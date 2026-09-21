Đồng hành, hỗ trợ phụ nữ, trẻ em nơi biên cương

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) trao quà cho chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” tại Tây Ninh.

Ngày 21/9, tại Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Vĩnh Bình (xã Tuyên Bình, tỉnh Tây Ninh), Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) tổ chức chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương", trao học bổng và quà Trung thu cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại hai xã Tuyên Bình và Hưng Điền.

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Thái Thu Xương cho biết, việc trao học bổng và quà Trung thu nhằm góp phần chia sẻ khó khăn với học sinh vùng biên giới, qua đó thể hiện sự quan tâm của tổ chức Công đoàn và toàn xã hội đối với công tác chăm lo, bảo vệ, giáo dục trẻ em.

Bà Thái Thu Xương mong muốn các em tiếp tục nỗ lực vượt khó, chăm ngoan, học giỏi, phấn đấu trở thành những công dân có ích cho xã hội, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Theo bà, những phần quà tuy giá trị không lớn nhưng chứa đựng tình cảm, trách nhiệm và sự sẻ chia của cán bộ, đoàn viên công đoàn đối với học sinh vùng biên giới.

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng đề nghị các cấp công đoàn địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ngành, địa phương quan tâm chăm lo cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, không để em nào phải bỏ học vì thiếu điều kiện đến trường. Đồng thời, gửi lời cảm ơn các sở, ngành, lực lượng vũ trang và chính quyền địa phương tỉnh Tây Ninh đã đồng hành, hỗ trợ hiệu quả các hoạt động an sinh xã hội của tổ chức Công đoàn thời gian qua.

Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” mang tới cho học sinh những phần quà ý nghĩa đầu năm học mới.

Dịp này, chương trình đã trao 50 suất học bổng cho 50 học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại hai xã Tuyên Bình và Hưng Điền. Mỗi suất gồm 1 triệu đồng tiền mặt, một cặp học sinh và bánh Trung thu, góp phần động viên các em vững tin bước vào năm học mới.

Những năm gần đây, giáo dục tại khu vực biên giới đã có nhiều chuyển biến tích cực. Mạng lưới trường lớp được đầu tư tương đối đồng bộ, phủ kín các cấp học, tạo điều kiện thuận lợi để học sinh tiếp tục học tập lên các bậc học cao hơn. Nhiều trường được xây dựng khang trang, đáp ứng yêu cầu dạy học hai buổi/ngày; các phòng tin học, ngoại ngữ và trang thiết bị phục vụ giảng dạy từng bước được bổ sung.

Tuy nhiên, Phó Chủ tịch UBND xã Tuyên Bình cho biết, vùng biên giới vẫn còn không ít khó khăn, đời sống của nhiều hộ dân vẫn phụ thuộc vào sản xuất nông nghiệp, thu nhập thiếu ổn định. Không ít học sinh cần được hỗ trợ về phương tiện đến trường, bảo hiểm y tế và các chính sách an sinh giáo dục khác.

Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” mang tới cho học sinh những phần quà ý nghĩa đầu năm học mới.

Bên cạnh đó, cơ sở vật chất giáo dục ở một số nơi vẫn chưa đồng bộ, còn thiếu phòng chức năng, thiết bị dạy học hiện đại và hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ chuyển đổi số. Vì vậy, sự đồng hành của các tổ chức, doanh nghiệp và nhà hảo tâm thông qua các chương trình hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn có ý nghĩa thiết thực, góp phần tiếp thêm động lực để các em vươn lên trong học tập, nhất là trong thời điểm đầu năm học mới.