Đồng hành, hỗ trợ thanh niên Đồng Nai khởi nghiệp

Đoàn phường Lộc Ninh, thành phố Đồng Nai hỗ trợ, đồng hành cùng đoàn viên thanh niên khởi nghiệp với mô hình nuôi dúi.

Từ việc phát huy hiệu quả các nguồn vốn tín dụng chính sách, hình thành các câu lạc bộ hỗ trợ khởi nghiệp đến đẩy mạnh chuyển đổi số, tuổi trẻ toàn thành phố đang từng bước vươn lên làm giàu chính đáng, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Phát huy hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách

Nhằm tiếp sức cho thanh niên địa phương vươn lên làm giàu trên chính quê hương, Đoàn Thanh niên phường Lộc Ninh phối hợp với Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Lộc Ninh triển khai hiệu quả các chương trình tín dụng ưu đãi dành cho thanh niên. Nguồn vốn được sử dụng cho các mô hình chăn nuôi gà, nuôi dúi, sản xuất cao su giống, trồng dưa lưới, sầu riêng; dịch vụ cho thuê khung rạp nhà hàng, tiệc cưới… góp phần tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho thanh niên.

Không chỉ kết nối tài chính, lắng nghe nguyện vọng, Đoàn phường còn tư vấn giúp đoàn viên, thanh niên lập phương án sử dụng vốn tối ưu, từ đó, khơi dậy tinh thần dám nghĩ, dám làm và quyết tâm vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng.

Minh chứng rõ nét cho hiệu quả của phong trào “Thanh niên lập thân, lập nghiệp” là trường hợp của chị Bùi Thị Ngọc Nhi, đoàn viên phường Lộc Ninh. Khởi nghiệp từ năm 2024 chỉ với 24 con dúi mốc ban đầu, đến nay, chị Bùi Thị Ngọc Nhi đã gặt hái “quả ngọt” khi phát triển quy mô đàn lên khoảng 250 con. Nhờ đặc tính dễ chăm sóc, chi phí đầu tư thấp và thị trường tiêu thụ ổn định, mô hình nuôi dúi mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt. Hiện giá dúi giống dao động từ 4 - 5 triệu đồng/cặp, trong khi dúi thương phẩm đạt từ 700.000 đồng/kg.

Tiếp sức cho mô hình này, Đoàn Thanh niên phường đã kết nối, hỗ trợ chị Nhi tiếp cận nguồn vốn ưu đãi 200 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội. Có thêm điểm tựa tài chính, chị mở rộng diện tích chuồng trại, nhân rộng tổng đàn để tối ưu hóa thu nhập.

Chị Bùi Thị Ngọc Nhi chia sẻ, nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội thông qua sự hỗ trợ của Đoàn Thanh niên là đòn bẩy kịp thời giúp chị cải tạo lại trang trại và tăng quy mô đàn. Không chỉ được tiếp sức về vốn, chị còn có cơ hội giao lưu, học hỏi kỹ thuật từ các mô hình lớn khác, từ đó, hoàn thiện quy trình nuôi để cung ứng ra thị trường những sản phẩm chất lượng, đạt chuẩn cao hơn.

Thực tế từ mô hình nuôi dúi của chị Bùi Thị Ngọc Nhi cho thấy, khi dòng vốn ưu đãi của Nhà nước kết hợp đúng lúc với sự nhạy bén của thanh niên sẽ tạo ra đòn bẩy, biến các ý tưởng trên giấy thành mô hình kinh doanh hiệu quả.

Đoàn phường Lộc Ninh, thành phố Đồng Nai hỗ trợ, đồng hành cùng đoàn viên thanh niên khởi nghiệp với mô hình sản xuất cao su giống.

Thời gian tới, Đoàn Thanh niên phường Lộc Ninh cam kết duy trì mối liên kết bền chặt với Ngân hàng Chính sách xã hội Lộc Ninh tiếp tục rà soát, đồng hành cùng đoàn viên, thanh niên trong tiếp cận và phát huy tối đa hiệu quả nguồn vốn vay. Tổ chức Đoàn tích cực lan tỏa các tấm gương làm kinh tế, thúc đẩy mạnh mẽ phong trào khởi nghiệp trong thanh niên.

Chị Hoàng Thị Hà, Bí thư Đoàn phường Lộc Ninh cho biết, năm 2026, Đoàn phường hỗ trợ đoàn viên, thanh niên vay vốn với tổng kinh phí 1 tỷ đồng. Đối với các mô hình kinh tế đã được hỗ trợ vốn, Đoàn phường thường xuyên theo dõi, khảo sát thực tế và đánh giá hiệu quả hoạt động. Từ đó, Đoàn phường chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương giải pháp thiết thực nhằm thúc đẩy phong trào khởi nghiệp, lập nghiệp của thanh niên.

Đánh giá về công tác phối hợp tạo nguồn lực cho thanh niên, ông Trần Văn Quang, Phó Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Lộc Ninh, thành phố Đồng Nai thông tin, phường Lộc Ninh đã chuyển 1 tỷ đồng từ nguồn ngân sách địa phương sang Ngân hàng Chính sách xã hội để ủy thác cho vay đối với các mô hình thanh niên có nhu cầu. Nhờ nguồn vốn này, nhiều đoàn viên, thanh niên đã có điều kiện đầu tư vào cây trồng, vật nuôi, mở rộng sản xuất kinh doanh, từng bước nâng cao thu nhập gia đình và đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế địa phương.

Vốn được coi là lĩnh vực sản xuất truyền thống, nông nghiệp ngày nay đang chuyển mình mạnh mẽ nhờ bước tiến của công nghệ và tư duy quản lý hiện đại, mở ra cơ hội bứt phá kinh tế cho lực lượng đoàn viên, thanh niên. Điển hình cho tinh thần đổi mới đó là anh Mai Đức Tuấn (xã Bình Tân). Sau thời gian dài tích lũy kiến thức canh tác tiên tiến, anh Tuấn quyết định khởi nghiệp với mô hình trồng dưa lưới ứng dụng công nghệ cao.

Ban đầu, anh Mai Đức Tuấn thử sức ở quy mô hơn 300m² nhà màng cùng 6.000 gốc dưa. Nhờ tuân thủ nghiêm ngặt kỹ thuật chăm sóc, chỉ sau hơn hai tháng xuống giống, lứa quả đầu tiên đã mang lại nguồn thu khả quan. Nhận thấy tiềm năng lớn, năm 2024, anh mạnh dạn huy động 500 triệu đồng từ gia đình và tiếp cận nguồn vốn 300 triệu đồng từ Quỹ Khởi nghiệp (trước đây thuộc Tỉnh đoàn Bình Phước, nay là Thành đoàn Đồng Nai) để mở rộng diện tích canh tác lên 3.300m².

Chia sẻ về hướng phát triển, anh Tuấn cho biết, dù chi phí đầu tư ban đầu không nhỏ nhưng chất lượng dưa vượt trội giúp sản phẩm bán được giá cao, rút ngắn thời gian hoàn vốn. Sau khoảng 3 năm đầu tư sản xuất, vườn dưa ổn định đầu ra, được thị trường trong và ngoài thành phố ưa chuộng, mang về cho gia đình nguồn lợi nhuận khoảng 400 triệu đồng mỗi năm. Anh đang bắt tay liên kết bao tiêu cho một số hộ trồng dưa lân cận và kỳ vọng đẩy mạnh hợp tác để phát triển thương hiệu riêng, đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành từ Đoàn Thanh niên xã để mở rộng diện tích sản xuất.

Đánh giá về mô hình phát triển kinh tế này, anh Đào Duy Ninh, Bí thư Đoàn xã Bình Tân chia sẻ, anh Mai Đức Tuấn là tấm gương đoàn viên nhạy bén trong việc đưa tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào thực tiễn. Thành công từ mô hình của anh đã trở thành điểm đến học hỏi kinh nghiệm cho nhiều thanh niên trên địa bàn. Ban Chấp hành Đoàn xã đang chủ động đề xuất nhiều giải pháp giúp lực lượng thanh niên địa phương dễ dàng tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, tiếp sức cho khát vọng làm giàu chính đáng.

Khởi nghiệp trên nền tảng số

Để đồng hành hiệu quả cùng thanh niên trên con đường phát triển kinh tế, bên cạnh vai trò cầu nối vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội, Thành đoàn Đồng Nai đã thành lập Câu lạc bộ Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Đây được xem là “mắt xích” quan trọng trong việc thiết lập mạng lưới kết nối đa chiều giữa thanh niên khởi nghiệp với các doanh nhân trẻ, chuyên gia, nhà khoa học, cơ sở đào tạo và các nhà đầu tư. Thông qua không gian này, đoàn viên, thanh niên không chỉ có môi trường giao lưu, học hỏi và sẻ chia tri thức mà còn được hỗ trợ ươm mầm, biến những ý tưởng đột phá thành các dự án khả thi.

Đoàn phường Lộc Ninh, thành phố Đồng Nai hỗ trợ, đồng hành cùng đoàn viên thanh niên khởi nghiệp với tổng nguồn vốn 1 tỷ đồng trong năm 2026.

Trong kỷ nguyên số, thương mại điện tử không còn đơn thuần là kênh bán hàng phụ trợ mà đã trở thành công cụ chiến lược, mắt xích then chốt quyết định năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trẻ. Sự chuyển dịch từ mô hình truyền thống sang nền tảng số không chỉ giúp thanh niên chủ động làm chủ công nghệ và xây dựng thương hiệu, mà còn đóng góp trực tiếp vào mục tiêu phát triển kinh tế số nhanh và bền vững của thành phố. Do đó, không dừng lại ở các mô hình truyền thống, Thành đoàn Đồng Nai nhanh chóng bắt nhịp xu thế khi đẩy mạnh phong trào khởi nghiệp trên nền tảng thương mại điện tử. Điểm nhấn trong năm 2026 là Hội thi “Thanh niên Đồng Nai đồng hành cùng sản phẩm OCOP”. Với 15 phiên livestream độc lập, chương trình trực tiếp quảng bá và tiêu thụ sản phẩm cho 13 thương hiệu OCOP tiêu biểu của địa phương.

Đơn vị tổ chức chuỗi tập huấn chuyên sâu, trang bị cho thanh niên “hành trang số” toàn diện: Từ tư duy khởi sự kinh doanh, xây dựng gian hàng số, Digital Marketing, sáng tạo nội dung, tiếp thị liên kết (Affiliate Marketing) cho đến ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong vận hành doanh nghiệp. Chiến lược này đang được Thành đoàn và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố phủ sóng rộng khắp các cấp bộ Đoàn, Hội nhằm định hình một tư duy và phương thức khởi nghiệp hoàn toàn mới.

Anh Phan Thế Công, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Đồng Nai chia sẻ, chuyển đổi số đang tái cấu trúc mạnh mẽ phương thức sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng. Sự bùng nổ của thương mại điện tử và các nền tảng mạng xã hội đã xóa mờ khoảng cách địa lý giữa người sản xuất với thị trường, mở ra những không gian mới để thanh niên khẳng định bản lĩnh, kiến tạo giá trị mới và bứt phá trên hành trình lập nghiệp.