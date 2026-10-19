Đồng hành, hỗ trợ cơ sở trong công tác phát triển đảng viên ở Phú Thọ

Trao Quyết định kết nạp đảng viên tại Chi bộ Khoa Giáo dục Tiểu học và Mầm non, Trường đại học Hùng Vương. (Ảnh nhà trường cung cấp)

Chuyển từ theo dõi kết quả sang quản lý tiến độ

Sau khi hợp nhất, Đảng bộ tỉnh Phú Thọ có số đảng viên rất lớn, khoảng 260.000 đảng viên. Đầu năm 2026, Tỉnh ủy Phú Thọ đặt mục tiêu kết nạp 7.864 đảng viên mới trở lên, tương ứng 3,03% so với tổng số đảng viên. Đây là con số rất lớn trong bối cảnh điều kiện kinh tế-xã hội giữa các khu vực có sự chênh lệch rõ rệt; lực lượng thanh niên nông thôn, miền núi có xu hướng đi học hoặc làm ăn xa quê.

Trong khi đó, tại các khu công nghiệp hay doanh nghiệp ngoài nhà nước, công tác phát hiện, bồi dưỡng quần chúng ưu tú còn hạn chế. Mục tiêu lớn cần giải pháp đột phá, vì thế cấp tỉnh chuyển từ cơ chế theo dõi kết quả sang quản lý tiến độ. Tỉnh ủy, trực tiếp là Ban Tổ chức Tỉnh ủy duy trì nhịp độ theo dõi hằng tháng. Định kỳ ngày 20 hằng tháng, các đảng bộ trực thuộc cập nhật các biểu thống kê chi tiết.

Đến ngày 10 tháng sau, Ban Tổ chức Tỉnh ủy gửi thông báo về tiến độ kết nạp cũng như việc số hóa hồ sơ đến từng đơn vị. Nhờ liên tục cập nhật dữ liệu, những “vùng lõm”, những đơn vị chậm tiến độ nhanh chóng được xác định, hướng dẫn và đôn đốc. Đồng chí Bùi Đình Thi, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy chia sẻ: “Chúng tôi không chỉ quan tâm đến số lượng đảng viên được kết nạp mà chú trọng cả quá trình tạo nguồn, bồi dưỡng, giúp đỡ quần chúng ưu tú. Tất cả phải bảo đảm chất lượng, đúng quy định, không chạy theo số lượng mà buông lỏng tiêu chuẩn”.

Các đồng chí Tỉnh ủy viên được phân công phụ trách từng địa bàn sâu sát với cơ sở, thường xuyên bám nắm cơ sở và cùng cơ sở tìm giải pháp, bàn cách làm. Trách nhiệm của người đứng đầu các tổ chức đảng được gắn với kết quả tạo nguồn, kết nạp đảng viên mới. Sau quý I/2026, khi tỷ lệ kết nạp toàn tỉnh mới đạt 17,76%, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã ngồi lại với 21 đảng bộ có kết quả phát triển đảng viên thấp.

Những vướng mắc về nguồn kết nạp, quy trình nghiệp vụ và phương pháp thực hiện được đem ra phân tích, mổ xẻ. Đối với vùng nông thôn thiếu nguồn lao động trẻ, Tỉnh ủy định hướng mở rộng sang các đối tượng là hội viên phụ nữ, nông dân sản xuất giỏi, người lao động tại chỗ, đồng thời chú trọng tạo nguồn từ học sinh, sinh viên và công nhân.

Cấp ủy đảng các xã, phường, trường học, bệnh viện, cơ quan, đơn vị trong tỉnh đều biết mình đang ở đâu trên các biểu đồ cập nhật tiến độ và nỗ lực thực hiện. Nhờ đó, từ kết quả toàn tỉnh mới kết nạp được 1.397 đảng viên trong quý I/2026, đã chuyển hóa thành con số 7.325 đảng viên mới tính đến giữa tháng 10/2026, đạt 93,15% kế hoạch cả năm.

Trách nhiệm cao của cấp ủy cơ sở

Sự chỉ đạo sát sao từ cấp tỉnh kích thích tinh thần quyết tâm của tất cả các đảng bộ, chi bộ. Tại Trường đại học Hùng Vương, công tác phát triển đảng trong sinh viên được coi là nhiệm vụ trọng tâm. Đảng ủy nhà trường tiến hành rà soát, lập danh sách dự nguồn từ các khoa có đông sinh viên như Giáo dục Tiểu học và Mầm non, Kinh tế, Tiếng Anh, Tiếng Trung Quốc. Đồng chí Đỗ Khắc Thanh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Việc giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên chính thức theo dõi, giúp đỡ quần chúng cùng việc đưa chỉ tiêu kết nạp vào đánh giá xếp loại chi bộ cuối năm đã tạo nên động lực lớn.

Tính đến tháng 10/2026, Đảng bộ nhà trường đã kết nạp 40 đảng viên mới và đang làm hồ sơ kết nạp cho nhiều quần chúng ưu tú. Tại xã Đoan Hùng, Đảng ủy xã triển khai mô hình “5 số” trong công tác phát triển Đảng: Tạo nguồn số, Hành trình số, Kết nạp số, Nhiệm vụ số, Theo dõi số. Việc đưa công nghệ vào quản lý tiến độ không chỉ giúp cấp ủy theo dõi sát sao từng khâu trong quá trình bồi dưỡng mà còn giúp quần chúng ưu tú dễ dàng tiếp cận thông tin, nhiệm vụ.

Trong khi đó, ở xã Đức Nhàn, mô hình “Gia đình đảng viên” tại thôn Nà Mười lan tỏa tình yêu với Đảng bằng tình cảm gia đình, họ hàng, làng xóm. Tính tiên phong, gương mẫu của mỗi đảng viên trong gia đình trở thành động lực mạnh mẽ, cổ vũ người thân phấn đấu đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Tại xã Hy Cương, nơi phần lớn thanh niên đi làm ăn xa, Đảng ủy xã chủ động lập danh sách dự nguồn dài hạn đến năm 2030, chú trọng bồi dưỡng thanh niên trước khi nhập ngũ và ngay khi xuất ngũ trở về địa phương. Xã phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng để thẩm tra tiêu chuẩn chính trị cho những quần chúng có thân nhân ở nước ngoài.

Nhờ đó, chỉ trong 9 tháng năm 2026, Hy Cương đã kết nạp 36 đảng viên, đạt 102,8% chỉ tiêu giao cả năm. Bí thư Đảng ủy xã Tạ Ngọc Yến nêu kinh nghiệm: “Ngay từ đầu năm, Đảng ủy ban hành kế hoạch và chỉ thị chuyên đề về phát triển đảng viên mới, giao chỉ tiêu cụ thể. Ban Xây dựng Đảng làm việc với từng chi bộ nông thôn để hướng dẫn, thay đổi nhận thức về phát triển đảng viên của chi ủy, chi bộ”. Đồng quan điểm “không khoán trắng cho cơ sở”, đồng chí Lê Đăng Tâm, Bí thư Đảng ủy xã Tam Sơn nhấn mạnh sự cần thiết của việc duy trì giao ban định kỳ với các bí thư chi bộ thôn để kịp thời gỡ khó và nhân rộng cách làm hay.

Đáng chú ý như xã Tam Sơn đã hoàn thành 85% nhiệm vụ và cam kết với tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển đảng viên trong năm nay. Nằm ở khu vực miền núi còn nhiều khó khăn của tỉnh, xã Pà Cò đã hoàn thành nhiệm vụ phát triển đảng viên năm 2025 và đang tập trung cho nhiệm vụ năm 2026.

Bí thư Đảng ủy xã Sùng A Chênh cho biết: “Chín tháng năm 2026, xã có thêm 18 đảng viên mới kết nạp từ nguồn đoàn viên, thanh niên ưu tú, lực lượng dân quân, bộ đội xuất ngũ, viên chức ngành giáo dục”. Đáng chú ý, ở vùng đất mà dân tộc H’Mông chiếm hơn 65%, nổi bật là vai trò tiên phong của Đoàn Thanh niên xã. Từ đầu năm đến nay, Đoàn xã đã giới thiệu 8 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng, kết nạp và có 153 đảng viên đang tham gia sinh hoạt Đoàn.

Không ngừng củng cố, xây dựng chi bộ vững mạnh

Sự đồng hành, hỗ trợ tích cực, kịp thời của cấp ủy cấp trên đã tạo động lực và sự yên tâm cho chi ủy, chi bộ. Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Bí thư Chi bộ thôn Cao Thắng, xã Hy Cương thông tin: “Cuộc sinh hoạt chi bộ nào cũng có đại diện cấp ủy xã đến dự, chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể. Các buổi sinh hoạt chi bộ, học tập nghị quyết trực tuyến rất nền nếp, đông đủ đảng viên tham dự”. Chi bộ thôn Cao Thắng đã kết nạp được hai đảng viên mới và có hai quần chúng ưu tú đã học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng.

Tương tự, Chi bộ thôn Thanh Tú, xã Tam Sơn phân công đảng viên chính thức phụ trách từng nhóm hộ gia đình, cử những đảng viên uy tín đồng hành cùng quần chúng và phát hiện nhân tố tích cực qua các phong trào đoàn thể. Năm 2026, Chi bộ thôn Thanh Tú đã hoàn thành kế hoạch phát triển đảng viên. Nhìn lại hành trình đã qua, bài học lớn nhất mà Phú Thọ rút ra chính là sự sát sao, thấu hiểu và đồng hành.

Phát triển Đảng không phải là phép cộng thuần túy của những con số, mà là quá trình bồi đắp niềm tin, khơi dậy tinh thần cống hiến trong mỗi quần chúng ưu tú. Tất cả các tổ chức đảng, các chi bộ, đoàn thể của tỉnh đều vào cuộc với trách nhiệm cao. Nhiều địa phương đã hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu phát triển đảng viên như: Xã Thu Cúc đạt 150% chỉ tiêu, xã Tân Pheo đạt 148%, xã Bình Tuyền đạt 133%... Cùng với nhiệm vụ kết nạp đảng viên, tỉnh Phú Thọ tăng cường củng cố, xây dựng chi bộ vững mạnh về mọi mặt.

Tỷ lệ chi bộ tổ chức sinh hoạt trên ứng dụng trong tháng 10/2026 đạt 99,38%. Triển khai Chiến dịch “100 ngày thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số ngành Tổ chức xây dựng Đảng”, số hồ sơ được chỉnh lý, hoàn thiện, ký số và số hóa đạt 77,87%. Đến nay, cơ sở dữ liệu đảng viên 4.0 đã cập nhật thông tin chung của hơn 267.000 đảng viên, đạt 99,83% số đảng viên toàn tỉnh. Dữ liệu được chuẩn hóa giúp các tổ chức đảng thuận lợi hơn trong công tác quản lý, tra cứu và tổng hợp thông tin. Thời gian tới, Tỉnh ủy Phú Thọ sẽ tiếp tục thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tập trung tạo nguồn đảng viên ở những địa bàn khó khăn như vùng đồng bào dân tộc thiểu số, khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước.

Tỉnh ủy, các cấp ủy đảng đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số để đơn giản hóa quy trình nhưng vẫn giữ vững tiêu chuẩn, điều kiện kết nạp. Thực tiễn ở Phú Thọ cho thấy, công tác phát triển đảng viên cần có sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự gắn kết giữa cấp tỉnh với cấp cơ sở, cấp xã với thôn, tổ dân phố. Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các cơ quan tham mưu của Đảng, ở cấp cơ sở là Đảng ủy và Ban Xây dựng Đảng, cần quản lý sát sao tiến độ, đồng hành với cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chung.