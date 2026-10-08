Đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp phát triển

Quang cảnh buổi gặp mặt.

Xã Đại Từ hiện có 40 doanh nghiệp, 8 hợp tác xã và khoảng 600 hộ kinh doanh hoạt động trong nhiều lĩnh vực. Thời gian qua, cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh đã tích cực đổi mới sản xuất, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, xây dựng thương hiệu và phát triển sản phẩm OCOP, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương.

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo xã thông tin tình hình phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng và nhiệm vụ những tháng cuối năm 2026. Các đại biểu cũng thẳng thắn trao đổi, kiến nghị về thủ tục hành chính, mặt bằng sản xuất, môi trường kinh doanh, chuyển đổi số và chính sách hỗ trợ.

Lãnh đạo xã khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh phát triển bền vững.

UBND xã Đại Từ khen thưởng 8 tập thể và 11 cá nhân có nhiều đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn.

Dịp này, UBND xã Đại Từ khen thưởng 8 tập thể và 11 cá nhân có nhiều đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn.