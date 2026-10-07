Đồng hành, hỗ trợ sinh kế bền vững cho nạn nhân chất độc da cam

Người dân đến mua hàng tại Cửa hàng tiện lợi An Vui Mart của gia đình chị Mai Yến Phượng (nạn nhân chất độc da cam) tại phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Lê Xuân/TTXVN

Sau khi được hỗ trợ vốn, các nạn nhân da cam tại Đồng Nai đã đầu tư sản xuất, kinh doanh hiệu quả, nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống.

Dự án hỗ trợ sinh kế cho nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn Đồng Nai vận hành theo cơ chế xoay vòng có hoàn vốn (không tính lãi) để hỗ trợ trực tiếp cho hộ nạn nhân da cam. Đến nay, dự án đã cấp vốn cho 33 hộ nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn với số tiền 580 triệu đồng. Các hộ vay vốn để đầu tư chăn nuôi, trồng trọt, buôn bán nhỏ.

Sau 2 năm vay vốn, thu nhập bình quân của mỗi hộ tăng từ 3 - 4 triệu đồng/tháng so với thời điểm trước khi tiếp cận nguồn vốn. Các hộ đã sử dụng vốn đúng mục đích ghi trong đơn đề nghị vay vốn. Có 22 hộ không những bảo toàn được đồng vốn mà còn trích lập được lợi nhuận để nâng cấp mô hình sản xuất, mua sắm thêm trang thiết bị phục vụ lao động.

Nguồn hỗ trợ vốn sinh kế cho nạn nhân da cam không chỉ mang giá trị tài chính mà còn là điểm tựa tinh thần; góp phần giúp nạn nhân và thân nhân xóa bỏ mặc cảm bệnh tật, tự tin hòa nhập cộng đồng và phát triển sản xuất. Qua dự án, nhờ được tập huấn, các hộ đã biết lập kế hoạch chi tiêu, phân bổ chi phí sản xuất, hình thành thói quen tích lũy hoàn trả vốn. Đến nay, phần lớn các hộ được vay vốn đã ổn định mô hình sản xuất và thực hiện nghĩa vụ hoàn vốn (gần 76% hộ đã hoàn vốn với số tiền 420 triệu đồng).

Chị Nguyễn Thị Bích Vân (xã Xuân Định, thành phố Đồng Nai) là nạn nhân da cam bị liệt hoàn toàn 2 chân. Việc di chuyển của chị phụ thuộc hoàn toàn vào xe lăn. Trước đây, chị nhận làm bánh kem thủ công (đánh kem bằng tay). Tuy nhiên do sức khỏe yếu nên công suất rất thấp, bánh làm ra không đáp ứng đủ nhu cầu, thu nhập bấp bênh.

Năm 2024, chị Vân được cấp vốn hỗ trợ sinh kế; đầu tư mua máy đánh kem công nghiệp công suất lớn và nguyên liệu làm bánh. Nhờ đó, năng suất lao động của cơ sở làm bánh tăng gấp 4 lần, mỗi tháng chị Vân có thêm thu nhập khoảng 5 triệu đồng. Chị Vân mong muốn tiếp tục nhận được hỗ trợ vốn để tái đầu tư, từng bước ổn định cuộc sống.

Nhờ được hỗ trợ sinh kế 20 triệu đồng, cuối năm 2024, ông Nguyễn Viết Hường (nạn nhân chất độc da cam ở phường Trảng Bom, thành phố Đồng Nai) đầu tư trồng cây cảnh. Hơn 1 năm sau (Tết Nguyên đán 2026), ông Hường xuất bán cây cảnh thu về hơn 30 triệu đồng. Sau khi trừ chi phí, ông thu lãi trên 15 triệu đồng.

Ông Hường cho biết, ông là bộ đội, chiến đấu ở chiến trường Đông Nam Bộ (B2) từ năm 1971 - 1975. Sự hỗ trợ chính là nguồn động viên đồng thời thể hiện sự quan tâm của Nhà nước, cộng đồng dành cho nạn nhân da cam.

Theo Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Đồng Nai, nạn nhân chất độc da cam là nhóm đối tượng chịu nhiều tổn thương sâu sắc cả về thể chất, tâm lý và đời sống kinh tế. Đa phần gia đình nạn nhân có người thân tàn tật, sức khỏe suy giảm, khả năng tiếp cận các nguồn vốn thương mại hoặc vốn chính sách gặp nhiều rào cản do thiếu tài sản thế chấp hoặc thiếu người đứng tên đủ điều kiện lao động nặng.

Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Đồng Nai đang làm việc với nhà tài trợ để xem xét vấn đề gia hạn thời gian đóng sổ dự án; đề ra chính sách đặc thù đối với một số trường hợp được hỗ trợ vốn (cho phép xử lý rủi ro xóa nợ). Luân chuyển số tiền hơn 400 triệu đồng đã thu hồi vào chu kỳ vay mới cho các địa phương có tổ chức hội quản lý tốt, đảm bảo nguồn vốn sinh kế liên tục tạo ra giá trị cho cộng đồng...