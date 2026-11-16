Đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển

Tại Thái Nguyên, cải cách thủ tục hành chính, phân cấp giải quyết công việc, cơ chế hỗ trợ và đối thoại với doanh nghiệp từng bước tạo chuyển biến trong môi trường đầu tư.

Từ thực tiễn hoạt động, cộng đồng doanh nghiệp ghi nhận những nỗ lực đồng hành của chính quyền, đồng thời mong muốn bộ máy vận hành ngày càng thông suốt, hiệu quả, lấy doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Sự đồng hành, hỗ trợ của chính quyền các cấp giúp doanh nghiệp kịp thời giải quyết vướng mắc, thuận lợi triển khai hoạt động sản xuất, kinh doanh và mở rộng đầu tư. Ảnh: Lăng Khoa

Cải cách thủ tục, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp

Với doanh nghiệp, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương không chỉ thể hiện ở sự tinh gọn của bộ máy mà quan trọng hơn là khả năng giải quyết công việc nhanh chóng, đúng thẩm quyền; sự phối hợp giữa các cơ quan và việc tháo gỡ kịp thời những khó khăn phát sinh trong quá trình đầu tư, sản xuất, kinh doanh.

Khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp vận hành từ ngày 1/7/2025, nhiều nhiệm vụ, thẩm quyền được phân định, phân cấp lại giữa cấp tỉnh và cấp xã. Điều này đặt ra yêu cầu cao hơn đối với năng lực tổ chức thực hiện của chính quyền cơ sở, nhất là trong các lĩnh vực đất đai, xây dựng, quy hoạch, đầu tư và giải quyết thủ tục hành chính.

Cơ chế “Luồng xanh 24 giờ” được áp dụng tại nhiều thủ tục hành chính, giúp rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ cho người dân và doanh nghiệp tại phường Phúc Thuận.

Tại Thái Nguyên, cùng với kiện toàn tổ chức bộ máy, tỉnh tập trung cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền và chuyển đổi số. Hiện toàn tỉnh có 2.080 thủ tục hành chính đang được áp dụng, trong đó 1.761 thủ tục thuộc cấp tỉnh và 319 thủ tục thuộc cấp xã.

Việc giải quyết thủ tục được tổ chức theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, tăng cường tiếp nhận hồ sơ trực tuyến, số hóa và trả kết quả điện tử.

Tỉnh cũng triển khai cơ chế “Luồng xanh 24 giờ” và “Luồng xanh 60%” đối với 94 thủ tục hành chính thuộc cấp tỉnh và cấp xã. Cùng với đó, việc phân cấp, ủy quyền và giải quyết thủ tục theo phương thức “4 tại chỗ” tại cấp xã giúp rút ngắn quy trình, giảm thời gian đi lại, chờ đợi cho người dân và doanh nghiệp.

Từ góc nhìn nhà đầu tư, những đổi mới trong phương thức điều hành và cải cách thủ tục hành chính đang tạo ra chuyển biến tích cực. Bà Nguyễn Thị Vinh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Thương mại Thái Hưng, cho rằng: Thái Nguyên đang có sự chuyển mình mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực. Tỉnh đã vươn lên nhóm dẫn đầu cả nước về tăng trưởng kinh tế, trở thành điểm đến của nhiều dự án đầu tư quy mô lớn.

Là một trong những nhà đầu tư tại địa phương với nhiều dự án trên các lĩnh vực, bà Vinh cảm nhận rõ sự đổi mới trong công tác điều hành, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư.

“Cơ chế Luồng xanh 24 giờ là một trong những giải pháp khiến các nhà đầu tư rất hài lòng. Đây cũng là yếu tố góp phần khẳng định Thái Nguyên tiếp tục là điểm đến tin cậy của các nhà đầu tư. Những kết quả tăng trưởng vượt bậc của tỉnh trong thời gian qua chính là câu trả lời rõ nhất cho hiệu quả điều hành kinh tế vĩ mô” - bà Nguyễn Thị Vinh chia sẻ.

Phối hợp thực chất, đồng hành cùng nhà đầu tư

Một yêu cầu quan trọng khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp là bảo đảm sự phối hợp thông suốt giữa cấp tỉnh và cấp xã, phường. Đối với doanh nghiệp, yêu cầu này càng có ý nghĩa bởi nhiều hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh liên quan đến nhiều cơ quan quản lý và cấp thẩm quyền.

Thực tiễn hoạt động của Masan High-Tech Materials tại Thái Nguyên cho thấy, sự phối hợp giữa chính quyền địa phương với doanh nghiệp có vai trò quan trọng trong giải quyết thủ tục chuyên ngành, tháo gỡ khó khăn và duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Hoạt động trong lĩnh vực khai thác, chế biến khoáng sản theo định hướng chế biến sâu, Công ty thường xuyên thực hiện nhiều thủ tục liên quan đến giấy phép, chủ trương và chính sách chuyên ngành. Hoạt động xuất khẩu cũng đòi hỏi sự phối hợp thường xuyên với cơ quan hải quan, thuế và các đơn vị liên quan.

Trong quá trình hoạt động tại Thái Nguyên, doanh nghiệp luôn nhận được sự phối hợp, đồng hành chặt chẽ của chính quyền tỉnh, chính quyền địa phương và các sở, ngành. Những khó khăn, vướng mắc phát sinh đều được các cơ quan liên quan phối hợp giải quyết nhanh chóng.

Chương trình “Trà sáng cùng doanh nhân” là dịp để doanh nghiệp trao đổi, phản ánh kiến nghị và đối thoại trực tiếp với lãnh đạo tỉnh.

Ông Phan Chiến Thắng, Phó Tổng Giám đốc Masan High-Tech Materials, chia sẻ: Doanh nghiệp khai thác và chế biến khoáng sản theo định hướng chế biến sâu cần rất nhiều giấy phép, chủ trương, chính sách đi vào thực tiễn. Vì vậy, trong quá trình hoạt động đôi khi cũng gặp những vướng mắc, nhưng tất cả đều được phối hợp và giải quyết rất nhanh chóng. Trong các khâu làm việc với cơ quan hải quan, cơ quan thuế, chúng tôi cũng nhận được sự phối hợp rất tốt của chính quyền địa phương.

Có thể thấy, hiệu quả của mô hình chính quyền hai cấp không chỉ nằm ở việc phân định lại chức năng, nhiệm vụ mà còn thể hiện ở khả năng phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong giải quyết công việc.

Đối với những lĩnh vực có tính chuyên ngành cao, chính quyền cơ sở chủ động nắm bắt tình hình, phối hợp với cơ quan chuyên môn cấp tỉnh để hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp, hạn chế phát sinh thủ tục và kéo dài thời gian xử lý.

Ở chiều ngược lại, doanh nghiệp cũng ý thức rõ trách nhiệm đồng hành cùng địa phương trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, tạo việc làm và đóng góp ngân sách. Sự chủ động từ cả hai phía tạo điều kiện hình thành mối quan hệ hợp tác thực chất, cùng hướng tới mục tiêu phát triển chung.

Đối thoại thực chất, cải thiện chất lượng phục vụ

Bên cạnh cải cách thủ tục hành chính, việc xây dựng các kênh đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo tỉnh với cộng đồng doanh nghiệp cũng là một điểm nhấn trong phương thức điều hành của Thái Nguyên.

Chương trình “Trà sáng cùng doanh nhân” được UBND tỉnh tổ chức từ tháng 3-2026, tạo diễn đàn để lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành và doanh nghiệp trao đổi về những vấn đề thiết thực trong hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh. Các nội dung thảo luận khá đa dạng, từ quy hoạch, phát triển đô thị đến nhà ở xã hội, nông nghiệp xanh, du lịch, thu hút đầu tư và tín dụng.

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Không gian đối thoại gần gũi, tập trung vào những vấn đề cụ thể giúp doanh nghiệp có điều kiện phản ánh khó khăn, kiến nghị giải pháp; đồng thời giúp chính quyền nắm bắt sát hơn nhu cầu thực tế của thị trường và hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đây là hoạt động thiết thực, tạo điều kiện để lãnh đạo tỉnh và doanh nghiệp trao đổi cởi mở, thẳng thắn, giúp những khó khăn, vướng mắc được phản ánh đầy đủ hơn.

Ông Nguyễn Trung Kiên, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư phát triển Yên Bình, đánh giá: Những chương trình đối thoại trực tiếp tạo điều kiện để việc trao đổi được cởi mở, thấu đáo hơn, qua đó giúp các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp được xem xét và giải quyết nhanh chóng.

Đối thoại với doanh nghiệp cần được duy trì thường xuyên, gắn với cơ chế tiếp nhận, theo dõi và giải quyết kiến nghị đến cùng. Điều doanh nghiệp mong muốn là những vấn đề phản ánh được chính quyền quan tâm xem xét, xử lý bằng phương án cụ thể, xác định rõ trách nhiệm và thời hạn thực hiện.

Mô hình chính quyền địa phương hai cấp đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với năng lực quản lý, điều hành và chất lượng phục vụ. Hiệu quả của mô hình được thể hiện qua tính thông suốt trong giải quyết thủ tục, sự chủ động của chính quyền cơ sở, khả năng phối hợp giữa các cơ quan và kết quả tháo gỡ khó khăn phát sinh trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Những chuyển biến trong cải cách hành chính, cơ chế ưu tiên và đối thoại trực tiếp tại Thái Nguyên đang tạo thêm niềm tin cho cộng đồng doanh nghiệp. Để duy trì kết quả này, chính quyền các cấp cần tiếp tục củng cố năng lực thực thi ở cơ sở, bảo đảm phân cấp đi đôi với nguồn lực và trách nhiệm; chủ động nắm bắt, giải quyết kịp thời kiến nghị của doanh nghiệp.

Qua đó, mô hình chính quyền địa phương hai cấp phát huy hiệu quả, tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

UBND tỉnh Thái Nguyên mới đây đã ban hành Công văn về việc tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính. Văn bản yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ cải cách hành chính, cải thiện chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Theo đó, Chủ tịch UBND các xã, phường phải tăng cường kiểm tra tiến độ, chất lượng giải quyết thủ tục hành chính; kiểm soát chặt chẽ quá trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ, không để xảy ra tình trạng quá hạn. Tỉnh đặt mục tiêu tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn đạt trên 99%, đồng thời yêu cầu số hóa 100% hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo quy định. Cùng với đó, chính quyền cơ sở có trách nhiệm hướng dẫn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tiếp cận và sử dụng dịch vụ công trực tuyến, đẩy mạnh giải quyết thủ tục trên môi trường điện tử, giảm thời gian và chi phí thực hiện. Đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh, UBND tỉnh yêu cầu tăng cường gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo các cấp với các hiệp hội, hội doanh nghiệp, doanh nghiệp và doanh nhân để nắm bắt tình hình, kịp thời tháo gỡ những rào cản, khó khăn, vướng mắc. Việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính cũng được nhấn mạnh, trong đó tập trung khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, thờ ơ hoặc chậm trễ trong giải quyết công việc. Thông qua các nhiệm vụ cụ thể, tỉnh gắn kết quả cải cách hành chính với trách nhiệm thực thi công vụ của từng cơ quan, đơn vị và người đứng đầu. Đây cũng là cơ sở để cải thiện chất lượng phục vụ từ cấp cơ sở, xây dựng môi trường hành chính minh bạch, chuyên nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp duy trì hoạt động, mở rộng đầu tư và phát triển sản xuất, kinh doanh.