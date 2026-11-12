Đồng hành hỗ trợ xã Bình Thành xây dựng nông thôn mới

Dự Hội nghị có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên; đại diện Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Đài Tiếng nói Việt Nam, Binh chủng Thông tin liên lạc, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) và Bưu điện tỉnh Thái Nguyên.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Bình Thành là xã An toàn khu, được thành lập trên cơ sở hợp nhất 2 xã Bình Thành và Sơn Phú, hiện có 14 xóm với 2.877 hộ. Tháng 8-2026, UBND tỉnh giao xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới ngay trong năm 2026, sớm 1 năm so với kế hoạch đầu nhiệm kỳ. Khi đó, rà soát theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2026-2030, xã mới đạt 1/10 tiêu chí với 26/47 chỉ tiêu thành phần.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã ban hành nghị quyết chuyên đề, thành lập Ban Chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, hằng tuần kiểm điểm tiến độ. Đến nay, xã đạt 4/10 tiêu chí và 37/47 chỉ tiêu thành phần, bằng 78,72%.

Đồng hành cùng xã Bình Thành xây dựng nông thôn mới

Đại biểu phát biểu tại Hội nghị.

Để hoàn thành các tiêu chí còn lại, xã đề nghị các cơ quan Trung ương hỗ trợ một số công trình như: Xây cầu thay thế cầu tràn Chiến Sĩ trên đường vào Di tích lịch sử Quốc gia Trường Đảng Nguyễn Ái Quốc; lắp đèn chiếu sáng năng lượng mặt trời trên các tuyến đường xóm; hỗ trợ đường truyền Internet cho 14 xóm, 3 trường học, trạm y tế và trung tâm học tập số; mở rộng đường vào nhà văn hóa xóm Sơn Pháng.

Tại Hội nghị, đại diện các cơ quan, đơn vị nhất trí với cách làm của xã và cho biết sẽ báo cáo, tham mưu lãnh đạo đơn vị những nội dung hỗ trợ phù hợp. Đại diện VNPT sẽ khảo sát, có giải pháp để xã hoàn thành chỉ tiêu phủ sóng mạng 5G. Bưu điện tỉnh Thái Nguyên sẽ phối hợp với địa phương thực hiện các nội dung thuộc trách nhiệm của ngành.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công tuyến đường từ xóm Quyết Tâm, xã Bình Thành đến xóm Đồng Phú, xã Phú Đình.

Sáng cùng ngày, xã Bình Thành tổ chức khởi công mở rộng, nâng cấp tuyến đường từ xóm Quyết Tâm, xã Bình Thành đến xóm Đồng Phú, xã Phú Đình.