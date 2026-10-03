Đồng hành hỗ trợ phụ nữ tự tin khởi nghiệp

Nhiều lao động được tạo việc làm từ khởi nghiệp thành công của chị Trần Thị Dung, thôn Trung Điền, xã Ba Đình.

Là một trong những hội viên được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi thông qua tổ chức hội, chị Nguyễn Thị Hoan, xã Quảng Ngọc đã đầu tư mô hình nông nghiệp hữu cơ trên diện tích 2ha với các sản phẩm chủ lực như rau sạch, dưa Kim Hoàng hậu trong nhà lưới. Ngoài ra, chị Hoan còn kết hợp chăn nuôi gia cầm và sản xuất phân bón hữu cơ theo mô hình tuần hoàn. Đến nay, sản phẩm dưa vàng đã được công nhận sản phẩm OCOP cấp tỉnh, các loại rau đạt tiêu chuẩn VietGAP. Mỗi năm, trang trại cung cấp cho thị trường hàng chục tấn dưa cùng hàng nghìn con gia cầm thương phẩm, mang lại nguồn thu nhập ổn định, tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương.

Tại xã Điền Quang, chị Hà Thị Kiều phát triển mô hình sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ mây tre đan và thành lập tổ hợp tác sản xuất mây tre đan. Từ 52 thành viên ban đầu, đến nay tổ hợp tác đã thu hút 130 thành viên tham gia, trong đó phần lớn là lao động nữ, có hoàn cảnh khó khăn và “mẹ bỉm sữa”. Với hình thức làm việc linh hoạt tại nhà, nhiều chị em có thu nhập từ 3 đến 6 triệu đồng/tháng. Năm 2024, sản phẩm mây tre đan của tổ hợp tác đã đạt giải ba cấp vùng và giải khuyến khích toàn quốc tại cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo và chuyển đổi xanh”.

Đây là 2 trong số rất nhiều hội viên phụ nữ khởi nghiệp thành công có sự đồng hành của tổ chức hội. Giai đoạn 2017-2025, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức 42 lớp tập huấn nâng cao năng lực kinh doanh cho 2.120 phụ nữ có ý tưởng khởi nghiệp; phối hợp với các tổ chức tín dụng, ngân hàng tạo điều kiện để hội viên tiếp cận nguồn vốn phát triển sản xuất. Tổng dư nợ các nguồn vốn do hội quản lý, tín chấp và ủy thác đạt hơn 12.695 tỷ đồng, hỗ trợ 171.691 hội viên vay phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, hơn 11,4 tỷ đồng đã được huy động từ các doanh nghiệp, dự án để hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp.

Nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế trong thời đại số, các cấp hội còn chú trọng trang bị kiến thức về thương mại điện tử, livestream bán hàng cho trên 11.000 hội viên phụ nữ. Qua đó, gần 4.000 phụ nữ được hỗ trợ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh; hơn 600 sản phẩm của hội viên phụ nữ được quảng bá trên môi trường số. Đặc biệt, đã có 5 dự án, ý tưởng xuất sắc được Trung ương Hội LHPN Việt Nam hỗ trợ nguồn lực để tiếp tục phát triển.

Kết quả nổi bật thực hiện Đề án 939 giai đoạn 2017-2025 là toàn tỉnh có 80% hội viên phụ nữ được tuyên truyền, nâng cao nhận thức về việc làm và khởi nghiệp, hoàn thành 100% chỉ tiêu; hỗ trợ hơn 9.200 phụ nữ khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp (đạt 460%), trong đó thành lập mới 1.187 doanh nghiệp do nữ làm chủ (đạt 131,9%); thành lập mới 75 HTX và 105 tổ hợp tác (đạt 400%), hơn 74.000 lao động nữ được đào tạo nghề và tạo việc làm; có gần 400 lượt gian hàng tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm; hàng trăm sản phẩm được đưa lên các sàn thương mại điện tử như Postmart, Voso, Shopee, góp phần mở rộng thị trường tiêu thụ. Đặc biệt, phong trào thi đua sáng tạo trong phụ nữ ngày càng lan tỏa mạnh mẽ. Từ năm 2017 đến nay, đã có 267 ý tưởng khởi nghiệp tham gia các cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp, sáng tạo” hằng năm do hội tổ chức, trong đó 86 ý tưởng, sản phẩm xuất sắc được trao giải...

Đồng chí Lương Thị Hạnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, cho biết: “Thành công lớn nhất của Đề án 939 không nằm ở những con số mà còn ở sự thay đổi mạnh mẽ về tư duy của phụ nữ trong phát triển kinh tế. Hàng nghìn phụ nữ đã dám nghĩ, dám làm, dám khởi nghiệp và từng bước khẳng định năng lực của mình trên nhiều lĩnh vực. Nhiều mô hình đã tạo việc làm cho từ 5 đến 50 lao động nữ và xây dựng thành công các sản phẩm OCOP mang thương hiệu địa phương”.

Các đại biểu thăm gian hàng giới thiệu sản phẩm khởi nghiệp của Hội LHPN phường Đông Quang tại lễ khởi động thực hiện Đề án 2415.

Tiếp nối những kết quả đạt được của Đề án 939, Hội LHPN tỉnh đang triển khai Đề án 2415 về “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035”. Đề án hướng tới hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp xanh, khởi nghiệp số; tăng cường chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; đẩy mạnh đào tạo kỹ năng kinh doanh, quản trị tài chính và kết nối nguồn lực cho phụ nữ ở mọi vùng miền... Từ những chính sách hỗ trợ thiết thực, tiếp tục khẳng định vai trò của tổ chức hội là người bạn đồng hành tin cậy của hội viên trên hành trình lập thân, lập nghiệp, nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ và đóng góp tích cực vào sự phát triển nhanh, bền vững của tỉnh trong giai đoạn mới.