Đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển dự án chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao

Dự án Khu chăn nuôi lợn giống và thương phẩm ứng dụng công nghệ cao DABACO Quảng Trị do Công ty TNHH DABACO Quảng Trị làm chủ đầu tư được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư theo Quyết định số 1156/QĐ-UBND, ngày 18/4/2025, Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư số 2343/QĐ-UBND, ngày 28/6/2025.

Đồng chí Hoàng Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu kết luận tại buổi làm việc - Ảnh: Tạ Hưng

Dự án được triển khai trên diện tích 63,65ha; có công suất thiết kế 1.200 con lợn nái ông bà, 5.000 con lợn nái bố mẹ và 80.000 con lợn thương phẩm/lứa, mỗi năm 2 lứa với tổng vốn đầu tư gần 947,2 tỉ đồng. Dự án đi vào hoạt động sẽ giải quyết việc làm cho khoảng 400 lao động, đồng thời thúc đẩy khả năng khai thác tiềm năng, thế mạnh đất đai vùng gò đồi phía Tây xã Triệu Phong và khu vực lân cận.

Từ khi dự án được cho thuê đất, Công ty TNHH DABACO Quảng Trị đã tập trung san lấp mặt bằng được 80% tổng diện tích đất được thuê, bắt đầu triển khai xây dựng khu văn phòng điều hành và thi công đường vào khu vực dự án.

Dự án thực hiện cơ bản bảo đảm tiến độ được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Hiện, nhà đầu tư đang tập trung phấn đấu đến quý III/2027 sẽ xây dựng các hạng mục công trình. Từ quý IV/2027-quý I/2028 hoàn thành lắp đặt thiết bị, vận hành thử và đưa dự án đi vào hoạt động.

Công ty TNHH DABACO Quảng Trị kiến nghị lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành và địa phương tiếp tục quan tâm, đồng hành với doanh nghiệp. Trước mắt, doanh nghiệp đề xuất mở rộng quy mô đầu tư thêm nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi; đề nghị tỉnh quan tâm đầu tư xây dựng tuyến giao thông chính kết nối tuyến đường vào dự án, phục vụ các hoạt động vận chuyển của dự án trước mắt và lâu dài.

Sau khi nghe ý kiến, đề xuất của nhà đầu tư, chính quyền địa phương và các sở, ngành liên quan, đồng chí Hoàng Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh hoan nghênh Tập đoàn DABACO, đứng đầu là Anh hùng Lao động Nguyễn Như So đã chọn tỉnh Quảng Trị để đầu tư phát triển dự án chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao với quy mô lớn. Đồng thời ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của doanh nghiệp và các các sở, ban, ngành, địa phương liên quan trong thời gian qua để dự án được chấp thuận, phê duyệt chủ trương đầu tư với thời gian nhanh nhất.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh, tỉnh Quảng Trị hiện có mạng lưới giao thông chiến lược được đầu tư đồng bộ, như: Cao tốc Bắc-Nam, Cảng hàng không Quảng Trị, Cảng biển Mỹ Thủy, tuyến đường ven biển kết nối Hành lang kinh tế Đông-Tây và Quốc lộ 15D… sẽ là điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, trong đó có Tập đoàn DABACO trong việc rút ngắn thời gian, khoảng cách vận chuyển hàng hóa, nguyên vật liệu phục vụ dự án sau này.

Tỉnh Quảng Trị sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất, tốt nhất, nhanh nhất đồng hành với doanh nghiệp với quyết tâm sớm đưa dự án đi vào hoạt động theo đúng kế hoạch đề ra. Dự án hoàn thành sẽ góp phần thúc đẩy tăng trưởng bền vững trong lĩnh vực chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao.

Về những kiến nghị đề xuất của doanh nghiệp trong việc mở rộng quy mô đầu tư thêm nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh giao sở Tài chính, UBND xã Triệu Phong báo cáo UBND tỉnh để thống nhất chủ trương chuyên đổi đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp theo đúng quy định của pháp luật. Khẩn trương cập nhật dự án vào quy hoạch chung của xã Triệu Phong, phấn đấu hoàn thành trong quý IV/2026 để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh bố trí nguồn vốn đầu tư công trung hạn để xây dựng, nâng cấp tuyến đường giao thông huyết mạch đến dự án theo nguyên tắc dự án nào phát huy hiệu quả sớm thì ưu tiên bố trí nguồn vốn đầu tư.