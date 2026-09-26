Đồng hành, tháo gỡ điểm ùn ứ tại cửa ngõ phía Tây

Lực lượng Cảnh sát giao thông bám đường để hướng dẫn, điều tiết, phân luồng tại công trình nút giao Quốc lộ 14B - cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi và tuyến đường dẫn Nam hầm Hải Vân.

Trước thực trạng này, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Đà Nẵng không chỉ tăng cường phân luồng, điều tiết, mà còn chủ động phối hợp với Ban Quản lý dự án, các đơn vị thi công để giải quyết những điểm nghẽn, đề xuất phương án tổ chức giao thông phù hợp.

Bám đường, gỡ từng điểm nghẽn

Những ngày này, tại khu vực cầu vượt nút giao cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi với Quốc lộ 14B, không khí thi công diễn ra khẩn trương. Máy móc, phương tiện được huy động tối đa phục vụ vừa thi công, vừa bảo đảm cho xe cộ lưu thông. Theo nhà thầu, do những ngày vừa qua trời liên tục mưa lớn nên việc thi công gặp nhiều khó khăn, chậm tiến độ, dẫn đến ùn tắc giao thông. Có thời điểm, ùn tắc kéo dài gần 5km trên cao tốc và hơn 10km trên đường dẫn Nam hầm Hải Vân. Tại nút giao Trường Sơn - Quốc lộ 14B, trong khi cầu vượt đang thi công, phương tiện từ nhiều hướng dồn về càng khiến giao thông thêm quá tải.

Giữa dòng phương tiện nối nhau qua khu vực công trường, các cán bộ, chiến sĩ Trạm CSGT Hòa Nhơn (Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng) thường xuyên túc trực, hướng dẫn, phân luồng và xử lý những tình huống phát sinh, nhất là vào giờ cao điểm. Không kể thời tiết mưa nắng, lực lượng làm nhiệm vụ luôn phải bám sát hiện trường, kịp thời điều tiết dòng phương tiện khi mật độ tăng cao.

Để kịp thời giải quyết những điểm gây ùn tắc giao thông tại nút giao thông này, Trạm CSGT Hòa Nhơn đã thường xuyên phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông thôn TP Đà Nẵng cùng các nhà thầu xác định từng nguyên nhân gây mất an toàn giao thông để đề ra các giải pháp xử lý. Nhiều cuộc họp, trao đổi ngay tại hiện trường được duy trì nhằm đánh giá tình hình, nhận diện nguy cơ mất an toàn và thống nhất phương án tổ chức giao thông trong từng giai đoạn thi công, từ việc bố trí phương tiện, nhân lực, phân luồng giao thông đến phương án khai thác tạm thời.

Công trình vừa thi công vừa khai thác trong khi lưu lượng phương tiện qua lại rất lớn thường dẫn đến tình trạng ùn tắc.

Tranh thủ từng ngày, từng giờ

Cùng với nỗ lực của chủ đầu tư và nhà thầu, sự phối hợp của lực lượng CSGT tại công trình có ý nghĩa quan trọng trong việc duy trì giao thông, tạo mặt bằng và điều kiện thuận lợi để các đơn vị triển khai thi công.

Theo ông Nguyễn Đăng Tân- Tư vấn giám sát trưởng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông thôn TP Đà Nẵng, một trong những nguyên nhân khiến tình trạng ùn ứ thường xuyên xảy ra là thời tiết mưa nhiều, trong khi lưu lượng phương tiện lớn, nhất là xe tải trọng lớn và container. Các phương tiện này di chuyển chậm trong điều kiện mặt đường và thời tiết không thuận lợi, khiến áp lực giao thông càng gia tăng.

Các cán bộ, chiến sĩ CSGT thường xuyên có mặt trên tuyến, kịp thời phân luồng, điều tiết phương tiện, xử lý những tình huống phát sinh, tạo điều kiện cho các đơn vị thi công triển khai công việc. "Anh em CSGT làm nhiệm vụ bất kể mưa nắng, thường xuyên có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông. Sự phối hợp này giúp nhà thầu thuận lợi hơn trong quá trình thi công, đồng thời bảo đảm an toàn cho người dân và phương tiện qua khu vực", ông Nguyễn Đăng Tân chia sẻ.

Trong điều kiện vừa thi công, vừa khai thác, Ban Quản lý dự án đã yêu cầu các nhà thầu bổ sung phương tiện, nhân lực, tranh thủ tối đa thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ. Đặc biệt, phương án sớm đưa một làn cầu vượt từ đường Trường Sơn nối Quốc lộ 14B vào khai thác được kỳ vọng sẽ góp phần giảm áp lực giao thông tại khu vực.

Trung tá Nguyễn Đình Trung- Trưởng Trạm CSGT Hòa Nhơn cho biết, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an TP Đà Nẵng và lãnh đạo Phòng CSGT, đơn vị đã chủ động phối hợp với Ban Quản lý dự án, các nhà thầu trong công tác tổ chức giao thông. Quá trình thực hiện, những khó khăn, bất cập phát sinh được lực lượng CSGT ghi nhận, trao đổi và kiến nghị các phương án tháo gỡ phù hợp. Tinh thần chung là chủ động, quyết liệt, tranh thủ từng ngày, từng giờ để vừa bảo đảm an toàn giao thông, vừa tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các đơn vị thi công.

Từng là khu vực tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông do hạ tầng chưa đồng bộ, nút giao Quốc lộ 14B - cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đang từng bước có những chuyển biến tích cực. Trong đó, sự vào cuộc đồng bộ của các ngành, đơn vị và lực lượng chức năng, đặc biệt là việc CSGT bám sát hiện trường, đang góp phần giảm áp lực giao thông tại cửa ngõ phía Tây thành phố.

Đẩy nhanh tiến độ công trình, đồng thời giữ an toàn cho người dân và phương tiện là yêu cầu xuyên suốt. Khi những hạng mục quan trọng từng bước hoàn thiện, diện mạo giao thông tại khu vực cửa ngõ phía Tây được kỳ vọng sẽ tiếp tục được cải thiện, hướng tới mục tiêu đưa công trình cầu vượt hoàn thành vào cuối năm nay, góp phần lập lại trật tự, an toàn giao thông, bảo đảm giao thông thông suốt trên tuyến cửa ngõ phía Tây TP Đà Nẵng.