Đồng hành phụ nữ khởi nghiệp

● P.V: Thưa bà! Hiện nay, làn gió khởi nghiệp đã lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, hội viên phụ nữ trong tỉnh. Bà có thể chia sẻ về những tín hiệu đáng mừng này?

- Bà Nguyễn Thị Bích Thủy: Thời gian qua, phong trào phụ nữ khởi nghiệp trong tỉnh đã chuyển biến tích cực, lan tỏa sâu rộng. Sự chuyển biến ấy không chỉ thể hiện qua việc ngày càng có nhiều phụ nữ mạnh dạn khởi nghiệp, phát triển sản xuất, kinh doanh, mà còn nằm ở sự thay đổi rõ nét trong nhận thức, tư duy.

Từ chỗ chủ yếu khởi nghiệp để tạo sinh kế, tăng thu nhập cho gia đình, nhiều phụ nữ đã mạnh dạn đầu tư, mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh, tham gia quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác…, qua đó từng bước khẳng định vai trò làm chủ. Tinh thần tự tin, chủ động, dám nghĩ, dám làm và khát vọng vươn lên đang trở thành động lực để phụ nữ phát huy tiềm năng, thế mạnh. Đặc biệt, tư duy khởi nghiệp của chị em đang chuyển biến theo hướng chuyên nghiệp, sáng tạo và thích ứng tốt hơn với thị trường.

Lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh thăm mô hình thu mua, chế biến thủy hải sản ở phường Bắc Gianh - Ảnh: HPN

● P.V: Để có kết quả ấy, Hội LHPN tỉnh đã nỗ lực vào cuộc thế nào, thưa bà?

- Bà Nguyễn Thị Bích Thủy: Hội LHPN tỉnh luôn xác định hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, khởi nghiệp và nâng cao quyền năng kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm. Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội LHPN tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã đưa nội dung “Thúc đẩy phụ nữ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, làm giàu chính đáng” là 1 trong 2 khâu đột phá.

Trên cơ sở đó, các cấp hội đã tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức về quyền năng kinh tế của phụ nữ, kinh tế xanh, kinh tế số và phát triển bền vững. Hội chú trọng đào tạo, tập huấn kiến thức về khởi sự kinh doanh, quản trị, tài chính, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số cho chị em. Chúng tôi luôn tích cực đồng hành với phụ nữ trong xây dựng thương hiệu, phát triển sản phẩm OCOP, nâng cao chất lượng sản phẩm và kết nối thị trường.

Việc nâng cao năng lực cho phụ nữ là chủ doanh nghiệp, chủ hộ kinh doanh, quản lý hợp tác xã và hướng dẫn những hộ đủ điều kiện chuyển đổi thành doanh nghiệp tiếp tục được quan tâm. Đặc biệt, Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025” đã tạo động lực quan trọng. Từ đây, nhiều ý tưởng, mô hình của phụ nữ được hỗ trợ, kết nối và từng bước phát triển. Hội cũng đã chủ động kết nối các nguồn lực, huy động, nhận ủy thác, tín chấp gần 5.834 tỉ đồng, giúp 78.000 phụ nữ tiếp cận vốn vay phát triển kinh tế.

● P.V: So với mặt bằng chung, phụ nữ vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn thường gặp nhiều thử thách hơn trong khởi nghiệp. Xin bà cho biết, hội đã làm gì để tiếp sức cho chị em nơi đây?

- Bà Nguyễn Thị Bích Thủy: Quan điểm của Hội LHPN tỉnh là không để phụ nữ ở vùng khó thiếu cơ hội phát triển kinh tế. Chúng tôi cũng xác định việc hỗ trợ phải phù hợp với điều kiện, nhu cầu và lợi thế của từng địa bàn, không thể áp dụng một cách làm chung cho tất cả. Vì vậy, hội tập trung hỗ trợ phụ nữ vùng cao về kiến thức, kỹ thuật, vốn, con giống, phương tiện sản xuất, khuyến khích chị em phát huy lợi thế sẵn có.

Cùng với đó, hội tăng cường kết nối sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, từng bước hình thành những mô hình sinh kế ổn định, giúp phụ nữ nâng cao thu nhập và tự chủ kinh tế. Hội cũng chú trọng huy động, lồng ghép các nguồn lực giúp chị em. Riêng trong quý III/2026, các cấp hội đã hỗ trợ mô hình sinh kế, cho vay không lấy lãi, hỗ trợ con giống, ngày công cho 730 phụ nữ nghèo, cận nghèo ở vùng khó với tổng kinh phí hơn 1 tỉ đồng cùng hàng trăm ngày công lao động.

● P.V: Đáp ứng yêu cầu của xã hội, phong trào khởi nghiệp của phụ nữ đang bước vào giai đoạn đòi hỏi tính chuyên nghiệp cao hơn. Vậy, Hội LHPN tỉnh có những giải pháp gì để thúc đẩy phong trào, thưa bà?

- Bà Nguyễn Thị Bích Thủy: Trong giai đoạn mới, hội xác định hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp phải gắn với mục tiêu nâng cao quyền năng kinh tế của phụ nữ, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh và đất nước. Trước hết, hội sẽ tiếp tục nâng cao năng lực cho phụ nữ, chú trọng kiến thức về quản trị, tài chính, thị trường, khoa học công nghệ, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo.

Chúng tôi khuyến khích phụ nữ phát triển kinh tế xanh, xây dựng thương hiệu, nâng cao chất lượng sản phẩm và mở rộng thị trường. Hội LHPN tỉnh cũng sẽ tiếp tục rà soát, nâng cao chất lượng các hợp tác xã, tổ hợp tác do phụ nữ tham gia quản lý, đồng thời hỗ trợ xây dựng các mô hình kinh tế mới. Hội sẽ thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án, đặc biệt là Đề án 01, Đề án 2415 hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp.

Không dừng lại ở đó, chúng tôi sẽ tiếp tục kết nối các tổ chức tài chính, doanh nghiệp, chuyên gia và các nguồn lực xã hội để giúp phụ nữ tiếp cận vốn, nâng cao năng lực tài chính, mở rộng cơ hội phát triển. Hội muốn tạo ra sự chuyển biến trong tiếp sức hội viên, phụ nữ, từ “hỗ trợ để bắt đầu” sang “đồng hành để phát triển”, từ chú trọng số lượng sang nâng cao chất lượng…

● P.V: Xin cảm ơn bà!

Quang Hiệp (thực hiện)