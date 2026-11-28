Quang cảnh chương trình. Ảnh: HỒ QUÂN

Tại chương trình, lãnh đạo 3 xã lần lượt thông tin về tiềm năng, thế mạnh, định hướng phát triển kinh tế, thu hút đầu tư trên địa bàn; chia sẻ về chủ trương, chính sách và các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp.

Tại đây, các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, khởi nghiệp của 3 địa phương cũng chia sẻ những thuận lợi, khó khăn trong quá trình phát triển và đề xuất cơ chế hỗ trợ phù hợp.

Các ý kiến được Hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng và lãnh đạo địa phương ghi nhận, trao đổi trực tiếp; qua đó mở ra cơ hội hợp tác, phát triển sản xuất, kinh doanh cho cộng đồng doanh nghiệp.

Hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng kỳ vọng, thông qua chương trình, sự phối hợp giữa chính quyền địa phương và hội ngày càng gắn kết, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp, hộ khởi nghiệp phát triển, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế địa phương.