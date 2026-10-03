Đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp di dời nhà máy, mở không gian phát triển đô thị Việt Trì

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu chỉ đạo.

Dự buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Phan Trọng Tấn, Vũ Việt Văn; đại diện một số sở, ban, ngành, địa phương và doanh nghiệp có dự án thuộc diện cần di dời.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng.

Sau hợp nhất tỉnh, khu vực đô thị thành phố Việt Trì trước sáp nhập và khu vực lân cận được xác định vai trò là đô thị trung tâm của tỉnh; với tầm nhìn chiến lược mới của tỉnh về phát triển đô thị, giải quyết các nhu cầu phát triển trong ngắn hạn, dài hạn; mở ra các không gian phát triển, khai thác tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh tương xứng với vị trí, vai trò là trung tâm động lực vùng.

Ngày 22/8/2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kết luận số 53-KL/TU thống nhất đồng ý về chủ trương di dời các cơ quan, nhà máy, xí nghiệp có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố Việt Trì (trước sáp nhập).

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn phát biểu tại buổi làm việc.

Theo dự thảo kế hoạch của UBND tỉnh, đối tượng di dời là các nhà máy nằm trong trung tâm đô thị Việt Trì cũ có nguy cơ gây ô nhiễm, thuộc ngành công nghiệp nặng, sử dụng nhiều lao động hoặc có khoảng cách không an toàn với khu dân cư.

Phạm vi không gian gồm các nhà máy thuộc phường Thanh Miếu, Nông Trang và Việt Trì. Địa điểm di dời đến các khu công nghiệp và cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Thời gian di dời trong giai đoạn 2026-2030.

Về lộ trình thực hiện:

Giai đoạn 2026-2028, di dời Nhà máy Hóa chất Việt Trì - Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì.

Giai đoạn 2026-2029, di dời Nhà máy Giấy Việt Trì - Công ty Cổ phần Giấy Việt Trì; Nhà máy sản xuất sứ vệ sinh Viglacera - Công ty Cổ phần Việt Trì Viglacera và Nhà máy sản xuất xi măng - Công ty TNHH Xi măng Hùng Vương.

Giai đoạn 2026-2030, di dời Nhà máy Bánh kẹo Hải Hà 1 - Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà; Nhà máy sản xuất bia, rượu, nước giải khát - Công ty Cổ phần bia rượu NGK Viger; Nhà máy dệt - Công ty Cổ phần Dệt Vĩnh Phú; Nhà máy sản xuất nhôm thanh định hình - Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhôm Sông Hồng Shalumi; Nhà máy may Sông Hồng - Công ty Cổ phần May Sông Hồng; Cụm nhà máy sợi dệt - Công ty TNHH MTV Pangrim Neotex.

Đối với Nhà máy sản xuất bột ngọt Miwon - Công ty TNHH Daesang Việt Nam, doanh nghiệp chưa có kế hoạch xây dựng nhà máy mới và sẽ trả lại đất cho tỉnh khi hết hạn thời gian thuê đất (đến hết tháng 7/2029).

Lãnh đạo Sở Xây dựng phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đại diện các doanh nghiệp bày tỏ thống nhất cao với chủ trương di dời các nhà máy, xí nghiệp ra khỏi khu vực trung tâm đô thị tỉnh.

Đồng thời, kiến nghị về việc đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, bố trí quỹ đất sạch, hỗ trợ kinh phí di dời, ưu đãi về tiền thuê đất, thuế, tín dụng; rút ngắn thủ tục hành chính; hỗ trợ đào tạo, tuyển dụng, chuyển đổi việc làm và ổn định đời sống người lao động...

Một số doanh nghiệp đề nghị tỉnh cho phép duy trì sản xuất tại vị trí cũ trong thời gian xây dựng nhà máy mới để tránh gián đoạn hoạt động.

Đại diện Nhà máy Giấy Việt Trì - Công ty Cổ phần Giấy Việt Trì đề xuất một số nội dung.

Đại diện Nhà máy Hóa chất Việt Trì - Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì kiến nghị một số nội dung.

Phát biểu kết luận, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông đánh giá cao những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp trong quá trình sản xuất, kinh doanh, góp phần tăng thu ngân sách, thúc đẩy sản xuất công nghiệp và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong đó, nhiều doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã tiên phong đầu tư tại Việt Nam, đồng hành và gắn bó lâu dài với địa phương.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận tinh thần trách nhiệm, thiện chí của các doanh nghiệp trong việc ủng hộ chủ trương di dời, thực hiện quy hoạch mới của tỉnh.

Đồng chí nhấn mạnh, việc di dời sẽ góp phần hiện thực hóa quy hoạch, tổ chức lại không gian phát triển, phát huy tiềm năng, lợi thế phù hợp với quy mô và định hướng phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới. Đây cũng là cơ hội để các doanh nghiệp đầu tư đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất và mở rộng thị trường.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông cùng đoàn công tác khảo sát thực tế tại Nhà máy Giấy Việt Trì thuộc Công ty Cổ phần Giấy Việt Trì.

Nhấn mạnh tinh thần chung là cơ bản hoàn thành việc di dời các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường hoặc không còn phù hợp với quy hoạch vào năm 2030, Chủ tịch UBND tỉnh chia sẻ những khó khăn, tác động đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trong quá trình di dời.

Đồng chí giao Sở Tài chính nghiên cứu, tham khảo kinh nghiệm di dời các cơ sở sản xuất tại một số địa phương trong cả nước, tiếp tục tham mưu hoàn thiện kế hoạch triển khai với lộ trình cụ thể; đánh giá đầy đủ tác động đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trong đó, cần phân loại rõ các nhóm, gồm: Cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường; cơ sở công nghiệp nặng; cơ sở cần di dời để tổ chức lại không gian đô thị; doanh nghiệp chấm dứt hoạt động... Từ đó làm cơ sở nghiên cứu, xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ phù hợp.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao thành lập Tổ công tác của tỉnh do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn làm Tổ trưởng, với sự tham gia của lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan. Tổ công tác có nhiệm vụ nghiên cứu, xây dựng phương án cụ thể đối với từng doanh nghiệp; rà soát các cơ chế, chính sách hỗ trợ và giải quyết thủ tục hành chính liên quan trong quá trình thực hiện di dời. Các sở, ngành, cơ quan chuyên môn chủ động đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp tìm hiểu, tiếp cận chính sách hỗ trợ theo quy định; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông cũng cho ý kiến cụ thể đối với các kiến nghị, đề xuất của một số doanh nghiệp, nhằm bảo đảm quá trình di dời được triển khai phù hợp với thực tế, đúng quy định và hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Đại diện Nhà máy Giấy Việt Trì báo cáo đoàn công tác kế hoạch di dời và hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Trước đó, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành đã khảo sát thực tế tại Nhà máy Giấy Việt Trì thuộc Công ty Cổ phần Giấy Việt Trì.