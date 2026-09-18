Đồng hành, tạo động lực cho doanh nghiệp bứt phá

Lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh trao đổi, tìm hiểu hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp nhằm phát huy vai trò cầu nối giữa chính quyền và doanh nghiệp.

CẦU NỐI NGÀY CÀNG THỰC CHẤT

* Phóng viên (PV): Trước hết, xin Tiến sĩ đánh giá những kết quả nổi bật của Hiệp hội DN tỉnh trong thời gian qua, đặc biệt là công tác hỗ trợ, phát huy vai trò cầu nối giữa chính quyền và DN?

* Tiến sĩ Trần Thanh Đức: Trong thời gian qua, trước bối cảnh kinh tế trong nước và thế giới có nhiều biến động, cộng đồng DN phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Hiệp hội DN tỉnh luôn gắn kết, đồng hành và đại diện cho tiếng nói, quyền và lợi ích hợp pháp của DN. Điều chúng tôi tự hào nhất không phải là quy mô tổ chức và hoạt động của Hiệp hội được mở rộng, mà chính là mức độ lan tỏa và hiệu quả thực chất mang lại cho DN.

Theo Tiến sĩ Trần Thanh Đức, Đồng Tháp luôn được cộng đồng DN đánh giá là một trong những địa phương có tinh thần đồng hành và cầu thị. Nhiều năm liền, tỉnh duy trì các mô hình đối thoại với DN, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng điều hành và xây dựng chính quyền phục vụ. Chính điều đó đã tạo dựng niềm tin cho nhà đầu tư. Tuy nhiên, trong bối cảnh cạnh tranh thu hút đầu tư giữa các địa phương ngày càng gay gắt, chúng ta không thể bằng lòng với những kết quả đã đạt được.

Sau khi hợp nhất, Đồng Tháp có quy mô kinh tế lớn hơn, dư địa phát triển rộng hơn, nhưng đồng thời cũng đặt ra những yêu cầu mới về cải thiện chất lượng hạ tầng, logistics, chuyển đổi số trong quản lý nhà nước, cải cách thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Do đó, lợi thế cạnh tranh của địa phương trong giai đoạn tới không chỉ nằm ở vị trí địa lý hay quỹ đất, mà còn nằm ở chất lượng thể chế, tốc độ giải quyết công việc và mức độ hài lòng của DN. Khi DN cảm nhận được sự đồng hành thực chất của chính quyền, họ sẽ mạnh dạn đầu tư lâu dài. Điều DN mong muốn nhất không chỉ là ưu đãi, mà là môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch, ổn định và có thể dự báo.

Trong thời gian qua, Hiệp hội duy trì trên 10 Chương trình Cà phê DN, tổ chức nhiều hội nghị đối thoại giữa DN với lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành. Đồng thời, tiếp nhận, tổng hợp và phản ánh hơn 60 nhóm kiến nghị, khó khăn, vướng mắc liên quan đến: Đất đai, đầu tư, thuế, tín dụng, lao động, bảo hiểm xã hội và thủ tục hành chính. Phần lớn các kiến nghị đều được UBND tỉnh và các cơ quan chức năng quan tâm xem xét, giải quyết kịp thời.

Song song đó, Hiệp hội tham gia góp ý trên 100 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách và Đề án Phát triển kinh tế - xã hội, góp phần hoàn thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh theo hướng minh bạch và thuận lợi hơn.

Trong công tác thi đua, khen thưởng, Hiệp hội đã đề xuất các cấp có thẩm quyền xem xét khen thưởng hơn 200 lượt DN và doanh nhân tiêu biểu. Qua đó, tinh thần đổi mới sáng tạo, trách nhiệm xã hội và văn hóa doanh nhân tiếp tục được lan tỏa trong cộng đồng DN.

Ngoài ra, Hiệp hội còn tổ chức nhiều chương trình xúc tiến thương mại, kết nối giao thương, đào tạo quản trị, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và hội nhập quốc tế. Có thể khẳng định, Hiệp hội không chỉ là cầu nối giữa DN với chính quyền, mà đang từng bước trở thành một hệ sinh thái kết nối, nơi DN có thể tìm thấy thông tin, cơ hội hợp tác và sự đồng hành trong quá trình phát triển.

DOANH NGHIỆP TRƯỞNG THÀNH CÙNG KHÔNG GIAN MỚI

* PV: Tiến sĩ đánh giá như thế nào về sự phát triển của cộng đồng DN tỉnh nhà trong thời gian qua?

* Tiến sĩ Trần Thanh Đức: Tôi cho rằng, điểm đáng ghi nhận nhất của cộng đồng DN Đồng Tháp không chỉ là sự tăng trưởng về số lượng, mà quan trọng hơn là sự trưởng thành về chất lượng. Nhiều DN đã chuyển từ tư duy kinh doanh truyền thống sang quản trị hiện đại; mạnh dạn đầu tư công nghệ, chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh, xây dựng thương hiệu và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị trong nước cũng như quốc tế.

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tổ chức nhiều hoạt động lắng nghe, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Đặc biệt, đội ngũ doanh nhân ngày càng thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm với xã hội. Không chỉ tạo việc làm, đóng góp ngân sách, DN còn tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới và đồng hành cùng chính quyền trong những giai đoạn khó khăn.

Việc hợp nhất 2 tỉnh mở ra không gian phát triển hoàn toàn mới. Cộng đồng DN Đồng Tháp hôm nay không còn được nhìn nhận trong phạm vi địa giới hành chính cũ, mà đang đứng trước cơ hội hình thành một thị trường lớn hơn, chuỗi cung ứng đa dạng hơn và mạng lưới liên kết rộng hơn. Đây là lợi thế rất quan trọng để DN nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững.

LẤY HỘI VIÊN LÀM TRUNG TÂM

* PV: Trong thời gian tới, Hiệp hội DN tỉnh đề ra những định hướng, nhiệm vụ như thế nào trong công tác tổ chức hoạt động, đặc biệt là gắn kết, hỗ trợ hội viên sau sáp nhập?

* Tiến sĩ Trần Thanh Đức: Đại hội lần thứ I của Hiệp hội DN tỉnh Đồng Tháp không chỉ là sự kiện kiện toàn tổ chức, mà còn mở ra giai đoạn phát triển mới. Chúng tôi xác định xây dựng Hiệp hội theo hướng chuyên nghiệp - hiện đại - hiệu quả, lấy hội viên làm trung tâm và lấy giá trị mang lại cho DN làm thước đo hoạt động.

Cộng đồng doanh nghiệp Đồng Tháp không chỉ tăng trưởng về số lượng, mà còn trưởng thành về chất lượng.

Trong nhiệm kỳ mới, Hiệp hội tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm. Trước hết là xây dựng mạng lưới hội viên rộng khắp, phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ số lượng hội viên đạt ít nhất 5% so với tổng số DN đang hoạt động trên địa bàn. Cùng với đó, Hiệp hội sẽ nâng cao chất lượng các hoạt động kết nối đầu tư, xúc tiến thương mại và liên kết vùng; đồng hành cùng DN trong chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực quản trị. Hiệp hội cũng sẽ tăng cường vai trò phản biện chính sách, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của DN. Đồng thời, xây dựng đội ngũ doanh nhân Đồng Tháp có bản lĩnh, trí tuệ, đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội, đáp ứng yêu cầu phát triển trong kỷ nguyên mới.

Mục tiêu của chúng tôi không chỉ là xây dựng Hiệp hội lớn về quy mô, mà còn phải trở thành một tổ chức có uy tín, có năng lực kết nối nguồn lực và tạo giá trị thiết thực cho từng hội viên.

Hiệp hội DN cam kết tiếp tục là cầu nối tin cậy giữa DN với chính quyền. Đặc biệt là phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo và trách nhiệm, góp phần xây dựng cộng đồng DN Đồng Tháp ngày càng lớn mạnh, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và hiện thực hóa khát vọng đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

* PV: Xin cảm ơn Tiến sĩ!

M. THÀNH (thực hiện)