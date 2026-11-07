Đồng hành tạo dựng sinh kế bền vững cho thanh niên

Thực tiễn cho thấy, khi được trang bị kỹ năng phù hợp và kết nối với doanh nghiệp, thị trường, người trẻ có thêm cơ hội phát huy năng lực, ổn định thu nhập và đóng góp thiết thực cho cộng đồng.

Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Đông Anh Nguyễn Thị Thảo:

Đưa cơ hội việc làm đến gần thanh niên

Với thanh niên, tìm được việc làm phù hợp không chỉ phụ thuộc vào bằng cấp mà còn cần thông tin tuyển dụng, hiểu biết về yêu cầu công việc và khả năng tiếp cận doanh nghiệp. Vì vậy, tổ chức Đoàn ở cơ sở có thể phát huy vai trò cầu nối giữa người trẻ với nhà tuyển dụng và các cơ sở đào tạo.

Tại xã Đông Anh, chúng tôi phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm và Hỗ trợ thanh thiếu niên Hà Nội tổ chức Ngày hội Việc làm Thanh niên Thủ đô năm 2026. Chương trình tạo điều kiện để thanh niên, sinh viên và người lao động tiếp cận thông tin tuyển dụng, được tư vấn hướng nghiệp, hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ và gặp gỡ trực tiếp nhà tuyển dụng.

Thực tế cho thấy, người lao động vẫn cần được hỗ trợ trong quá trình tìm kiếm việc làm. Có người thiếu kinh nghiệm phỏng vấn, có người chưa đáp ứng yêu cầu chuyên môn, cũng có người cần bổ sung kỹ năng trước khi ứng tuyển. Nắm bắt cụ thể những nhu cầu này sẽ giúp tổ chức Đoàn có hình thức hỗ trợ phù hợp với từng đối tượng.

Theo tôi, hoạt động kết nối việc làm cần xuất phát từ nhu cầu thực tế của cả thanh niên và doanh nghiệp. Người trẻ cần nắm được thị trường đang cần gì, công việc đòi hỏi những điều kiện nào để chủ động bổ sung kiến thức, kỹ năng còn thiếu và lựa chọn hướng đi phù hợp.

Đoàn cơ sở có lợi thế gần gũi thanh niên, nắm bắt nhu cầu việc làm tại địa phương. Nếu hoạt động kết nối tuyển dụng được tiếp nối bằng tư vấn, đào tạo và hỗ trợ sau ngày hội, cơ hội tìm việc của người lao động sẽ thiết thực hơn. Quan trọng không chỉ là có việc làm mà còn là tìm được công việc phù hợp, có khả năng gắn bó và bảo đảm thu nhập ổn định lâu dài.

Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Hỗ trợ phát triển phụ nữ Hà Nội Nguyễn Thị Hảo:

Đào tạo nghề phải gắn với nhu cầu thực tế

Thị trường lao động thay đổi nhanh khiến yêu cầu đối với đào tạo nghề ngày càng cao. Người lao động không chỉ cần kiến thức, kỹ năng chuyên môn mà còn phải có khả năng thích ứng khi công nghệ, quy trình sản xuất và yêu cầu tuyển dụng thay đổi.

Vì vậy, đào tạo nghề cần gắn với nhu cầu thực tế, đồng thời tạo cơ hội để người học tiếp tục nâng cao năng lực sau khi hoàn thành khóa học.

Qua hoạt động đào tạo, tập huấn và tư vấn tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Hỗ trợ phát triển phụ nữ Hà Nội, chúng tôi nhận thấy nhu cầu học tập của người lao động rất đa dạng. Có người cần trang bị kỹ năng để tìm việc lần đầu; có người muốn chuyển nghề hoặc quay lại thị trường lao động sau một thời gian nghỉ việc. Cũng có người đang làm việc nhưng cần học thêm để đáp ứng yêu cầu mới. Vì vậy, mỗi nhóm cần chương trình và hình thức hỗ trợ phù hợp, thay vì áp dụng một nội dung đào tạo giống nhau cho tất cả.

Theo tôi, chương trình đào tạo cần kết hợp kiến thức chuyên môn với thực hành, đồng thời cập nhật nội dung theo yêu cầu công việc. Người học cũng cần được tư vấn để biết mình có thể làm những công việc nào, cần bổ sung kỹ năng gì và có thể phát triển nghề nghiệp theo hướng nào.

Đào tạo cũng không nên kết thúc ngay sau khi người học hoàn thành khóa học. Cần có sự phối hợp giữa cơ sở đào tạo, doanh nghiệp và đơn vị hỗ trợ việc làm để cập nhật nhu cầu nhân lực, tổ chức thực hành và kết nối cơ hội việc làm.

Khi công việc thay đổi, người lao động cần có điều kiện học thêm hoặc đào tạo lại. Đây là cách giúp họ duy trì khả năng làm việc, mở rộng cơ hội nghề nghiệp và chủ động hơn trước những biến động của thị trường lao động.

Giám đốc Hợp tác xã Sản xuất, chế biến nông sản Yến Anh (xã Cổ Đô) Phạm Trần Hải Yến:

Hỗ trợ khởi nghiệp cần tính đến toàn bộ quá trình

Trong quá trình tìm hướng phát triển kinh tế tại địa phương, tôi nhận thấy nhiều loại nông sản có chất lượng như ngô, khoai, sắn nhưng chủ yếu vẫn được tiêu thụ ở dạng thô, giá trị chưa cao.

Từ thực tế đó, tôi bắt đầu nghiên cứu, phát triển các sản phẩm chế biến như khoai lang kén, ngô chiên bơ, bánh sắn nướng cốt dừa hay bánh sắn phô mai, nhằm nâng cao giá trị nông sản và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Từ hướng đi này, năm 2024, tôi thành lập Hợp tác xã Yến Anh, tập trung sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm chế biến từ nông sản do người dân địa phương cung cấp. Mô hình kết nối các khâu thu mua nguyên liệu, chế biến thành phẩm và tìm kiếm đầu ra, qua đó tạo thêm việc làm cho lao động tại địa phương. Sản phẩm bánh sắn phô mai của chúng tôi đã được xuất khẩu sang thị trường Mỹ và hiện vẫn duy trì được đơn hàng.

Từ quá trình phát triển mô hình, tôi nhận thấy khởi nghiệp tại quê nhà không đơn giản là tận dụng nguồn nguyên liệu sẵn có. Để sản phẩm được thị trường chấp nhận, người làm phải giải quyết đồng thời nhiều khâu, từ lựa chọn nguyên liệu, hoàn thiện công thức chế biến, bảo đảm chất lượng đến tổ chức nhân công và đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Khi đã có sản phẩm, việc duy trì chất lượng ổn định, bảo đảm tiến độ giao hàng và giữ vững thị trường tiêu thụ lại là những yêu cầu khác.

Người trẻ muốn khởi nghiệp tại địa phương cần được tiếp cận không chỉ với nguồn vốn mà còn với công nghệ chế biến, kiến thức quản trị, tiêu chuẩn chất lượng và mạng lưới phân phối. Việc kết nối vùng nguyên liệu với cơ sở chế biến, doanh nghiệp phân phối và thị trường tiêu thụ cũng rất quan trọng.

Theo tôi, hỗ trợ khởi nghiệp cần tính đến toàn bộ quá trình, từ hoàn thiện sản phẩm đến tìm kiếm và duy trì khách hàng, thay vì chỉ dừng ở tư vấn ý tưởng hay hỗ trợ thành lập mô hình.

Để sinh kế được duy trì và phát triển, người lao động cần tiếp tục nâng cao kỹ năng, người làm kinh doanh phải thích ứng với thị trường, còn sản phẩm cần tìm được đầu ra phù hợp. Khi các khâu này được kết nối, cơ hội ban đầu mới có thể chuyển thành thu nhập ổn định, hoạt động sản xuất lâu dài và việc làm cho cộng đồng.