năm) nhằm tập trung gỡ vướng các vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường đầu tư, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Đồng thời, nghiên cứu cơ chế phối hợp lấy ý kiến doanh nghiệp vào đầu mỗi quý đối với các chính sách mới. Việc này nhằm tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp trong việc góp ý các chủ trương, đề án, làm cơ sở để HĐND TP giám sát và kiến nghị điều chỉnh kịp thời.

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Đức Dũng tặng quà của Thường trực HĐND TP cho YBA Đà Nẵng.

Phát biểu tại buổi làm việc, thay mặt lãnh đạo TP, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Đức Dũng đã ghi nhận những đóng góp lớn của YBA Đà Nẵng đối với sự nghiệp phát triển KT-XH của TP. Đồng thời thông tin về kết quả phát triển KT-XH của Đà Nẵng đạt được tăng trưởng “2 con số” trong 9 tháng đầu năm 2026. Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng cả năm 2026 trên 11%, TP cần tiếp tục nỗ lực bứt tốc trong quý IV/2026, trong đó, có sự chung tay góp sức của cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn TP nói chung, doanh nhân trẻ nói riêng. Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng cũng chia sẻ những áp lực của doanh nghiệp trước biến động giá nguyên vật liệu và kinh tế thế giới, đồng thời khẳng định lãnh đạo TP luôn lắng nghe, đồng hành, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp thông qua các nghị quyết, chính sách và hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn.

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Đức Dũng tặng hoa chúc mừng YBA Đà Nẵng và cộng đồng doanh nhân trẻ TPnhân kỷ niệm 22 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13-10-2004 - 13-10-2026).

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Đức Dũng đề nghị UBA Đà Nẵng tiếp tục đoàn kết, chung sức xây dựng Đà Nẵng thành điểm đến hấp dẫn. Nhân dịp này, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Đức Dũng cùng Đoàn công tác của HĐND TP tặng hoa chúc mừng YBA Đà Nẵng và cộng đồng doanh nhân trẻ trên địa bàn TP nhân kỷ niệm 22 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13-10-2004 – 13-10-2026).

PHÚ NAM