Nhiều địa phương ven biển đang triển khai chính sách hỗ trợ giải bản tàu cá nhằm cơ cấu lại đội tàu, giảm áp lực khai thác ven bờ. Tuy nhiên, cùng với hỗ trợ tài chính, chính sách đào tạo nghề và tạo sinh kế lâu dài cho ngư dân sau khi rời biển là yêu cầu đặt ra.

Những con tàu nằm bờ được phá dỡ

Sáng 18-11, tại xưởng đóng tàu của Công ty TNHH Composite tàu thuyền Lộc An (ấp An Hải, xã Phước Hải, TPHCM), những con tàu cá đầu tiên trong đợt 1 được đưa vào vị trí phá dỡ.

Đứng nhìn chiếc tàu BV90831TS của gia đình sắp bị phá dỡ, chị Dương Thị Mai không giấu được xúc động. Sau 18 năm làm nghề biển, gia đình chị từng đầu tư hơn 1,35 tỷ đồng cho tàu và ngư lưới cụ. Tuy nhiên, nguồn lợi thủy sản suy giảm, chi phí tăng cao khiến những chuyến ra khơi liên tục thua lỗ. Con tàu phải nằm bờ gần hai năm.

“Nếu cứ để tàu nằm không ngoài bãi, tài sản tích cóp cả đời rồi cũng mục nát, hư hỏng hết mà không thu lại được gì. Nay được Nhà nước hỗ trợ 200 triệu đồng khi giải bản, gia đình mừng lắm. Khoản tiền này giúp chúng tôi trả bớt nợ nần, tính đường làm ăn khác”, chị Mai chia sẻ.

Phá dỡ tàu cá đăng ký giải bản tại xã Phước Hải, TPHCM. Ảnh: THÀNH HUY

Tại TPHCM, Nghị quyết số 30/2026/NQ-HĐND ngày 27-8-2026 quy định mức hỗ trợ giải bản từ 50-250 triệu đồng/tàu, tùy chiều dài. Chủ tàu và thuyền viên trên tàu đang hoạt động có nhu cầu giải bản còn được hỗ trợ 8,5 triệu đồng/người để học nghề. Các tỉnh, thành phố ven biển khác cũng ban hành chính sách tương tự. Quảng Ngãi hỗ trợ từ 50-300 triệu đồng/tàu; Khánh Hòa hỗ trợ từ 50-200 triệu đồng/tàu. Tại Lâm Đồng, tàu vỏ gỗ dưới 12m được hỗ trợ 50 triệu đồng. Gia Lai hỗ trợ 50%-80% giá trị vỏ tàu và 70% giá trị máy chính đã qua sử dụng đối với tàu cá từ 6m trở lên.

Tại TPHCM, việc triển khai chính sách giải bản tàu cá bước đầu ghi nhận kết quả cụ thể. Ông Nguyễn Bi, Trưởng Phòng Quản lý khai thác thủy sản (Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư TPHCM), thông tin, toàn thành phố có 77 chủ phương tiện nộp hồ sơ đề nghị xóa đăng ký tàu cá. Trong đó, xã Long Hải có 35 phương tiện, xã Phước Hải có 22 phương tiện đăng ký giải bản theo Nghị quyết số 30/2026/NQ-HĐND. Phước Hải cũng là địa phương đầu tiên của TPHCM tổ chức giải bản tàu cá theo chính sách này.

Tại các tỉnh, thành phố khác, tiến độ triển khai có sự khác biệt. Gia Lai ghi nhận hơn 1.588 tàu đăng ký giải bản sau 10 tháng thực hiện Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND. Trong khi đó, Quảng Ngãi có hơn 100 tàu thuộc diện không đủ điều kiện cấp phép nhưng mới có chưa đến 20 tàu tham gia. Tại Lâm Đồng, đến cuối tháng 10-2026, chỉ 65 tàu và 116 lao động làm thủ tục, còn cách khá xa mục tiêu đến năm 2028 giải bản 700 tàu, chuyển đổi nghề cho 2.100 lao động. Khánh Hòa cũng chỉ mới tiếp nhận 2 đơn đề nghị hỗ trợ trong kế hoạch giải bản khoảng 250 tàu giai đoạn 2026-2030.

Hỗ trợ đào tạo nghề và chuyển đổi việc làm

Khi thực hiện chính sách giải bản tàu cá, nỗi lo lớn nhất của ngư dân là sinh kế sau khi rời biển. Ông Đặng Thanh Phúc (65 tuổi, phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng) lo lắng, nhiều ngư dân lớn tuổi, thiếu kỹ năng nghề nghiệp nên gặp khó khăn khi tìm việc làm mới. Tại các phường Phú Thủy, Mũi Né, Phước Hội (Lâm Đồng) và các địa phương ven biển Gia Lai, Quảng Ngãi, nhiều tàu cá đã qua nhiều đời chủ, mua bán bằng giấy viết tay hoặc bị chìm, tháo dỡ từ lâu. Thiếu giấy tờ chứng minh quyền sở hữu hợp pháp khiến chủ tàu khó hoàn thiện hồ sơ nhận hỗ trợ.

Một số gia đình còn chịu áp lực nợ vay và hoàn cảnh đặc thù, chẳng hạn như trường hợp bà Nguyễn Thị Bảo Thu (phường Quy Nhơn Đông, Gia Lai). Gia đình bà vay vốn đóng tàu dài 9m năm 2024. Tuy nhiên, chồng bà bị di chứng ở chân sau thời gian lặn biển, khiến con tàu trở thành tài sản và nguồn thu nhập chính. Nay tàu thuộc diện giải bản, gia đình lo lắng về khoản nợ và cuộc sống phía trước.

Để hỗ trợ ngư dân, các địa phương kết hợp chính sách giải bản với đào tạo nghề và chuyển đổi việc làm. Tại Quảng Ngãi, ngoài khoản hỗ trợ giải bản, người lao động được hỗ trợ 5 triệu đồng chi phí học nghề và khoản hỗ trợ tương đương 30kg gạo/người/tháng trong một năm. Gia Lai hỗ trợ học nghề, tiền ăn và chi phí đi lại cho chủ tàu, thành viên gia đình.

Riêng tại phường Quy Nhơn Đông, địa phương định hướng ngư dân tìm việc tại Khu kinh tế Nhơn Hội, các khu du lịch, nghỉ dưỡng và hoạt động du lịch cộng đồng. Ông Nguyễn Thành Danh, Phó Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai), cho hay, địa phương sẽ hỗ trợ đào tạo nghề, cấp chứng chỉ ngắn hạn để người lao động đáp ứng yêu cầu công việc mới.

Tại Lâm Đồng, Sở NN-MT phối hợp với các địa phương rà soát từng trường hợp, tháo gỡ vướng mắc thủ tục, kết nối đào tạo nghề với nhu cầu tuyển dụng thực tế. Ông Nguyễn Văn Chiến, Phó Giám đốc Sở NN-MT tỉnh Lâm Đồng, cho biết, các lĩnh vực được định hướng chuyển đổi gồm dịch vụ hậu cần nghề cá, nuôi trồng thủy sản, du lịch và dịch vụ.

Tại TPHCM, việc hỗ trợ ngư dân được triển khai từ khâu hướng dẫn thủ tục giải bản đến chuyển đổi nghề. Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư phối hợp chính quyền địa phương kiểm tra, xác minh thông tin chủ tàu và hiện trạng phương tiện trước khi phá dỡ. Sau khi hoàn tất giải bản, chủ tàu nộp hồ sơ đề nghị xóa đăng ký tại cấp xã. Trong vòng 2 ngày làm việc, Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư cấp giấy chứng nhận xóa đăng ký tàu cá để ngư dân hoàn thiện hồ sơ nhận hỗ trợ.

Ông Nguyễn Huỳnh Trung, Phó Chủ tịch UBND xã Phước Hải (TPHCM), thông tin, địa phương đã ghi nhận 22 trường hợp đăng ký giải bản và một trường hợp đăng ký chuyển đổi nghề sau khi Nghị quyết số 30/2026/NQ-HĐND được ban hành. Xã tiếp tục rà soát nhu cầu học nghề, chuyển đổi việc làm, tổng hợp danh sách gửi các sở, ngành liên quan tổ chức đào tạo, tạo sinh kế mới cho người dân.