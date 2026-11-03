Đồng hành phát triển, sẻ chia trách nhiệm

Ông Nguyễn Đắc Dũng, Phó Giám đốc Agribank Chi nhánh Bình Định.

Ưu tiên vốn cho sản xuất, kinh doanh

Ông Nguyễn Đắc Dũng, Phó Giám đốc Agribank Chi nhánh Bình Định cho biết, chi nhánh luôn xác định việc đồng hành cùng người dân, hộ sản xuất và doanh nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, là nhiệm vụ xuyên suốt. Để nguồn vốn tín dụng đến đúng đối tượng và phát huy hiệu quả, ngân hàng chủ động nắm bắt nhu cầu vốn ngay tại cơ sở, bám sát định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; đồng thời phối hợp với chính quyền, các đoàn thể để triển khai chính sách tín dụng, hướng dẫn thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tiếp cận nguồn vốn.

Tính đến ngày 30-9-2026, tổng quy mô hoạt động của Agribank Chi nhánh Bình Định đạt hơn 55.000 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn huy động đạt hơn 34.000 tỷ đồng, dư nợ cho vay đạt hơn 21.000 tỷ đồng. Đáng chú ý, dư nợ lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn chiếm khoảng 79% tổng dư nợ, thể hiện định hướng tập trung nguồn lực cho lĩnh vực sản xuất gắn liền với đời sống và sinh kế của người dân.

Bên cạnh nông nghiệp, nông thôn, chi nhánh ưu tiên vốn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa cùng những lĩnh vực có tiềm năng, thế mạnh của địa phương như nuôi trồng, chế biến thủy hải sản, xuất khẩu viên nén gỗ, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn. Nguồn vốn cũng được định hướng vào các lĩnh vực ưu tiên, dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân và đầu tư khu, cụm công nghiệp, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế.

Nhằm tăng khả năng tiếp cận vốn cho khách hàng, Agribank Chi nhánh Bình Định chủ động triển khai các chương trình cho vay ưu đãi lãi suất theo chính sách khách hàng của Agribank. Từ năm 2024 đến ngày 30-9-2026, doanh số cho vay ưu đãi đối với khách hàng cá nhân đạt hơn 11.000 tỷ đồng, thông qua 16 chương trình; doanh số cho vay ưu đãi đối với khách hàng doanh nghiệp đạt hơn 220.000 tỷ đồng, thông qua 11 chương trình.

Cùng với chính sách lãi suất, chi nhánh chú trọng rút ngắn thời gian hoàn thiện hồ sơ, nâng cao chất lượng phục vụ, hạn chế việc đi lại của khách hàng. Việc ứng dụng công nghệ trong xử lý hồ sơ, thủ tục cấp tín dụng và gắn cung ứng vốn với dịch vụ thanh toán, ngân hàng số cũng được đẩy mạnh nhằm giúp khách hàng giao dịch thuận tiện, quản lý dòng tiền hiệu quả hơn.

Đối với khách hàng gặp khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, chi nhánh chủ động rà soát tình hình, xem xét cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi và tạo điều kiện tiếp cận vốn vay mới để khôi phục sản xuất, kinh doanh đối với những trường hợp đủ điều kiện theo quy định. Đây là một trong những giải pháp nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp vượt qua khó khăn, duy trì hoạt động và ổn định sinh kế.

Cán bộ ngân hàng Agribank tư vấn sản phẩm vay vốn đến với khách hàng.

Đồng hành cùng khách hàng, sẻ chia với cộng đồng

Không chỉ tập trung hoạt động tín dụng, Agribank Chi nhánh Bình Định còn chú trọng thực hiện trách nhiệm xã hội thông qua các chương trình an sinh thiết thực. Hằng năm, chi nhánh dành khoảng 3-4 tỷ đồng triển khai các hoạt động hỗ trợ cộng đồng trên địa bàn.

Trong 5 năm qua (2022-2026), tổng kinh phí dành cho công tác an sinh xã hội của chi nhánh đạt 24 tỷ đồng. Nguồn lực này được phối hợp triển khai cùng cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể địa phương thông qua nhiều chương trình như trao học bổng cho học sinh, sinh viên; tặng quà Tết cho người nghèo, người có công với cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng; xây dựng nhà tình nghĩa; hỗ trợ Quỹ Khuyến học; tài trợ thiết bị y tế, giáo dục và khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ.

Đặc biệt, sau bão số 13 đầu tháng 11-2025, tại khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai, ngay khi bão tan, dù vào ngày nghỉ cuối tuần, Giám đốc Agribank Chi nhánh Bình Định đã chỉ đạo các chi nhánh trực thuộc thành lập đoàn công tác, phối hợp với lãnh đạo UBND các cấp nắm bắt thiệt hại, trực tiếp thăm hỏi, động viên người dân và doanh nghiệp. Trong đợt hỗ trợ này, chi nhánh đã trao tổng số tiền hơn 6 tỷ đồng.

Sau đó, ngân hàng tiếp tục triển khai các giải pháp hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi thiên tai theo chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng thành viên và Tổng Giám đốc Agribank, trong đó có xem xét cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giảm lãi suất và tạo điều kiện tiếp cận nguồn vốn vay mới để khôi phục sản xuất, kinh doanh.

Theo ông Nguyễn Đắc Dũng, trong thời gian tới, Agribank Chi nhánh Bình Định tiếp tục bám sát chủ trương của Chính phủ, định hướng điều hành của Ngân hàng Nhà nước, Agribank và mục tiêu phát triển kinh tế của địa phương; tập trung vốn cho lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, sản xuất, kinh doanh, các ngành kinh tế ưu tiên và những lĩnh vực có tiềm năng tăng trưởng.

Cùng với đó, chi nhánh tiếp tục triển khai các chương trình cho vay ưu đãi, điều hành lãi suất và phí dịch vụ linh hoạt theo diễn biến thị trường, nâng cao chất lượng tín dụng, kiểm soát các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro. Các giải pháp hỗ trợ khách hàng tháo gỡ khó khăn, khôi phục sản xuất, kinh doanh, nhất là những trường hợp chịu thiệt hại do thiên tai, bão lũ, sẽ được thực hiện kịp thời, phù hợp quy định.

Với định hướng lấy khách hàng làm trọng tâm, Agribank Chi nhánh Bình Định tiếp tục phát huy vai trò cung ứng vốn cho lĩnh vực tam nông, các ngành nghề của nền kinh tế, đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp trong phát triển sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập. Đồng thời, việc duy trì các chương trình an sinh xã hội góp phần lan tỏa trách nhiệm cộng đồng, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống nhân dân tại địa phương.